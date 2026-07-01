Cartones, containers refrigerados y tarea forense: ¿qué hace Venezuela con sus muertos?

LA GUAIRA.– En los primeros días tras los catastróficos terremotos en Venezuela, rescatistas y voluntarios removieron frenéticamente los escombros de edificios colapsados ​​en busca de señales de vida.

Ahora, mientras se desvanecen las esperanzas de hallar más supervivientes, las autoridades se enfrentan a un desafío distinto: recuperar, identificar y enterrar a miles de víctimas en un país cuyas instituciones ya estaban debilitadas por años de colapso económico y mala gestión gubernamental.

La repentina afluencia de cadáveres ha desbordado rápidamente el sistema forense del país, llevando a las autoridades a transformar un puerto marítimo en una morgue provisional, trasladar a las víctimas a contenedores de carga refrigerados y prepararse para la posibilidad de entierros masivos.

Morgues improvisadas bajo carpas para la identificación de cadáveres en La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

La cifra oficial de muertos ha aumentado a diario; este miércoles se incrementó en más de 300 respecto al día anterior, alcanzando los 2295 fallecidos, según el gobierno venezolano. Más de 11.000 personas resultaron heridas.

El personal forense y los funcionarios de ayuda humanitaria afirman que es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor.

Dos médicos de la morgue principal de Caracas estimaron que el número real de muertos se acercaba a los 4000. Ante la previsión de que la cifra pueda aumentar aún más, las Naciones Unidas están adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres en coordinación con el gobierno, señaló Gianluca Rampolla del Tindaro, coordinador residente de la ONU en Venezuela.

La avalancha de cuerpos superó rápidamente la capacidad de las morgues en La Guaira, el estado más afectado por el terremoto.

Los forenses llevan a cabo la identificación de cuerpos en el suelo en la morgue improvisada que montaron en La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

Durante los dos primeros días, decenas de cadáveres yacían sobre cartones en el estacionamiento de un hospital de La Guaira, bajo el calor tropical, según Gerson Hernández, un pastor de la zona. Los familiares hacían fila en sus vehículos para entregar los cuerpos.

Para el sábado, las autoridades habían comenzado a trasladar los cuerpos del hospital a la terminal de carga de un puerto local para que la agencia forense nacional pudiera trabajar en una zona centralizada.

Bajo grandes carpas, los médicos realizan las autopsias requeridas por ley antes de que los cuerpos puedan ser enterrados o incinerados. Investigadores de la policía judicial fotografían a las víctimas, recogen huellas dactilares y ayudan a identificar a los muertos.

El lunes, fuera del puerto, los camiones seguían entregando ataúdes. Desde fuera del perímetro de seguridad, se podían ver filas de cuerpos tendidos uno junto al otro en el suelo.

Rescatistas cargan a un hombre sacado de los escombros en La Guaira Matias Delacroix - AP

Las autoridades también han comenzado a utilizar contenedores refrigerados –normalmente reservados para el transporte de carne y otros productos perecederos– para preservar los cuerpos mientras esperan su identificación, según agentes de policía que custodiaban el lugar y un ejecutivo de una naviera local.

Búsqueda desgarradora

Para los familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, la búsqueda puede ser desgarradora.

Durante cinco días, Daniely Pastora Hurtado Suárez, de 32 años, buscó a su esposo, yendo de hospital en hospital y finalmente a la morgue improvisada del puerto de La Guaira, impregnada del hedor a muerte, donde los cuerpos estaban tan desfigurados que casi se llevó el cadáver equivocado a casa.

José Rincón contó que pasó tres días caminando entre cuerpos en descomposición esparcidos por el suelo del puerto, abriendo manualmente bolsas para cadáveres repletas de gusanos en busca de su nieto. Cuatro contenedores refrigerados albergaban a más víctimas. “Revisé 100 cuerpos”, dijo. “Los tiran ahí sin distinción”.

Policías venezolano bajan suministros de un camión en La Guaira MIGUEL MEDINA - POOL

El desafío que enfrentan los forenses es inmenso. Dos médicos forenses de una morgue estatal en Caracas informaron el domingo que recibían entre 40 y 80 cuerpos diarios, incluyendo víctimas rescatadas con vida de edificios derrumbados que luego fallecieron en hospitales y cuerpos traídos desde La Guaira por sus familiares.

Hasta el domingo, 150 cuerpos permanecían en la morgue, incluyendo 130 que aún no habían sido identificados. Los funcionarios de La Guaira procesaban alrededor de 750 cuerpos diarios, según informaron los médicos, con aproximadamente 50 trabajadores forenses que se desplazaban diariamente desde Caracas.

Los médicos indicaron que muchas víctimas quedaron tan aplastadas bajo los escombros que la identificación visual se había vuelto imposible. Los especialistas recurrieron a técnicas de recuperación de huellas dactilares, mientras que los familiares buscaban tatuajes, lunares, peinados y manicuras.

Si bien varios familiares que esperaban el lunes a las afueras del puerto afirmaron que el proceso de identificación se había agilizado y organizado, el creciente número de muertos ha generado decisiones difíciles sobre cómo se deben gestionar los cuerpos. Algunos familiares comentaron que les habían cotizado precios para cremaciones de entre 400 y 850 dólares, un costo prohibitivo para la mayoría de los venezolanos.

Médicos forenses colocan los cuerpos para su identificación en La Guaira JUAN BARRETO - AFP

Los médicos de la morgue de Caracas informaron que el gobierno había ofrecido cremaciones gratuitas a las familias y que las fosas comunes siguen siendo una opción para las autoridades si el número de víctimas mortales continúa aumentando.

Pero la Sociedad Venezolana de Enfermedades Infecciosas instó a las autoridades a no recurrir a entierros masivos, argumentando que deben evitarse para prevenir brotes de enfermedades infecciosas, dificultar la identificación y prolongar el sufrimiento de las familias.

Hurtado encontró el cuerpo de su esposo tras una búsqueda de cinco días. Comentó que las autoridades estaban cremando algunos cuerpos no reclamados debido a la abrumadora cantidad de víctimas.

Temiendo perder la oportunidad de recuperar sus restos, pidió prestados 850 dólares para pagar a una funeraria privada para que lo cremara, diciendo que quería conservar sus cenizas.

“Como familiar, uno quiere tener algo de su ser querido”, dijo. “Un lugar a donde ir, donde llorar, donde llevar flores. Es lo mínimo que se merece cualquier persona”.