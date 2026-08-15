Bélgica se enfrenta a un incendio sin precedentes mientras los fuegos forestales no dan tregua en Europa

BRUSELAS.– La Unión Europea (UE) desplegó tres helicópteros y dos aviones cisterna para ‌hacer frente a ‌un incendio ⁠sin precedentes en el este de Bélgica, informó el sábado la comisaria de Crisis de la UE, mientras las olas de calor excepcionales que se suceden en Europa siguen provocando incendios forestales y causan estragos en varios países.

El incendio declarado en los ​Altos Fens –la mayor reserva natural de Bélgica–, lleva ardiendo desde el viernes, ‌y los bomberos locales, los agricultores y el Ejército han intentado contenerlo, al tiempo que las autoridades locales ordenaban a ​los vecinos ⁠de ⁠algunos pueblos que abandonaran sus hogares.

Una columna de humo elevándose hacia el cielo durante un incendio forestal en la reserva natural de Altos Fens, Bélgica NICOLAS LAMBERT - Belga

Varios países europeos, entre ‌ellos Bélgica, sufrieron esta semana su quinta ola de calor del ⁠verano boreal. Los científicos afirman que el cambio climático ⁠provocado por el ser humano ha aumentado la probabilidad de que se den condiciones de calor y sequía que permiten que los incendios se propaguen más rápido y ardan durante más tiempo.

España lucha contra el fuego en Aragón y Andalucía

Un incendio declarado el lunes en la región de Aragón, en el noreste del país, obligó a la evacuación de más de 1000 personas de 18 localidades y “afecta ya a más de 15.000 hectáreas”, indicó este sábado el gobierno regional.

Según el gobierno aragonés, los más de 600 bomberos desplegados lograron frenar el avance de las llamas “hacia los núcleos urbanos y salvaguardar (...) dos monasterios”.

Desde Andalucía, donde un incendio devora desde hace ocho días bosques de pinos y de eucaliptos en la provincia de Huelva, obligando a la evacuación de más de 600 personas, llegaron noticias positivas.

Camiones de bomberos y vehículos mientras combaten un incendio forestal en la reserva natural de Altos Fens, Bélgica NICOLAS LAMBERT - Belga

El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, afirmó que “entramos en el principio del fin de este incendio”.

“Por primera vez, (...) no ha avanzado durante toda la noche”, añadió el funcionario.

Más de 1000 bomberos continúan desplegados en el “área afectada”, que supera las 25.000 hectáreas. Esa cifra, precisaron las autoridades, se refiere al perímetro del incendio, y no a la superficie calcinada.

Se reactiva un foco de incendio en Francia

El incendio forestal en las Landas, en el suroeste de Francia, volvió a propagarse al amanecer y ha quemado ya 1580 hectáreas, pero las condiciones meteorológicas fueron más favorables el sábado por la tarde, cuando se anunciaban temperaturas menos extremas y posibles lluvias por la noche.

“El incendio no se ha extendido”, pero “no se ha extinguido ni está a punto de hacerlo”, anunció el prefecto del departamento, Gilles Clavreul.

Un bombero observa mientras permanece sobre su camión durante un incendio forestal cerca de Luglon, en el suroeste de Francia GAIZKA IROZ - AFP

Unos 550 bomberos, con el apoyo de cuatro Canadair, dos Dash y un helicóptero Chinook de extinción de incendios, se centran en un segundo foco surgido de una propagación repentina durante la noche, que “es el más virulento, con bordes inestables”, añadió.

El funcionario había indicado anteriormente que se produjeron un centenar de nuevas evacuaciones, “lo que eleva el total a 650” personas, pero “ninguna vivienda” ha resultado “afectada”.

Grecia en alerta máxima

Los bomberos siguen en estado de máxima alerta este sábado en Grecia, donde el riesgo de incendio continúa siendo muy elevado en varias regiones del país debido a los fuertes vientos.

Más de medio centenar de incendios agroforestales se han declarado en las últimas 24 horas, pero la mayoría han podido ser controlados rápidamente, según los bomberos.

Un avión hidrante Canadair CL-415 de la Seguridad Civil francesa arroja agua sobre los árboles de un bosque en Luglon, en el suroeste de Francia GAIZKA IROZ - AFP

Dos incendios de gran envergadura afectaron, sin embargo, el viernes por la tarde la zona de Finikas, en Creta, y la isla de Kos, frente a las costas turcas, lo que requirió la movilización de importantes medios.

Incendio sin precedentes en Bélgica

Al menos 2000 hectáreas fueron arrasadas por un incendio en el parque natural del este de Bélgica, en la zona de Fagnes, cerca de Alemania.

Esto convierte al incendio en el mayor registrado en Bélgica, superando al de 2011, que ​arrasó casi 1400 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre incendios.

La oficina del gobernador de ⁠la provincia de Lieja pidió a los residentes de algunas zonas de dos municipios que evacuaran ‌sus hogares el sábado por la tarde, debido a los cambios en la dirección del viento y al humo en la zona. Se aconsejó a los turistas alojados en la zona que se marcharan.

Un helicóptero McDonnell Douglas MD-902 Explorer de la policía belga se prepara para arrojar agua sobre un incendio forestal en la reserva natural de Altos Fens, Bélgica NICOLAS LAMBERT - Belga

Las autoridades locales indicaron a los residentes del pueblo de Sourbrodt que se prepararan también para una posible evacuación. Ya se estaba ‌evacuando un campamento de verano boreal infantil de la región, indicó el ministro de ⁠Defensa belga, Theo Francken, en una publicación en X.

La UE coordina el despliegue de recursos adicionales ‌aportados por los países europeos cuando un ​país solicita ayuda de emergencia. Los aviones enviados a Bélgica el sábado procedían de la República Checa, Suecia y los Países Bajos, según escribió la comisaria de Crisis de la UE, Hadja Lahbib, también en X.

Balance mixto en los Balcanes

Un centenar de bomberos han combatido durante toda la noche un importante incendio forestal que se declaró el viernes en la isla de Dugi, frente a Zadar, en el centro del litoral de Croacia, y que amenazaba un gran número de viviendas.

Lograron controlar este incendio de pinares y matorral tras el refuerzo, el sábado por la mañana, de dos hidroaviones Canadair, según indicaron las autoridades.

Bomberos arrojan agua sobre los árboles durante un incendio forestal en el bosque de las Landas, cerca de Luglon, en el suroeste de Francia GAIZKA IROZ - AFP

Otro gran incendio forestal, que también arrasó viñedos y olivares en la península de Peljesac, más al sur, fue controlado el viernes por la noche, tras una ardua batalla de 240 bomberos y tres Canadair a lo largo de todo el día.

También abrieron una investigación para determinar las causas de un violento incendio que devastó una zona residencial en la región de Omis la madrugada del viernes, y que dejó un muerto y alrededor de cuarenta heridos, diez de ellos en estado grave.

Algunos habitantes denunciaron el “origen criminal” de este incendio, en el que se quemaron un gran número de casas y vehículos.

Un avión hidrante Canadair CL-415 de la Seguridad Civil francesa arroja agua sobre los árboles de un bosque durante un incendio forestal en Luglon, en el suroeste de Francia GAIZKA IROZ - AFP

Otros países de los Balcanes también luchan contra las llamas, en particular Serbia, donde las autoridades contabilizaron el viernes por la noche 25 incendios forestales activos.

El más importante, que se extiende sobre 2500 hectáreas, arrasa desde hace varios días la reserva natural de Deliblatska pescara, a unos 50 kilómetros de Belgrado, donde están desplegados unos 300 bomberos, militares y miembros de diversos servicios, según el gobierno.

Reino Unido envía militares a combatir el fuego en Gales

El Ejército británico fue desplegado en distintos puntos de Gales para apoyar a los servicios de emergencia en el combate contra varios focos de incendios forestales, según informó la BBC. En Cwmavon, personal militar y un helicóptero colaboraban con los bomberos, mientras las autoridades pedían no utilizar drones para evitar interferencias.

El gobierno británico emitió el viernes por la noche una alerta de emergencia para Inglaterra y Gales, que advirtió sobre un “riesgo muy alto de incendios forestales a nivel nacional”. Aunque las temperaturas bajaron el sábado, los equipos continuaban trabajando en varios focos y acumulaban más de 90 horas de intervención en distintos puntos.

Humo se eleva desde un páramo en llamas cerca de una zona residencial, al sur de Ebbw Vale, en el sur de Gales JUSTIN TALLIS - AFP

“Ha sido difícil, pero nos hemos visto abrumados por el apoyo que hemos recibido durante este tiempo”, dijo el Servicio de Bomberos y Rescate de Mid & West Wales, y agradeció a los comercios locales “que nos han mantenido abastecidos de comida y bebidas”.

Uno de los incendios más preocupantes se registró cerca de Llandovery, en Carmarthenshire, donde los habitantes fueron evacuados ante el avance de las llamas. En Ebbw Vale y Ferndale también se registraron incendios que amenazaron viviendas y generaron temor entre los vecinos.

Humo se eleva desde un páramo en llamas cerca de una zona residencial, al sur de Ebbw Vale, en el sur de Gales JUSTIN TALLIS - AFP

La policía investiga además un “incendio intencional” cerca de Pleasant Heights, Porth, por el que fueron detenidos cuatro adolescentes de 14 años, luego liberados bajo fianza. Las autoridades pidieron evitar cualquier tipo de fuego al aire libre y respetar los cortes de ruta para no obstaculizar las tareas de emergencia.

El flamante primer ministro británico, Andy Burnham, instó a la población a tomarse la alerta “en serio” y pidió extremar las precauciones.

Agencias AFP, Reuters y Xinhua