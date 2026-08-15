Quién era el hombre que mató a cinco personas en un tiroteo masivo en Michigan

Un tiroteo conmocionó el pasado viernes al estado de Michigan, en Estados Unidos. Un hombre abrió fuego, mató a seis personas -entre ellas a un adolescente- al noroeste de Detroit y luego huyó de la zona. Poco después lo hallaron muerto en una boscosa cerca del lago Whitlock junto al cadáver de una de las víctimas.

Chad Hickman tenía 39 años y una historia de antecedentes. Según registros judiciales, fue condenado en 2024 por un delito menor de abuso infantil en cuarto grado. Fue sentenciado a un año de cárcel. En el mismo caso, el tribunal desestimó los cargos de agresión grave y de conducta sexual delictiva.

Además, el medio local The Detroit News reportó que también fue condenado por contribuir a la delincuencia de menores en relación con un caso penal de 2010 iniciado por el Departamento del Sheriff del condado de Missaukee. Además de la sentencia en prisión, se le ordenó pagar US$1775 en concepto de costas y tasas.

Este cartel sin fecha, proporcionado por la Policía Estatal de Michigan, muestra a Chad Hickman, sospechoso del asesinato de cinco personas y quien fue hallado muerto el viernes 14 de agosto The Michigan State Police (MSP)

Los cargos penales se basaron en una denuncia de la exesposa de Hickman, Katie, quien inició los trámites de divorcio en septiembre de 2023 después de que el matrimonio comenzara a “deteriorarse significativamente”, según una resolución escrita de la jueza Melissa Ransom durante el juicio de 2025, reportó el medio local.

En sus redes sociales, Hickman hacía constantes publicaciones en contra de su exesposa, a quien acusó de intentar “quitarle todo” tras su divorcio. “Dejar a Katie fue la mejor decisión que tomé, a pesar de cada cosa cruel que me tiró, nunca fui tan feliz”, escribió en una publicación en octubre de 2025.

Allí adjuntó capturas de las resoluciones de tres jueces diferentes que pasaron por la causa. “Por suerte el honorable juez Ramson es demasiado inteligente como para creer las mentiras de mi exesposa”, sumó.

Otro de los tatuajes de Hickman Facebook

Además, había compartido imágenes de dos de sus tatuajes que involucraban armas. Uno se veía en su muslo, mientras que el otro estaba en su brazo. El segundo era un arma rodeada de rosas y la frase: “Mantente firme y sé fiel”.

Hickman fue encontrado muerto tras una amplia búsqueda en el condado de Missaaukee. Los agentes habían respondido el viernes por la mañana a un llamado por un tiroteo en una vivienda a 270 kilómetros al noroeste de Detroit, donde encontraron los cuerpos de un adolescente de 16 años, un hombre de 45 y una mujer de 40. También había una niña de 13 años que sobrevivió y se encontraba en estado crítico. NBC News reportó que fue la joven quien llamó al 911 tras recibir cuatro disparos.

Chad Hickman tenía 39 años Facebook

Tras ello, Hickman huyó de la escena, lo que motivó la búsqueda por parte de los efectivos. En paralelo, hallaron muerto a un hombre de 53 años en una segunda vivienda. Mientras rastreaban a Hickman encontraron su auto cerca del lago Whitlock, en el municipio de Caldwell. Finalmente, encontraron el cuerpo del agresor y, junto a él, el cadáver de una mujer de 29 años.

Todas las víctimas murieron por heridas de bala, indicó la policía. La agencia difundió el sábado las edades y los géneros de las víctimas, pero no precisó si tenían parentesco entre sí o con el sospechoso. “Esta situación es desgarradora para la comunidad y desafiante para los investigadores involucrados”, apuntó la teniente Ashley Miller en un comunicado el viernes. Enfatizó el sábado que la investigación continúa.

Con información de AP