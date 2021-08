Caso Epstein: las claves de la denuncia que jaquea al príncipe Andrés, el hijo favorito de la reina Isabel II

NUEVA YORK.- Virginia Giuffre, la estadounidense que brindó el relato más crudo sobre la red de tráfico sexual del financista Jeffrey Epstein, y quien acusó al príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando era menor de edad a través de ese esquema, presentó ayer una denuncia en Manhattan contra el duque de York y sumó más presión sobre el hijo favorito de la reina Isabel II.

La denuncia reflota el caso, particularmente penoso para la monarquía británica, originado por los lazos del segundo hijo de la reina de Inglaterra con el fallecido empresario estadounidense acusado de tráfico sexual de menores, que ya lo forzaron a retirarse de la vida pública.

La denuncia

En la demanda, Giuffre afirma que el duque de York es “uno de los hombres poderosos” a los que ella fue “entregada con fines sexuales”.

La mujer asegura desde hace años que Ghislaine Maxwell, presunta mandamás de la estructura, la reclutó cuando tenía 17 años y que fue víctima de abusos sexuales por parte de Epstein y Maxwell entre 1999 y 2002. Todo a través de una extensa red de tráfico sexual por la que Epstein fue encarcelado.

Virginia Giuffre denunció haber sido reclutada por Ghislaine Maxwell para ser abusada por Jeffrey Epstein y algunos de sus contactos. LA NACION

“Hago responsable al príncipe Andrés de lo que me hizo. Los poderosos y los ricos no están exentos de rendir cuentas. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo”, dijo Giuffre ayer en una declaración difundida a los medios de comunicación. “No fue una decisión tomada a la ligera. Como madre y esposa viene mi familia primero. Sé que esta acción me someterá a más ataques por parte del príncipe Andrés y sus representantes legales”, agregó.

En la denuncia, Giuffre, quien hoy tiene 38 años, afirma que los abusos se produjeron en la casa londinense de Maxwell, una mujer supuestamente encargada de hacerse amiga de las niñas, salir con ellas de compras y al cine, antes de convencerlas de dar masajes desnudas a Epstein, durante los cuales se llevaban a cabo actos sexuales.

Según la denuncia, en la que se solicita una indemnización no especificada por daños y perjuicios, el príncipe abusó de ella en varias ocasiones cuando aún no había cumplido los 18 años.

La denuncia fue presentada ayer en la corte federal de Manhattan, en virtud de una ley del estado de Nueva York sobre víctimas menores de edad, que otorgó un lapso de un año adicional para intentar una acción por abuso sexual, sin importar cuándo ocurrieron los hechos. La ley, que entró en vigor en agosto de 2020, da aún unos días a que potenciales víctimas presenten sus casos.

Los involucrados

“Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés forzaron a la denunciante, una niña, a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés contra su voluntad”, señala el documento judicial conocido ayer, mencionando a los tres principales acusados.

Epstein y Maxwellt tenían muchas conexiones en el mundo de la política y las finanzas. LA NACION

El 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein, un magnate amigo de celebridades y poderosos –desde Donald Trump hasta Bill Gates-, fue arrestado en Estados Unidos cuando regresaba de Francia en un avión privado.

El financista de 66 años fue inculpado dos días después en Nueva York de tráfico de menores y de conspiración para explotar sexualmente a menores, dos cargos punibles con un total de 45 años de prisión. Se lo acusaba de haber llevado, por lo menos entre 2002 y 2005, a jóvenes, algunas de apenas 14 años, a sus residencias de Manhattan y Palm Beach “para participar en actos sexuales con él” a cambio de “cientos de dólares en efectivo”.

Epstein se suicidó en agosto de 2019 en la prisión de Manhattan mientras aguardaba la fecha de su juicio. El proceso judicial se dio por cerrado, pero el fiscal de Manhattan prometió continuar la investigación de sus acciones y sus posibles cómplices.

Más de diez años atrás, el empresario ya había sido acusado en Florida de utilizar los servicios sexuales de docenas de menores de edad, pero había llegado a un acuerdo controvertido con el fiscal federal responsable del caso y había sido condenado solo por hechos menores.

Por su parte, el 2 de julio de 2019, Ghislaine Maxwell, excolaboradora de Epstein de 58 años, acusada por varias de las presuntas víctimas del multimillonario de haber ayudado a reclutarlas, también fue detenida en Estados Unidos e inculpada de seis cargos, entre ellos, tráfico de menores.

Hija del fallecido magnate británico Robert Maxwell y expareja de Epstein, la acusada se declaró inocente en la corte de haber reclutado chicas menores de edad para el magnate, y sigue detenida.

La denuncia y la respuesta del príncipe Andrés

En 2019, Giuffre ya había dicho que el príncipe Andrés le obligó a tener relaciones sexuales tres veces entre 1999 y 2002. A finales de ese año, el segundo hijo de la reina Isabel II desmintió los hechos en una entrevista con la cadena BBC. El príncipe aseguró que “no recordaba” haber conocido a la denunciante y que hay “varias cosas que no están bien” sobre el relato de Giuffre. “Puedo decir absoluta y categóricamente que eso nunca pasó”, afirmó.

La entrevista fue fuertemente criticada, y algunos acusaron a Andrés de mostrarse desconsiderado con las víctimas de Epstein. Poco después, el príncipe renunció a sus deberes reales.

En junio de 2020, el fiscal federal de Manhattan Geoffrey Berman, que aún estaba a cargo de la investigación, acusó al príncipe Andrés de fingir que cooperaba con la justicia. Los abogados del duque de York habían asegurado que su cliente había propuesto en tres oportunidades dar su testimonio.

El asunto constituye una crisis para la monarquía británica, sacudida adicionalmente por la partida a California del príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, y su esposa, Meghan, y las acusaciones que ellos manifestaron de racismo y abuso contra la familia real.

Fondo para las víctimas

Un fondo creado para proporcionar dinero a las víctimas de Epstein anunció ayer que completó en gran medida su trabajo tras acordar la entrega de casi 125 millones de dólares a más de 135 personas.

El anuncio fue realizado por Jordana Feldman, la administradora del Programa de Compensación a Víctimas de Epstein, que desde finales de junio del año pasado ha operado independientemente del patrimonio del fallecido financiero.

Feldman dijo que 92% de las 150 solicitantes elegibles aceptaron lo que el fondo les ofreció, luego de recibir 225 solicitudes, muchas más de las aproximadamente cien que se esperaban con base en el número de mujeres que habían entablado una demanda y hablado con abogados.

Los pagos fueron procesados y realizados en un periodo de dos a tres meses después de que las solicitantes compartieron sus experiencias en reuniones privadas, de acuerdo con un comunicado del fondo. El fondo fue creado como una alternativa a las demandas, que pueden tardar años en proceder a un pago.

Agencias AFP y Reuters

LA NACION

