Caso Madeleine McCann: las escalofriantes palabras de Christian Brueckner, principal sospechoso, que alarmaron a los investigadores

Este año se cumplirán 20 años de la desaparición de Madeleine McCann en Praia da Luz, Portugal, y hasta ahora el principal sospechoso para los investigadores, tanto ingleses como alemanes, es Christian Brueckner. El alemán quedó en libertad en septiembre de 2025, después de cumplir una condena de siete años por la violación de una mujer en Portugal. Sin embargo, una reciente grabación que se le realizó con una cámara oculta volvió a sembrar dudas sobre su persona.

Las imágenes fueron difundidas por James English, un hombre que se dedica a realizar pódcasts documentales en distintas plataformas. Al pie de la grabación que se encuentra completa en su canal de YouTube, el hombre dijo: “Infiltrándome encubierto y pasando días con Christian Brueckner, el principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann”.

El hombre sospechoso del secuestro de Madeleine McCann, Christian Brueckner, se encuentra en libertad (Foto: Phil Harris / Daily Mirror)

En las imágenes se lo muestra hablar sobre la repercusión que tuvo la investigación en su vida cotidiana. Lejos de referirse a Madeleine McCann con empatía o preocupación, el hombre remarcó las consecuencias personales que le generó convertirse en el principal sospechoso de uno de los casos criminales más conocidos del siglo XXI.

La cámara oculta a Christian Brueckner

“Sí, pero Maddie me jode la vida, ¿sabes? Así que, ¿por qué debería disculparme? Ella me está jodiendo la vida. Todo el tiempo. No puedo salir a la calle. La gente cree que maté a Maddie. Me está jodiendo la vida”, aseguró el exconvicto.

También reconoció que son reales los videos que se filtraron de él en distintas páginas para adultos, en los que mantiene relaciones sexuales en un auto. “Esto estaba en una plataforma de internet. Cualquiera podía verlo si sabía dónde buscarlo”, admitió. Es entonces cuando el youtuber le consultó sobre la existencia de otros videos que lo relacionaban con pornografía infantil, a lo que solo se lo escucha decir: “Sí”.

Christian Bruckner habla sobre los videos suyos encontrados en plataformas para adultos

Aunque en las declaraciones el principal sospechoso no expresó ninguna frase que pueda hacer que la policía lo detenga ni que la justicia lo condene, la grabación se volvió viral en todo el mundo, ya que es la primera vez que se pudo conocer su voz y la forma en que vive y se relaciona con otros.

Actualmente, el sospechoso de 46 años no tiene una residencia fija y, desde que quedó en libertad, se ve obligado a trasladarse constantemente por el norte de Alemania debido a las protestas de los residentes locales por su presencia. Según informó el diario Daily Mail en el último mes, Christian Brueckner habría decidido dejarse el pelo largo y la barba crecida para cambiar su apariencia física y no ser reconocido.

Precisamente de eso habló en otra parte de la entrevista, donde mencionó que odia ser perseguido todo el tiempo por la policía local cuando maneja, camina o anda en bici, por lo que intenta evadirlos a toda costa. “No saben dónde estoy. Porque salí de casa, me subí a su coche y nos fuimos. Si no, me seguirían cuando ando a pie o en bicicleta”, expresó y agregó que, tras cumplir su condena, tiene derecho a vivir como el resto de los ciudadanos.