MOSCÚ.- Una bomba explotó en un restaurante de lujo de Moscú y dejó al menos tres muertos y 21 heridos. El local gastronómico, llamado Balzi Rossi, se ubica en uno de los siete rascacielos de la época de Stalin, en la plaza Kudrinkskaya de la ciudad rusa.

La explosión del artefacto explosivo, que resultó ser casero, ocurrió cerca de las 20 (hora local). El Comité Antiterrorista de Rusia dijo que una mujer no identificada había intentado ingresar al restaurante pero que fue detenida por un guardia de seguridad.

Poco después, la bomba, que ella portaba, explotó. La mujer falleció junto con el guardia de seguridad y un cliente del local gastronómico.

Una bomba explotó en un restaurante de Moscú

En paralelo, los 21 heridos sufrieron lesiones de diversa gravedad. La agencia estatal de noticias rusa RIA difundió un ‌video en el que se veía a agentes de las fuerzas del orden fuertemente armados en el lugar de los hechos, que había sido acordonado al público.

Por el momento se desconoce la identidad de los heridos y de los fallecidos. Tampoco se sabe quiénes podrían ser los responsables.

La página web del restaurante indicaba que el local había permanecido cerrado el sábado por un evento privado. El portal de noticias Astra sostuvo que había numerosos vehículos con matrículas negras —indicativo de propiedad militar— estacionados cerca del restaurante.

Entre los asistentes se encontraba el nuevo comandante de la Fuerza Aérea rusa, Alexander Chaiko, quien había asumido el cargo un mes y medio antes, afirmó el medio local.

Se reportaron al menos tres muertos y 21 heridos

El diario local Kommersant sostuvo que la bomba tenía como objetivo mutilar y matar a los comensales que disfrutaban en la terraza de verano del restaurante, y sugirió que la bomba fue detonada a distancia por otra persona. Señalaron también que es posible que la mujer que la llevaba no supiera que se trataba de un artefacto explosivo.

La televisión estatal rusa sostuvo que la explosión podría haber sido causada por la detonación de un cilindro de gas.

El restaurante se encontraba cerrado el sábado por un evento privado Balzi Rossi

Los investigadores y los especialistas forenses de la policía se encontraban en el lugar, junto con camiones de bomberos y ambulancias.

Tras más de cuatro años ‌de guerra a gran escala con Ucrania, el servicio de seguridad ruso FSB ⁠declaró a principios de este año que las autoridades reforzarían la protección ‌de los altos mandos militares tras una serie de asesinatos ⁠y atentados que atribuyó a Kiev.

Con información de Reuters, ANSA y AFP