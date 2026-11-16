China confirmó una cumbre trilateral entre Xi Jinping, Trump y Putin en Shenzhen

PEKÍN.- Pekín confirmó este lunes que el presidente chino Xi Jinping y sus pares Donald Trump y Vladimir Putin celebrarán su primera cumbre trilateral el 19 de noviembre en la ciudad sureña de Shenzhen. Las autoridades dieron el anuncio a través de un comunicado, en el que no dieron más detalles sobre el encuentro ni los temas que van a tratarse.

“El 19 de noviembre, el presidente chino Xi Jinping celebrará una reunión de jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump en Shenzhen”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un breve comunicado. Se espera que tenga lugar al margen de una cumbre de líderes de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el miércoles y el jueves.

Según indicaron funcionarios estadounidenses, Trump quiere hablar de la reducción del arsenal nuclear y tiene previsto plantear su guerra en Irán, pero no se espera que aborde la guerra de Rusia en Ucrania.

Trump busca tratar la reducción del arsenal nuclear

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que, en una reunión reciente, Xi Jinping mostró “irritación” cuando surgió la idea de que las conversaciones trilaterales incluyeran el tema de Ucrania. “Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar en la mesa”, expresó a la cadena ARD.

En cuanto al desarme nuclear, China insiste desde hace tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios enormes arsenales nucleares antes de acceder a conversaciones sobre su propio arsenal.

China insiste desde hace tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios enormes arsenales nucleares antes de acceder a conversaciones sobre su propio arsenal. WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La guerra en Ucrania

Durante la noche del domingo, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que la ciudad recibió el ataque de alrededor de 600 drones e indicó que la mayoría resultó interceptada y que 191 fueron “neutralizados” cuando se aproximaban a la zona. Además, sostuvo que muchos de ellos fueron destruidos “por el sistema de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa en los accesos lejanos”.

Por el momento no se divulgó información sobre daños o víctimas. Las interceptaciones se produjeron después de que las fuerzas ucranianas atacaran una importante planta petroquímica rusa, una refinería de petróleo y un centro de producción militar como parte de la campaña de Kiev de ataques en el interior de Rusia.

En este marco, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que la reunión de Shenzhen corre el riesgo de convertirse en una “versión del siglo XXI de la conferencia de Yalta de 1945″, donde las grandes potencias podrían “intentar redefinir sus esferas de influencia sin que los países más pequeños estén presentes en la mesa”.

Con información de AFP.