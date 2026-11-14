¿Bukele será el salvador de Haití? Los riesgos y las alertas alrededor de su última gran apuesta

Esta semana se estrenó en los cines de El Salvador una película que lleva el mismo nombre que el país. El Salvador: cuando el miedo cambió de bando es el título completo del documental que presenta al presidente Nayib Bukele como un héroe, gracias a la estrategia de seguridad que se convirtió en un faro para la derecha de la región, aunque también como blanco de cuestionamientos internacionales. Justo cuando el film llega a la pantalla grande, el mandatario lleva adelante su propia campaña para amplificar su imagen de salvador, ahora en otro país: Haití.

Desde el 21 de octubre, las redes sociales de este expublicista que gobierna El Salvador desde 2019 con mano de hierro y una marcada atención a la comunicación digital cambiaron de foco, de geografía y hasta de idioma.

publicidad

publicidad

“A los cabecillas y miembros de las pandillas que mantienen como rehenes a nuestros cuatro compatriotas en Haití”, decía un mensaje publicado ese día en creole haitiano y dirigido a los grupos criminales que mantienen bajo asedio al país más pobre de América. Tres días antes, cuatro salvadoreños que participaban de una misión internacional habían sido secuestrados en una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe. “Tenemos un único objetivo: traer a nuestros cuatro compatriotas de vuelta a casa, con vida y sin daño alguno”, afirmaba el mandatario. Pero enseguida redoblaba la apuesta: “Ya hemos acabado con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes”.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:



Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen… pic.twitter.com/BNKbWTAQQp — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Desde entonces, Bukele pasó de anunciar una operación para encontrar a los cuatro compatriotas secuestrados a desplegar más de 2000 soldados en Haití, en el marco de un acuerdo bilateral del que poco se sabe. La misión fue presentada con épica regional y la misma retórica combativa con la que reivindica su “guerra contra las pandillas”.

En X, el presidente descartó que el despliegue fuera una “invasión”, prometió “luchar contra los malvados” y replicó un video de Donald Trump en el que el mandatario estadounidense le decía que hiciera “lo que tuviera que hacer” para liberar al pequeño país caribeño de la violencia. La campaña adquirió ribetes cinematográficos esta semana: difundió imágenes de un bombardeo contra lo que identificó como el cuartel general de un importante pandillero y de un operativo para recuperar el control del estadio de fútbol de Puerto Príncipe. Los videos, con planos aéreos y secuencias que parecen incluir efectos especiales, mostraban incluso un robot armado con un rifle.

Nou kenbe pwomès nou…



Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a.



Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen.



Ala lach yo lach! 🥲 pic.twitter.com/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

publicidad

publicidad

¿Qué busca Bukele con esta intervención extraordinaria en la región? ¿Podrá mejorar la seguridad en un país sumido en un nivel de violencia que la comunidad internacional no logró revertir o, por el contrario, aumentará el caos y las muertes? Los especialistas —e incluso algunos países aliados— siguen con dudas y preocupación esta apuesta de alto riesgo.

“Estamos en un momento de escalada enorme. Hay, sin duda, un efecto salvadoreño. Puede haber resultados de seguridad a corto plazo. Pero el riesgo es repetir lo que vivimos con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití: victorias territoriales reales y una crisis que vuelve más fuerte, porque las redes que sostienen a estas pandillas quedaron intactas”, dijo a LA NACION Romain Le Cour, director del Observatorio Haití en Global Initiative. “Despejar territorios sin justicia no dura. Haití necesita una estrategia pública y clara que articule seguridad, justicia, desarme y protección de civiles. Hoy eso no existe”, señaló el especialista, en un planteo que también le cabe a la estrategia de Bukele en El Salvador.

Despliegue y dudas

La crisis de violencia en Haití no hizo más que profundizarse en los últimos años, en una espiral de violencia que empeoró desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021. Según el último informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, divulgado esta semana, entre julio y septiembre murieron al menos 1167 personas. En lo que va del año ya son 4217 las víctimas de la violencia y 11.000 en los últimos dos años.

En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), sucesora de una misión multinacional encabezada por Kenia que no obtuvo resultados. La nueva fuerza comenzó a desplegarse en abril, con el mandato de combatir a las organizaciones criminales y apoyar a la policía haitiana. Aunque debía contar con 5500 efectivos de distintos países, entre ellos El Salvador, a fines de octubre apenas tenía unos 2000. Esa misma cantidad de militares son los que envió Bukele tras el secuestro de los cuatro técnicos de aviación salvadoreños -que según un líder pandillero están muertos, algo desmentido por el líder centroamericano-.

Soldados de El Salvador patrullan los alrededores del estadio nacional Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe, Haití Patrice Noel - AP

publicidad

publicidad

El 28 de octubre, El Salvador anunció un acuerdo bilateral sobre el despliegue, pero no detalló sus condiciones, la cadena de mando ni el plazo de permanencia de las tropas. El gobierno haitiano se limitó a señalar que la cooperación se desarrolla “en el marco de la GSF”, algo que Bukele no confirmó y que la ONU desmintió. El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, tiene previsto viajar a El Salvador la semana entrante para abordar el tema.

LA NACION se contactó con la Presidencia de El Salvador para conseguir más información sobre el despliegue, pero no obtuvo respuesta.

El refuerzo salvadoreño despertó expectativas de un cambio en Haití, pero también dudas entre especialistas y organizaciones –como Amnistía Internacional– sobre las intenciones de Bukele y el temor a violaciones de los derechos humanos y a un aumento de las bajas civiles y militares por la falta de coordinación en el terreno.

Una mujer camina frente a vehículos blindados de El Salvador en los alrededores del estadio nacional Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe, Haití Patrice Noel - AP

“El acuerdo sigue siendo muy turbio. Pero desde la perspectiva haitiana parece claro que [las fuerzas salvadoreñas] son bienvenidas, porque tanto el gobierno como la población están insatisfechos con la GSF. Hoy, en Haití, Bukele es extremadamente popular. A los haitianos no les importa demasiado quién opera qué, siempre que haya resultados”, dijo a LA NACION Robert Fatton Jr., politólogo nacido en Haití y profesor emérito de la Universidad de Virginia.

publicidad

publicidad

Una de las principales preocupaciones es la falta de coordinación entre las cinco fuerzas que conviven ahora en el terreno: la policía y el ejército haitianos, la GSF y un grupo operativo de drones respaldado por Vectus Global, la empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, exmiembro de los SEAL y cercano a Trump y Bukele.

Esta cuestión afecta incluso a los aliados. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, uno de los principales interesados en resolver la crisis haitiana para frenar el flujo de migrantes desde su país vecino, llamó esta semana a la GSF a “ponerse de acuerdo, coordinar y apoyar decididamente al Ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele”.

Un hombre besa una bandera de El Salvador colocada sobre un vehículo blindado que patrulla una calle de Puerto Príncipe, Haití Patrice Noel - AP

En Washington también hay dudas. Si bien Trump avaló el operativo, el secretario de Estado, Marco Rubio, se desmarcó de la misión salvadoreña y advirtió sobre los riesgos de las fallas en la cadena de mando. “No podés tener a la GSF encontrándose con soldados salvadoreños y disparándose entre ellos porque creen que el otro bando son pandilleros”, dijo el fin de semana pasado. Según reveló el sitio Axios, hay quejas dentro del Departamento de Estado por el operativo, lo que provocó el enojo del gobierno de Bukele y expuso las diferencias dentro de la administración Trump.

El presidente estadounidense ya buscaba intervenir en la crisis haitiana para evitar un nuevo foco de inestabilidad regional y mayores flujos migratorios hacia su país. En febrero, destinó 5 millones de dólares para apoyar a las Fuerzas Armadas de Haití y fue además uno de los principales impulsores de la GSF. De allí surge una pregunta: ¿la Casa Blanca está detrás de esta operación o Bukele le ofreció a Trump una solución inesperada?

publicidad

publicidad

Un vehículo blindado de El Salvador patrulla los alrededores del estadio nacional Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe, Haití Patrice Noel - AP

“Estados Unidos ha sido uno de los principales impulsores de la respuesta internacional en Haití. Pero hay muchas contradicciones: también debe asumir su responsabilidad frente al tráfico ilícito de armas que alimenta la violencia. Es muy complejo entender que hay detrás de todo esto. Con el triunfo demócrata en el Congreso, ahora va a haber muchas rutas para fiscalizar este tipo de operaciones, sobre todo para entender qué rol tuvo o no Estados Unidos en este despliegue”, dijo Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

La falta de coordinación entre la GSF y los salvadoreños no solo genera temores por un posible fuego cruzado. También pone en riesgo la continuidad de la fuerza multilateral respaldada por la ONU, que debe renovar su mandato en marzo ante un escepticismo creciente sobre su efectividad en Haití, frente a la comparación con el despliegue de Bukele.

“Los retrasos de la GSF son en parte normales: está construyendo una institución, con reglas y salvaguardas, y eso toma tiempo. Pero la comparación es cruel. La GSF tiene un mandato del Consejo de Seguridad, obligaciones explícitas de derechos humanos y un mecanismo de control. El contingente salvadoreño, en su mayoría, no. Son dos regímenes de rendición de cuentas distintos”, analizó Le Cour.

publicidad

publicidad

Un modelo difícil de exportar

Otra de las dudas alrededor de la misión es la efectividad que puede alcanzar la estrategia salvadoreña en Haití por las diferencias entre las pandillas haitianas y la Mara Salvatrucha o Barrio 18, además de cuestiones estructurales, geográficas y de poder.

“Las maras eran estructuras jerárquicas, cuyos miembros podían ser identificados, detenidos y aislados en prisión. Los grupos criminales haitianos más poderosos, unos veinte, se parecen más a milicias. Controlan territorios inmensos, carreteras y puertos, cobran impuestos y tienen armamento semiautomático traficado principalmente desde Estados Unidos. Pasaron de ser prestadores de servicios a actores políticos y económicos a ser intermediarios y patrones en sí mismos. Por eso, eliminar a un líder cambia poco. Otro luego toma su lugar”, explicó Le Cour.

Integrantes de las Fuerzas Armadas de El Salvador desfilan durante las celebraciones por el 205° aniversario de la independencia del país, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

Jake Johnston, investigador asociado del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR), con sede en Washington, recordó que la mano dura en El Salvador se apoyó en negociaciones secretas con los líderes de las pandillas –como revelaron investigaciones periodísticas y de la Justicia de Estados Unidos- y en el encarcelamiento de más del 1% de la población. Bukele, en cambio, no controla el Estado haitiano, que tampoco cuenta con cárceles suficientes ni un sistema judicial funcional. “Simplemente, no existe ninguna posibilidad de replicar ese modelo en Haití”, afirmó.

Méndez Dardón opinó en el mismo sentido. “Es un error pensar que un modelo que fue efectivo en reducir la violencia homicida en un país pequeño puede replicarse en otros países. Son contextos muy diferentes. Además, se está haciendo desde la vía autoritaria. Haití necesita seguridad, pero no una solución militar a cualquier costo. La mano dura puede producir resultados tangibles, pero también abusos. La pregunta no es solo cómo derrotar a las pandillas sino cómo garantizar de una manera sostenida la seguridad de la población”, dijo.

publicidad

publicidad

Por qué lo hace

Desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios en El Salvador bajó drásticamente: pasó de 35 cada 100.000 habitantes a 1,3 el año pasado, según cifras oficiales. Su estrategia se basa, desde marzo de 2022, en un régimen de excepción que derivó en más de 90.000 detenciones y que fue denunciado por violaciones a los derechos humanos, con detenciones arbitrarias, juicios masivos y reportes de torturas y muertes bajo custodia policial.

Esa “guerra contra las pandillas” transformó la vida de los salvadoreños y lo llevó a alcanzar picos de aprobación cercanos al 90%, un nivel de aprobación que acompañó con un avance sobre los distintos niveles del Estado y una reforma constitucional que le permitirá el año próximo acceder a un tercer mandato y a la reelección indefinida. Esa popularidad cruzó fronteras y colocó a Bukele como un referente regional de mano dura.

Bukele habla con los medios junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante una recepción oficial en la Casa Presidencial, en San Salvador, El Salvador MARVIN RECINOS - AFP

Con el despliegue en Haití, “Bukele quiere demostrar que su modelo se exporta y presentarse como el socio de seguridad indispensable de Trump en la región”, analizó Orlando J. Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de North Texas de Dallas, aunque advirtió sobre el peligroso precedente que puede significar este despliegue. “Las tropas latinoamericanas en el exterior han ido casi siempre bajo bandera de la ONU. Ahora un país centroamericano envía 2500 soldados por su cuenta, con el visto bueno personal de Trump y apoyo logístico de República Dominicana y Colombia. Si funciona, otros gobiernos tendrán un modelo: intervenciones bilaterales, militarizadas y fuera del marco multilateral, con Washington detrás, pero sin poner tropas”, señaló.

La decisión de Bukele también responde a una estrategia doméstica. Sus niveles de popularidad siguen siendo la envidia de muchos presidentes, pero el despliegue le permite recuperar la narrativa mientras aumentan los testimonios de desaparecidos y víctimas de su régimen de excepción.

“El secuestro de los cuatro técnicos golpeó la imagen de control total que sostiene su popularidad, y el despliegue le permite convertir esa vergüenza en una demostración de fuerza a pocos meses de las elecciones de 2027. También refuerza el relato de que su modelo de seguridad funciona en cualquier parte”, sostuvo Pérez, aunque agregó que “hay riesgos” en esta estrategia, como “soldados muertos, un rescate fallido o una misión que se alargue y cueste más de lo que el país puede pagar”.

publicidad

publicidad

Bukele gesticula mientras pronuncia un discurso durante la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de la República (FGR), en Antiguo Cuscatlán, El Salvador MARVIN RECINOS - AFP

Alex Papadovassilakis, investigador de América Central de Insight Crime, puso en duda la sostenibilidad del “modelo Bukele”, al que definió como una política “altamente represiva” y sin un plan de largo plazo que ataque las causas estructurales de la criminalidad, el mismo desafío con el que se encontrará en Haití. “El modelo sigue funcionando porque el Estado no está garantizando los derechos fundamentales de su población en términos de la justicia y el debido proceso”, señaló.