“Francisco abrió el camino y León XIV lo hace transitable”: la mirada de un cardenal peruano que conoció a los dos papas

CHICLAYO.– El cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo emérito de Huancayo, jesuita, conoció muy bien al papa Francisco y, también, al exobispo de esta ciudad, Robert Prevost.

En una entrevista con LA NACION en vísperas de la escala del Papa este domingo en Pullcalpa, en plena selva amazónica, Barreto, figura clave de la REPAM (Red Eclesial Pan Amazónica) comparó a los dos papas. Y se animó a definir a Francisco un “bulldozer” y a su sucesor, León XIV, una “motoniveladora”: “no compiten, se complementan”.

–El Papa León ha querido volver a pisar tierra amazónica, yendo este domingo a Pucallpa: ¿cuál es el significado de esta visita?

–Es un gesto elocuente de continuar lo que iniciara el Papa Francisco. La Iglesia en la Amazonía percibe la continuidad del compromiso de acompañar a los pueblos indígenas en la defensa de la vida y del cuidado del territorio, amenazado por la deforestación y la minería ilegal, cada vez en aumento.

Escuchará las angustias y esperanzas de los pueblos indígenas, especialmente el dolor por la violencia que afecta a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Lo sucedido en Condorcanqui, en el nororiente peruano, donde niñas indígenas Awajún y Wampis han sufrido violencia sexual por parte de sus maestros, quienes tenían precisamente la responsabilidad de educarlas y protegerlas. Su presencia nos hará recordar al papa Francisco cuando visitó Puerto Maldonado en enero del 2018, y afirmó que la Amazonía es una tierra sagrada ante la que debíamos descalzarnos como Moisés. El papa León XIV reafirmará el compromiso de la Iglesia de seguir acompañando a los Pueblos Indígenas en la defensa de la vida, de su dignidad como personas y en el cuidado de la Amazonía.

El cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo emérito de Huancayo

–En su diálogo personal con el papa León XIV, ¿qué impresión le dejó su manera de implementar el proceso de renovación de la Iglesia en la Amazonía iniciado por el papa Francisco desde la creación de la REPAM y de la CEAMA (Conferencia Eclesial Amazónica)?

–Esta pregunta me hace resaltar un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia: la novedad y la continuidad en la sucesión de dos Obispos de Roma. He podido conocer personalmente a ambos. Son dos Papas diferentes en su personalidad y carácter. Pero firmes y decididos en lo esencial: el seguimiento de Cristo, la renovación de la vida y misión de la Iglesia. Los dos se conocían y trabajaron muy estrechamente durante los dos últimos años (2023-2024), previos al fallecimiento del papa Francisco (21 de abril de 2025) y a la elección del papa León XIV (08 de mayo de 2025).

–Los dos papas americanos…

–Uno latinoamericano y el otro panamericano. Los dos con la decisión de anunciar la buena noticia de Jesús. No compiten. Se complementan. Uno siembra la Palabra de Dios, el otro continúa sembrando y Dios la hace fructificar en la Iglesia. ¡Esa es la expresión más genuina de la unidad en la diversidad!

–¿En qué sentido?

–Francisco fue el papa del Kairós (tiempo oportuno) que puso el acento en el carisma, como don gratuito del Espíritu Santo. Por eso, hablaba de una Iglesia en salida misionera, la primacía del discernimiento sobre la norma, la sinodalidad como escucha del Espíritu Santo en el Pueblo de Dios. La Iglesia nace de Pentecostés. No es un proyecto humano.

León XIV, es el papa del Chronos (tiempo medible) que está poniendo el acento en la Institución. Se necesita de un Cuerpo Eclesial que custodie el carisma como don del Espíritu Santo. Sin carisma, la Institución se vuelve vacía, sin espíritu y no perdura en la historia. Sin Institución, el carisma se convierte en una emoción pasajera, sin continuidad y unión efectiva entre los miembros que la conforman.

El papa León XIV llega para presidir una misa en Pampas de Pimentel, cerca de Chiclayo, Perú Rodrigo Abd - AP

–¿Puede explicar mejor?

–Jesús es “el camino” (Juan 14,6) de todo bautizado en la Iglesia Católica. Con esta imagen continuamos el camino de Jesús en la historia. El Concilio de Trento (1545-1563) fue más doctrinal y disciplinar. Orientó a la Iglesia durante cuatro siglos. El Concilio Vaticano II (1962-1965) puso el acento en su misión pastoral y buscó promover la renovación moral y espiritual de la vida, la organización y el lenguaje de la Iglesia Católica para acercarla a la humanidad del Siglo XX.

Ante este ingente encargo conciliar, Francisco fue el bulldozer: abrió el camino, rompió los muros. Fuerte e impetuoso. Firme en los principios. Desconcertante en sus propuestas. Valiente para precisar la misión de la Iglesia. Señaló el camino con la mirada fija en Cristo y en las orientaciones del Concilio Vaticano II. Buscaba la renovación de la Iglesia para hacerla más eficaz, como Cuerpo Apostólico, en su misión pastoral en el mundo actual.

–¿Y su sucesor, nacido en Chicago y peruano de adopción?

–León XIV es la motoniveladora. Limpia el camino trazado para que sea transitable a todo bautizado en la Iglesia y a las personas de buena voluntad. Y lo hace suave en la forma, firme en los principios. Su tono de voz, sus palabras, su modo de comunicar desarmante y desarmado. Firme y directo en el objetivo propuesto: no renuncia a los principios de la renovación de la Iglesia. Al contrario, reafirma la espiritualidad sinodal de comunión, participación y misión.

Francisco convocó un Sínodo sobre la Sinodalidad que se realizó en dos sesiones (octubre del 2023 y 2024). El Documento final fue aprobado por él al término de la segunda sesión. El cardenal Robert Prevost participó en ambas sesiones como Prefecto del Dicasterio para los Obispos. De esta forma, Dios, en su providencia, preparó al que continúa hoy el proceso de renovación pastoral de la Iglesia en fidelidad al Concilio Vaticano II.

–¿Qué efecto cree que tendrá esta visita en Perú?

–Esperamos que su presencia entre nosotros sea un renovado impulso para la evangelización de nuestros pueblos que incluye una pastoral social que acompaña a quienes sufren; que escuche las voces de los pueblos costeños, andinos y amazónicos; que promueva la solidaridad y la organización comunitaria para el bien común.

Su visita nos ayudará a romper silencios, vencer indiferencias y volver a lo esencial porque: en el encuentro con Jesucristo nace y renace la alegría. Recordará a quienes tienen responsabilidades políticas, económicas y sociales que toda autoridad encuentra su sentido en el servicio al bien común. Nos animará a no resignarnos ante la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia y la exclusión. Así construiremos juntos una paz desarmada y desarmante.

El papa León XIV se retira al término de una vigilia de oración en el Estadio Nacional de Lima Andrew Medichini - AP

–Usted colaboró estrechamente con el papa Francisco en el camino sinodal amazónico, la Red Eclesial Panamazónica – REPAM y la Conferencia Eclesial de la Amazonía - CEAMA. El papa León XIV conoce de cerca el Perú y fue obispo de Chiclayo. ¿Cómo marca esa experiencia este viaje?

–El Papa León tiene un profundo vínculo que lo une al Perú, a sus pueblos y comunidades. Conoce la costa, la sierra y la Amazonía. Sin embargo, encontrará un país cada vez más golpeado y abatido, con una agudización de los conflictos, polarización social, política, religiosa; el crecimiento de la violencia, el crimen organizado, la corrupción, las desigualdades, la situación de la juventud y los desafíos que vivimos al interior de nuestra propia Iglesia, debilitan nuestra convivencia democrática y la confianza en las instituciones. Somos un país sin esperanza, sin horizontes que nos movilicen. Por eso la presencia y el mensaje de León XIV alienta al pueblo peruano y a las Instituciones, a crear un espacio de diálogo desarmado y desarmante que respete la dignidad de toda persona humana y busque el bien común, en favor de la justicia y de la paz, poniendo, en primer lugar, a los más pobres y excluidos de la sociedad.