China define su meta más baja de crecimiento en décadas y aumenta el gasto militar

escuchar

PEKÍN.- China reveló el domingo uno de los objetivos de crecimiento más bajos en los últimos años para 2023, pero aumentó su presupuesto de Defensa para 2023, en un contexto de creciente desconfianza por parte de sus vecinos asiáticos, Estados Unidos y la OTAN hacia su creciente poderío militar. Los anuncios se produjeron al inicio de su sesión parlamentaria anual que debe brindar un tercer mandato presidencial a Xi Jinping.

El premier Li Keqiang, máximo responsable de la economía, fijó un objetivo de crecimiento para este año “en torno al 5%” tras la retirada de unos controles contra el virus que mantuvieron a millones de personas confinadas y desencadenaron protestas. El crecimiento del año pasado en la segunda economía más grande del mundo cayó al 3%, el segundo dato más bajo al menos desde la década de 1970.

Un asistente sirve té al presidente chino Xi Jinping (C) durante la ceremonia de apertura de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 4 de marzo de 2023. NOEL CELIS - AFP

“Debemos dar prioridad a la recuperación y expansión del consumo”, dijo Li en un discurso sobre los planes del gobierno antes del Congreso Popular Nacional, un acto ceremonial, en el Gran Salón del Pueblo en el centro de Beijing.

El pleno de los 2977 miembros del Congreso es el evento político más señalado del año, aunque su labor se limita a respaldar las decisiones tomadas por el Partido Comunista, que gobierna el país, y destacar iniciativas oficiales.

El incremento del gasto, el más fuerte desde 2019, será del 7,2%, en un ligero aumento respecto al +7,1% del año anterior, según un informe del ministerio de Finanzas publicado durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional.

China destinará 1,5 billones de yuanes (225.000 millones de dólares) a su defensa. Es el segundo presupuesto militar mundial detrás del de Estados Unidos que, sin embargo, es tres veces superior.

No obstante, existe escepticismo sobre la veracidad de las cifras chinas. ”Una gran parte de su investigación militar, como los misiles, la ciber defensa, etc., no se incluyen dentro del gasto militar, sino que están consideradas como investigación y desarrollo civiles”, declaró Niklas Swanstrom, director del Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo en Estocolmo.

Por octavo año consecutivo, el aumento del presupuesto de Defensa de China se queda por debajo del 10% pero, aun así, suscita el recelo de países con contenciosos territoriales con el gigante asiático.

Es el caso, por ejemplo, de India con escaramuzas en su frontera disputada en el Himalaya, de Japón por el control de las islas Diaoyu/Senkaku o de Filipinas por los incidentes regulares por la soberanía de algunas islas en el mar de China Meridional.

El presidente de China, Xi Jinping, es aplaudido a su llegada a la ceremonia de apertura de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 4 de marzo de 2023. NOEL CELIS - AFP

Y los países occidentales también se muestran inquietos. Altos responsables estadounidenses acusaron recientemente a Pekín de querer invadir en unos años Taiwán o de disponer de una “flota” de globos militares que espían al mundo entero.

Incluso la OTAN, centrada tradicionalmente en Europa, considera desde el año pasado a la potencia oriental como un “desafío” para los “intereses” de los miembros de la Alianza.

Taiwán

China presenta su ejército como puramente “defensivo” y subraya que solo dispone de una base militar en el extranjero, en Yibuti, a diferencia de los cientos que tiene Estados Unidos.

Además, el gasto militar se sitúa en un 2% del PIB nacional, menos que el 3% de la potencia americana.

¿Pero cómo usa China este dinero? ”Sirve para aumentar los salarios de las tropas, financiar mejores condiciones de entrenamiento y obtener equipos más avanzados”, señala James Char, experto del ejército chino en la Universidad de Tecnología de Nanyang, en Singapur.

Además, China “invierte en su capacidad de tomar el control de Taiwán y en mantener a Estados Unidos fuera de la región”, dice Niklas Swanstrom.

En esta foto distribuida por la Agencia Noticiosa Xinhua, aviones del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación chino realizan ejercicios de combate en torno a la isla de Taiwán, jueves 11 de agosto de 2022.

Las incursiones de aviones militares chinos en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán casi se duplicaron el año anterior.

Pekín, de su parte, denunció el envío de navíos y aviones militares de Estados Unidos a la región para responder a las pretensiones chinas y se inquieta ante el refuerzo de la cooperación militar de Washington con Australia, Japón, Filipinas y Taiwán.

“Carrera armamentística”

“El noreste de Asia es escenario de una carrera armamentística y el refuerzo chino es su motor”, estima Swanstrom.

Otros países de la región aumentaron sus presupuestos militares para 2023, como Corea del Sur (+4,4%) o India (+13%).

Japón acaba de revisar su doctrina en defensa y pretende doblar su presupuesto militar al 2% del PIB de ahora a 2027.

”China representa un desafío para Occidente y para el orden internacional dirigido por Estados Unidos” desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, apunta Char. ”Pero en el plano militar, al menos a corto y medio plazo, está claro que no está en condiciones de discutir el estatuto de Washington como potencia militar mundial número uno”, añade.

Según el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos es el país con mayor gasto militar, con 801.000 millones de dólares en 2021, según los últimos datos disponibles. Lo siguen en este orden China (293.000), India (76.600), Reino Unido (68.400), Rusia (65.900) y Francia (56.600).

Agencia AFP y AP

LA NACION