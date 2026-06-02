Christina Koch, astronauta del Artemis II: “Es maravilloso escuchar de nuevo de la tierra; siempre la elegiremos”

A casi dos meses desde su llegada, la misión Artemis II de la NASA consolidó un nuevo capítulo en la exploración espacial con el histórico sobrevuelo tripulado de la Luna y la obtención de imágenes en alta definición consideradas inéditas.

Uno de los momentos más tensos de la misión ocurrió cuando la cápsula quedó incomunicada durante aproximadamente 40 minutos al atravesar el lado oculto del satélite, una instancia clave tanto desde el punto de vista técnico como emocional.

Artemis II: la misión llegó al lado oculto de la Luna y se vio de esta manera

“Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra”

Durante ese lapso, los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen fueron testigos de un fenómeno excepcional: la salida y la puesta de la Tierra vistas desde el espacio profundo, una perspectiva pocas veces experimentada por seres humanos.

Al restablecerse la comunicación, Koch compartió una de las primeras reacciones tras superar ese tramo crítico: “Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra. Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, una frase que sintetizó el impacto del momento y el vínculo con el planeta de origen.

La tripulación de Artemis II con anteojos para protegerse del eclipse solar que vieron durante su órbita lunar HANDOUT - NASA

La misión, que ya se posiciona como uno de los hitos recientes más importantes, no solo permitió avanzar en términos científicos, sino que también dejó una fuerte carga simbólica sobre el sentido de exploración y pertenencia. Al ritmo de “Back In Black”, de ACDC, la NASA compartió las impactantes imágenes.

“Puesta de la Tierra”, la imagen que ya es icónica

Entre las postales más impactantes de la misión se destaca la llamada “puesta de la Tierra” (Earthset), una imagen en la que el planeta aparece ocultándose detrás del horizonte lunar.

La Luna al frente, de fondo la Tierra HANDOUT - NASA

El registro evoca directamente a la legendaria foto “Earthrise” tomada durante la misión Apolo 8 en 1968, pero con una diferencia: ahora se trata de un “atardecer” terrestre visto desde la órbita lunar, captado con tecnología de alta definición.

Apolo 8, la primera misión tripulada a nuestro satélite natural, entró en órbita lunar el 24 de diciembre de 1968, hace más de 50 años. Esa noche, los astronautas enviaron esta imagen icónica: la Tierra ascendiendo sobre el horizonte lunar. La NASA la llamó “Earthrise”

La NASA difundió la imagen pocas horas después del sobrevuelo, y rápidamente se convirtió en un símbolo de esta nueva etapa de la exploración espacial.