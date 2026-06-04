El momento exacto en que colapsó la parte delantera de un avión cuando estaba por salir en el aeropuerto de Frankfurt

Un impactante incidente aéreo generó preocupación este jueves en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, cuando la parte delantera de un Boeing 787 Dreamliner colapsó repentinamente mientras se encontraba estacionado en una puerta de embarque, listo para iniciar los preparativos de un vuelo con destino a Los Ángeles.

La secuencia quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular poco después del hecho. En el video se observa cómo el tren de aterrizaje delantero falla de manera repentina y se retrae inesperadamente, provocando que el frente de la aeronave se desplomara contra la superficie de la plataforma.

Colapso el tren delantero de un avion

Cómo ocurrió el incidente

Según la información difundida por la aerolínea Lufthansa y replicada en un informe de LN+, el avión permanecía detenido en tierra cuando se produjo la falla. El hecho ocurrió antes del inicio del embarque, por lo que no había pasajeros a bordo al momento del colapso.

Las imágenes muestran que la manga de acceso ya se encontraba posicionada junto a la aeronave y que el vuelo se preparaba para partir hacia Los Ángeles. Sin embargo, de manera sorpresiva, la estructura frontal cedió cuando el tren de aterrizaje delantero se desplazó hacia adelante y dejó sin apoyo a la nariz del avión.

La escena generó alarma debido a que se trata de un Boeing 787 Dreamliner, uno de los modelos más modernos utilizados actualmente para vuelos de larga distancia.

El incidente le ocurrió a un avión de la aerolínea Lufthansa con destino a Los Ángeles

Hubo empleados heridos

Aunque las autoridades descartaron víctimas fatales, la aerolínea informó que varios trabajadores resultaron heridos y debieron recibir atención médica tras el incidente.

Hasta el momento no se precisaron las causas que provocaron la falla. Las primeras evaluaciones buscan determinar si se trató de un desperfecto técnico en el sistema del tren de aterrizaje o de algún problema vinculado a las tareas de mantenimiento realizadas mientras el avión permanecía estacionado.