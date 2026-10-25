Comenzó el desarme del acampe en la Puerta del Sol, a un mes de las protestas por el desalojo de Maricarmen en Madrid

A un mes del inicio de la protesta que comenzó el 26 de septiembre en Madrid, tras el desalojo de Maricarmen Abascal, los manifestantes empezaron a retirar las primeras carpas instaladas en la Puerta del Sol. La medida se produce en medio de la crisis de vivienda que atraviesa España.

Según informó la Comisión de Comunicación de Acampada 26S, la organización que impulsa la protesta, el retiro comenzó para evitar mayores conflictos con los comerciantes de la zona. Mientras tanto, los manifestantes debaten en asambleas cómo se llevará adelante el desmantelamiento total.

Las primeras tiendas retiradas estaban ubicadas en la intersección de las calles Arenal y Preciados, dos de las principales arterias comerciales de la capital española.

Los jóvenes acampan en Puerta del Sol Gabriel Luengas - EUROPA PRESS DPA

Según informó El País, los manifestantes iniciarán un proceso de “desescalada” que tendrá como uno de sus primeros pasos el levantamiento del campamento. La intención es concentrar esfuerzos en una movilización masiva prevista para el 11 de noviembre.

Otro de los puntos pendientes es qué ocurrirá con las personas en situación de calle que encontraron refugio en las carpas durante las últimas semanas. Su situación es uno de los temas que la organización busca resolver antes de poner fin a la acampada.

El caso de Maricarmen, el detonante

El acampe comenzó el 26 de septiembre, tres días después del desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que había vivido desde 1956 en el distrito madrileño de Retiro.

Los españoles protestaron ante el fallecimiento de Maricarmen THOMAS COEX - AFP

La mujer había resistido varios intentos de desalojo, pero finalmente debió abandonar su vivienda el 23 de septiembre. Su caso intensificó las protestas contra los desalojos y la crisis de vivienda, y fue uno de los factores que impulsaron la instalación del campamento.

Maricarmen murió el 7 de octubre, después de ser internada en el Hospital Gregorio Marañón con un cuadro de agotamiento severo y estrés.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Maricarmen. No ha muerto en su cama, como debería haber sido, sino en una cama de un hospital a la que mandaron en camilla el día que la echaron de su vivienda, tras un desahucio que jamás debió haberse producido”, publicó la Acampada 26 tras la muerte de la jubilada.

Los manifestantes comenzaron la retirada OSCAR DEL POZO - AFP

“Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”, señaló, por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, en aquel entonces.

El conflicto por la vivienda y el caso de Maricarmen también aumentaron la presión sobre Sánchez, cuyo gobierno impulsó dos decretos con medidas urgentes sobre alquileres, derechos de los inquilinos y desalojos. Sin embargo, las iniciativas fueron bloqueadas en el Congreso, lo que llevó al presidente a adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre.