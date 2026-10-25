Juan Pablo Sorín pidió por el voto a Lula en el balotaje contra Flavio Bolsonaro: “Por la democracia y soberanía de Brasil y de toda Sudamérica”

El excapitán de la selección argentina, Juan Pablo Sorín, manifestó su respaldo público a la candidatura de Luiz Inácio “Lula” da Silva de cara al balotaje presidencial que se celebra este domingo en Brasil. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exfutbolista convocó a los ciudadanos brasileños a votar por el líder del Partido de los Trabajadores, quien disputa la primera magistratura contra el senador Flavio Bolsonaro, representante del Partido Liberal.

En su mensaje, Sorín subrayó la importancia de la jornada electoral para el futuro regional: “Por la democracia y soberanía de Brasil y de toda Sudamérica”. El exjugador de River Plate y Cruzeiro, entre otros clubes, apeló a la paz y a la participación cívica: “Vivimos muchos años en Brasil [con su esposa Sol Alac], somos agradecidos por el respeto y cariño de su gente, deseamos una votación en paz, limpia y ojalá con la mayor cantidad de personas votando”.

Sorín y Sol Alac llamaron a votar por Lula en el balotaje ante Bolsonaro Captura Instagram (@jpsorin6)

El pronunciamiento de Sorín incluyó una serie de motivos para su elección electoral. El exdeportista defendió la educación y la salud pública, los derechos de los jubilados, la protección del medio ambiente y el respeto a la diversidad. También criticó las apuestas online y la ludopatía, al tiempo que pidió fortalecer el fútbol femenino. “Por una sociedad más justa, pensando en el otro. Sin violencia. Mañana cada voto hace la diferencia”, concluyó en su posteo.

La publicación de Sorín cobró relevancia política adicional al difundir imágenes donde el presidente Lula exhibió una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que reitera una acción previa del mandatario brasileño durante la campaña. El hecho contrasta con las recientes declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien calificó la bandera utilizada por los jugadores de la selección argentina sobre la soberanía en el archipiélago como “patrioterismo barato”.

Sorín incluyó una foto de Lula con la remera de Malvinas argentinas Instagram (@jpsorin6)

El balotaje se desarrolla bajo una alta tensión política: Brasil llega a esta instancia de votación tras una primera vuelta que dejó a los dos candidatos en un escenario de extrema paridad. Según el enviado especial de LA NACION en Río de Janeiro, la jornada inició con incidentes menores y una intensa movilización de fuerzas de seguridad, con 25.000 soldados desplegados para garantizar el normal desarrollo del proceso en todo el territorio nacional.

El candidato Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado por intento de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, votó temprano en Río de Janeiro. Por su parte, el presidente Lula emitió su voto en San Pablo. En sus declaraciones tras sufragar, el mandatario recordó sus orígenes humildes y denunció actitudes violentas por parte de militantes opositores. La elección define si Brasil mantiene un gobierno de izquierda o si se suma a la denominada ola azul de mandatarios conservadores en América Latina.

Lula y Bolsonaro ya emitieron su voto en la mañana del balotaje brasileño

La trayectoria política de Sorín registra diversas intervenciones en el debate público argentino y regional durante las últimas décadas. Aunque el exjugador nunca ocupó cargos partidarios, su perfil se mantuvo vinculado a causas sociales, ambientales y de derechos humanos. Este apoyo a Lula constituye su manifestación electoral internacional más contundente hasta la fecha, en una elección que marca un quiebre definitivo para la integración y la política interna brasileña.