Cómo es y por qué Park City es el lugar donde está la mejor nieve del mundo

A menos de 40 minutos de Salt Lake City, la capital de Utah, Estados Unidos, se encuentra Park City, un destino que, desde finales de noviembre hasta mediados de abril, se pinta de blanco y abre al público sus famosos resorts para esquiar: Deer Valley y Park City Mountain.

En esta pintoresca ciudad, se convive con la naturaleza los 365 días del año y, aunque actualmente es reconocida por sus actividades deportivas y haber sido la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002, su historia es igual de atractiva ya que, al igual que otras ciudades del “Viejo Oeste”, tiene un pasado minero que convirtió al entonces pueblo platero en uno de los más importantes de aquella época.

Las actividades en la nieve son variadas (Foto Instagram @pcski)

Entre los años 30 y 40 (ya cuando la fiebre por la plata disminuía) comenzó un interés por el esquí y, a finales de los cuarenta, se abrió el primer resort dedicado a esta actividad invernal. Sin embargo, con la clausura total de las minas, la pequeña ciudad se convirtió prácticamente en un pueblo fantasma hasta que, en los años sesenta, cobró vida de nuevo y no ha parado desde entonces.

Rumbo a la nieve de Park City

Para llegar a este destino invernal -que también cuenta con actividades de verano, aunque esa es otra historia- desde Ciudad de México, podés tomar un vuelo directo a Salt Lake City. También existe la opción de hacer un viaje con escala en otra ciudad de Estados Unidos como Denver. Será más largo, pero ahorrarás dinero.

Sea cual sea tu elección de ruta aérea, una vez que aterrizas en el aeropuerto internacional de Salt Lake City, trasladarse a Park City es muy sencillo. Podés tomar un traslado que te llevará directamente a la ciudad. También se puede acceder a una empresa privada de transporte o, incluso, el hotel en el que te hospedes pueden buscarte si así lo planeas.

Desde noviembre hasta abril es la temporada ideal para visitar al lugar (Foto Instagram @pcski)

La ciudad cuenta con varias opciones de hospedaje para todos los presupuestos. Podes elegir un hotel de lujo, como el famoso Stein Eriksen Lodge (inspirado por el esquiador noruego), el St. Regis o el Montage. La otra opción es alquilar un condominio o refugio para vos y tu familia. Por ejemplo, Silver Star Resorts ofrece condos, cottages o casas de lujo con opción ski-in/ski-out. Esto significa que podés salir directamente de la propiedad a esquiar.

A diferencia de otras ciudades, la movilidad en Park City es gratuita, segura y fácil de usar. Para nada es necesario alquilar un auto para moverse en la ciudad; se puede llegar caminando sin problema alguno a algunos atractivos (especialmente si te encuentras en el centro de la ciudad o Main Street). Para distancias más largas, el sistema de transporte tiene nueve rutas a las que puedes acceder. Únicamente te recomendamos fijarte bien en el mapa y trazar la ruta que necesitas realizar y, eso sí, ser muy puntual para tomar el transporte o ¡te deja!.

Experiencias extremas en la nieve

Las atracciones principales de invierno son esquiar y hacer snowboarding. Para practicar ambos deportes, están los resorts Deer Valley y Park City Mountain. El primero está dedicado exclusivamente al esquí y, una de las cosas que lo diferencia de otros resorts, es que limita el número de usuarios que acceden al día para no saturar la montaña y que los visitantes tengan una mejor experiencia. En Park City Mountain, en cambio, podés practicar ambos deportes.

No importa qué resort elijas, en los dos puedes vivir la experiencia de esquiar por primera vez con toda seguridad, ya que cuentan con ski school, es decir, cursos para todos los niveles que te permitirán dar tus primeras “deslizadas” en este fascinante deporte. Estos se pueden tomar de manera privada o grupal, los días que necesites. No importa si eres niño o adulto, principiante o avanzado, hasta los mejores necesitan mejorar su técnica.

Se puede esquiar o disfrutar del paisaje con una caminata (Foto Instagram @pcski)

En cuanto al alquiler de equipo, los centros de esquí cuentan con ese servicio. También podés acceder a los Ski Butlers, quienes se encargan de facilitarte todo el equipo necesario de acuerdo con tus necesidades como edad, fisiología o nivel de habilidad.

Si esquiar no es lo tuyo, existen otras experiencias que te permitirán disfrutar la nieve al máximo. ¿Qué tal suena una mañana de snowshoeing o caminata de nieve por Wasatch Mountain State Park que culmine en una clase de yoga en una yurta mientras la nieve cae afuera? Esta experiencia está disponible a través de la empresa Park City Adventures.

Otra actividad imperdible es una visita a Woodward Park City, un centro de actividades extremas. Si decides pasar el día fuera, puedes realizar tubing, una actividad que consiste en sentarse en una dona inflable y deslizarse por las colinas nevadas. También podeés hacer esquí, snowboard extremo y freestyle. Si decides quedarte en el interior, puedes practicar bicicleta, patineta, escalar, parkour o patinar en sus diferentes espacios.

Después de esquiar en Park City

Después de un largo y vigoroso día en la montaña, llega el Après-ski, que literalmente significa “después del esquí”. Este ritual consiste en comer, beber y relajarse después de haber pasado el día esquiando.

Este es el momento en donde todos dejan su ropa impermeable, equipo, casco y goggles, y se cambian para lucir su mejor outfit que suele consistir en extravagantes botas, abrigos y sombreros. La Main Street se convierte en una pasarela al caer la tarde-noche, y los restaurantes y bares se llenan de locales y turistas por igual.

Si buscas vivir una experiencia más elegante o de fine dining, algunos de los restaurantes en los que no puedes dejar de hacer una reservación son el Goldener Hirsch, Riverhorse on Main, Tupelo y, por supuesto, el Glitretind, en el interior del Stein Eriksen Lodge. Sin duda, la opción más original y divertida es cenar en los Stein Alpenglobes. Esta experiencia consiste en ocupar alguno de los seis “globos” con calefacción y dejarte consentir con los diferentes platillos, cocteles y vinos del menú mientras admiras, a través de tu globo, la noche nevada.

Park City ofrece el parque natural más maravilloso para esquiar

Otra experiencia infaltable es ir a los bares alrededor del pueblo. Un clásico que no debes perderte es el No Name Saloon. Un bar muy divertido para vivir la experiencia local y disfrutar cocteles, cerveza o vino disponibles.

Eso sí. No importa si vas a un bar o un restaurante, si lo que buscas es disfrutar un trago, carga a todas partes tu pasaporte. El estado de Utah es muy estricto con la venta de alcohol, por lo que siempre te pedirán una identificación oficial. En el caso de los extranjeros, este es el pasaporte.

Cultura e historia en Park City

No todo es deporte y outdoors en Park City. Bueno, sí, pero también puedes tomarte una tarde y recorrer la Villa Olímpica, la Historic Main Street o el Park City Museum.

La calle principal es el corazón de la ciudad y caminarla es toda una experiencia. Las principales boutiques y restaurantes se encuentran aquí, lo que la hace perfecta para hacer un poco de window shopping o, simplemente, disfrutar del ambiente. De noviembre a enero, se colocan los clásicos snowglobes o globos de nieve de tamaño real. Cada uno con una temática diferente y siempre tocando música navideña.

En 2002, se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Park City, por lo que visitar la villa olímpica y los museos Alf Engen y The George Eccles 2002 Olympic Winter Games Museum es otra actividad que no puedes dejar de experimentar. Aquí podrás conocer todo sobre los Juegos Olímpicos de Salt Lake 2002. Sus ceremonias de inauguración y clausura, sus atletas, uniformes, medallas y todo tipo de memorabilia.

El paisaje es soñado y uno de los más elegidos por los turistas (Foto Instagram @pcski)

Sin duda, vivir unas vacaciones blancas de invierno es una experiencia inolvidable y, pese a que en México no es posible hacerlo, existen destinos que se encuentran a tan solo unas horas de vuelo en avión, como es el caso de Park City, en Utah.

La mejor nieve del mundo

Puede que la frase “The Greatest Snow on Earth” - la nieve más grande de la tierra- haya comenzado como un slogan promocional del estado de Utah que se lleva hasta en las placas vehiculares. Pero esta frase hiperbólica no es del todo errónea.

Según la página Ski Utah, la nieve que cae ahí es especial debido a la combinación ideal de geografía, topografía y clima. El llamado Powder Snow es la nieve que te permite esquiar como si flotaras y, para que exista, la nieve no solo debe de ser “seca” sino también soportar el peso del atleta sin que se hunda y, precisamente, Park City cuenta con la combinación perfecta.

Guía del viajero

Vuelos desde CDMX: d irectos (4.25 hrs.): Aeroméxico y Delta. Con escala (el layoff time puede variar): Volaris, American, Delta, United

Ropa: d urante el invierno, las temperaturas fluctúan dependiendo de la hora del día, si está nevando o no; y, en la montaña, de la parte en la que te encuentres. Eso sí, casi siempre son bajo cero. Para esquiar o realizar actividades al aire libre se recomienda usar tres capas: la primera es la ropa térmica (long johns) y medias (compra especiales para esquiar). La segunda capa es tu pantalón u overol impermeable o campera calientita y, finalmente, la última capa es otra campera impermeable y accesorios como guantes, gorro y una cuellera. Cuidar tus pies es importante, por lo que debes elegir unas botas impermeables.

Tip: no uses ropa de algodón, siempre busca mezclas con lana de merino.

Cuida tu salud: Si eres originario de la CDMX o de alguna zona con una altitud similar, no tendrás problema alguno para disfrutar de Park City y sus 2,134 metros de altitud. Pero, si vives a nivel del mar, te puede dar altitude sickness (mareos y dificultad para respirar), por lo que es importante mantenerse siempre hidratado.

Tip: usa protector solar en todo momento y asegúrate que tus lentes y goggles estén polarizados. El reflejo de la nieve quema y puede dañar tu vista.

Las propinas: a lgo que sí es importante aquí es la cultura de las propinas. Regularmente en los restaurantes se debe de dar del 15 al 20% del consumo. A los instructores de ski y otras actividades, se les deja del 10 al 20% del costo. En cuanto a maleteros, choferes y demás, un par de dólares es suficiente.

Tip: p ark City cuenta con un outlet con distintas marcas. ¡Así que prepara la cartera para una sesión de shopping!

El precio de esquiar (en dólares)

Deer Valley:

Lecciones privadas de medio día: $795 temporada regular, $850 temporada alta, $895 temporada de vacaciones (para un grupo de hasta 5 personas).

Para quienes nunca han esquiado está disponible una clase de introducción al esquí de una hora para un máximo de dos personas por $210 en temporada regular, $215 en temporada alta, y $220 en temporada festiva.

Lift tickets: compra con anticipación y varios días a la vez. Podeés comprar el Pase internacional de Deer Valley, pues un boleto de lift por día puede ser costoso: $229 en temporada regular y $259 en temporada de vacaciones.

Se trata de una experiencia única debido a la conformación de la nieve (Foto Instagram @pcski)

Park City Mountain

Lecciones privadas de medio día: $809 para hasta seis personas, ya sea esquí o snowboard.

Lift tickets: boleto de un día cuesta entre $215 y $300, según el momento de la temporada, para adultos.

Tip: comprar en línea con anticipación y para varios días es más económico.

Renta del equipo con Ski Butlers

Por dos días de alquiler para adultos: esquiadores primerizos $69 por día más casco y goggles; principiantes $79 por día más casco y goggles; avanzados $89 por día más casco y goggles.

El Universal (México)