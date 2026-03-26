Drogas en el océano: tiburones de Bahamas dan positivo a cocaína, así como a otras sustancias, y científicos alertan sobre la contaminación humana

Un grupo de científicos identificó la presencia de cocaína, cafeína y medicamentos en tiburones del archipiélago de Bahamas, tras analizar muestras de sangre de 85 ejemplares cerca de la isla de Eleuthera, en un estudio divulgado el 19 de marzo de 2026 que evidencia el impacto de la actividad humana en los ecosistemas marinos.

La investigación fue realizada por científicos del Instituto de Cabo Eleuthera junto a colaboradores internacionales, quienes analizaron muestras de sangre de 85 tiburones para detectar la presencia de sustancias ilícitas, estimulantes y fármacos.

Los resultados mostraron que 28 de los tiburones contenían al menos una sustancia química. Entre ellas se identificaron cocaína, cafeína, acetaminofén y diclofenaco en diferentes puntos de la isla de Eleuthera, ubicada al este de Nassau.

El acetaminofén y el diclofenaco fueron detectados en tres ejemplares cada uno EFE

Sustancias detectadas en los tiburones

La cafeína fue la sustancia más frecuente, presente en 27 de los tiburones analizados. El acetaminofén y el diclofenaco fueron detectados en tres ejemplares cada uno, mientras que la cocaína se encontró en dos tiburones.

Según los investigadores, esta es la primera vez que se documenta la presencia de cafeína y acetaminofén en tiburones a nivel mundial, así como los primeros registros de cocaína y diclofenaco en estos animales en Bahamas.

El área denominada The Aquaculture Cage presentó las mayores concentraciones de sustancias químicas en tiburones de arrecife del Caribe.

Esta zona es frecuentada por embarcaciones turísticas y actividades de buceo, lo que podría estar relacionado con la contaminación detectada.

Los científicos señalaron que la presencia de estas sustancias refleja el impacto de las actividades humanas en el entorno marino, especialmente en áreas con alta interacción turística.

Los investigadores destacaron la relevancia de estos hallazgos EFE

Impacto en los ecosistemas marinos

Aunque el estudio no determinó efectos directos en la salud de los tiburones, sí identificó diferencias en los marcadores biológicos entre los animales contaminados y aquellos que no presentaban estas sustancias.

Los investigadores destacaron la relevancia de estos hallazgos, dado el papel clave que desempeñan los tiburones en el equilibrio de los ecosistemas marinos y su importancia para la industria turística en Bahamas.