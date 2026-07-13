Cómo interpretar los vertiginosos giros de Trump sobre Irán y Rusia

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump no es precisamente conocido por su coherencia, pero, incluso para sus propios estándares, dio dos giros de 180 grados sorprendentes en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, la semana pasada: uno sobre Irán y otro sobre Ucrania.

El mes pasado, justo antes de firmar un memorando de entendimiento que ofrecía a Irán miles de millones de dólares en beneficios económicos a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz, Trump colmó de elogios a los líderes iraníes. “Fue un placer tratar con ellos”, dijo , añadiendo que eran personas “fuertes” e “inteligentes”, que “no están radicalizadas” y que “buscan ayudar a su país”.

La semana pasada, tras los ataques iraníes contra barcos en el estrecho, Trump calificó a los líderes de Irán de “escoria”, “enfermos”, “mentirosos” y “gente viciosa y violenta”, y afirmó que el alto el fuego había “terminado”. Ordenó ataques militares de represalia y revocó la exención de sanciones que el Departamento del Tesoro había concedido a Irán para la venta de su petróleo.

Los calificativos de Trump sobre las autoridades iraníes fueron fluctuando constantemente desde el comienzo de la guerra en febrero MOHAMMED HUWAIS - AFP

En lo que respecta a Ucrania, su transformación fue en sentido contrario: de la hostilidad a la simpatía. Hace más de un año, Trump y el vicepresidente JD Vance mantuvieron una reunión muy tensa en el Despacho Oval con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que derivó en la suspensión temporal de la ayuda militar estadounidense.

Por el contrario, Trump y Zelensky mantuvieron una reunión cordial la semana pasada en Ankara. Trump colmó de elogios al presidente ucraniano, declarando a la prensa : “Ha hecho un trabajo extraordinario… Ha sido muy eficaz”. Incluso afirmó que accedería a una antigua petición para que Kiev fabricara sus propios misiles de defensa aérea Patriot bajo licencia de Estados Unidos.

Los cambios de postura de Trump son bienvenidos —tiene razón al afirmar que el régimen de línea dura de Irán es cruel y que Zelensky es un líder extraordinario—, pero es difícil interpretar estos giros, ya que Trump podría volver fácilmente a sus posiciones anteriores mañana. Puede que Trump crea que es positivo mantener a otros líderes en la incertidumbre, pero generar una incertidumbre extrema socava la estabilidad global y dificulta que Estados Unidos disuada a sus adversarios o tranquilice a sus aliados.

Lo que importa más que las palabras de Trump son sus acciones, pero tanto en el caso de Irán como de Ucrania, sus políticas siguen siendo confusas, lo que sugiere que, a pesar de la imagen que prefiere proyectar como un líder decisivo, tiene problemas para tomar decisiones.

El posteo de Trump

Trump insiste en que las conversaciones con Irán continúen a pesar de que el alto el fuego ha terminado, y hasta ahora no ha reimplantado el bloqueo naval al petróleo iraní. Claramente no desea que se reanude una guerra abierta con Irán justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Si el conflicto se intensifica, las consecuencias económicas podrían ser graves, dado que la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo desde 1983. El régimen iraní no quiere ser bombardeado, pero está dispuesto a correr el riesgo para mantener el control del estrecho de Ormuz, un arma de destrucción económica masiva.

La consecuencia probable es un conflicto de baja intensidad que alterna periodos de búsqueda de paz y de guerra sin lograr el objetivo declarado de Trump de eliminar el programa nuclear iraní. En otras palabras, el presidente que dijo: “No voy a empezar una guerra, voy a detener las guerras”, pero podría haber iniciado otra “guerra interminable”.

Consecuencias adversas para Ucrania

La continuación del conflicto con Irán tiene consecuencias adversas para Ucrania, ya que implica que Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio seguirán recurriendo a sus escasas reservas de misiles, incluidos los utilizados para la defensa aérea.

La promesa de Trump de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar sus propios interceptores Patriot es bienvenida, pero no proporcionará un alivio inmediato a las ciudades ucranianas que sufren ataques terroristas con misiles rusos. Alemania obtuvo una licencia estadounidense para fabricar Patriots en 2022, y sus primeros misiles no saldrán de la línea de producción hasta 2027. Ucrania no puede permitirse esperar años para producir Patriots, ni su versión más económica y de fabricación nacional, conocida como Freya.

Si Trump realmente quiere ayudar a Ucrania, recurriría a las menguantes reservas estadounidenses de misiles Patriot e instaría a los aliados de Estados Unidos a hacer lo mismo. Además, accedería a otra petición ucraniana largamente postergada: proporcionar a Kiev misiles de crucero Tomahawk.

Un dron ucraniano impacta en una refinería rusa

Ucrania está teniendo un éxito considerable atacando refinerías y petroleros rusos con sus drones. Esto ha provocado una crisis de combustible que afecta a unos 50 millones de rusos y merma los ingresos disponibles para la maquinaria bélica del Kremlin. Sin embargo, los drones portan ojivas pequeñas en comparación con los misiles de crucero, por lo que no causan tanto daño, especialmente a emplazamientos fortificados. La campaña ucraniana de “ataques profundos” podría ser aún más efectiva —y podría obstaculizar seriamente la producción de misiles rusos— si Ucrania contara con más misiles de largo alcance para complementar sus propios misiles de crucero Flamingo. De ahí la necesidad de misiles Tomahawk, bajo la premisa de que la mejor defensa es un ataque potente.

En lo que respecta a Irán, Estados Unidos no tiene buenas opciones debido a la amenaza de represalias iraníes contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y la infraestructura petrolera en el golfo Pérsico. Sin embargo, en cuanto a Rusia, aliada de Irán, Estados Unidos puede aumentar la presión suministrando más misiles Patriot y Tomahawk a Ucrania, además de imponer sanciones secundarias a las empresas extranjeras que compran petróleo ruso y apoyar los esfuerzos para enviar a Kiev 300 mil millones de dólares en fondos rusos congelados. Estas acciones captarían la atención del presidente ruso Vladimir Putin y podrían impulsarlo a buscar la paz.

Trump necesita demostrar que sus palabras van acompañadas de acciones, o de lo contrario la credibilidad de Estados Unidos, que ya se encuentra en un punto bajo, seguirá deteriorándose.