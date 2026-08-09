Con sus arsenales al límite, el Pentágono presiona a las empresas de defensa para que fabriquen armas

WASHINGTON.– Según un memorando del Departamento de Defensa obtenido por The Washington Post, el Pentágono está pidiendo a la industria de defensa estadounidense que aumente rápidamente la producción y entrega de armas, incluidas las municiones, que escasean gravemente debido a la guerra con Irán.

El subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, escribió el miércoles a los líderes de la industria, indicándoles que tenían un plazo máximo de 21 días para presentar planes que permitieran “acelerar significativamente los plazos de entrega y/o aumentar la producción de capacidades críticas”, según el memorando, del que no se había informado anteriormente.

“Los ciclos de desarrollo que duran años no son aceptables”, escribió Feinberg. “Debemos acelerar drásticamente nuestros cronogramas y ampliar nuestra capacidad de producción ahora mismo”.

Steve Feinberg

La directiva surge en un momento en que la escasez de armamento ha sido motivo de tensión entre el presidente Donald Trump y el Departamento de Defensa, según informaron recientemente al Washington Post dos personas familiarizadas con el tema. Además, es la última de una serie de medidas adoptadas por el Pentágono y la Casa Blanca para abordar un problema que, según expertos del sector, podría permanecer sin resolver hasta que un Congreso paralizado por la parálisis legislativa apruebe fondos adicionales para la defensa.

Trump afirmó el jueves que Estados Unidos posee “enormes cantidades” de municiones, publicando en Truth Social que “se están fabricando y enviando grandes cantidades a Estados Unidos según sea necesario”.

Trump aseguró que Estados Unidos tenía cantidades masivas de municiones

La nota de Feinberg se produce tras los esfuerzos de la Casa Blanca por conseguir el apoyo de la industria de defensa para desbloquear fondos militares.

Meses de negociaciones

A finales de julio, contratistas de defensa tradicionales y empresas emergentes de armamento de Silicon Valley fueron convocados a la Casa Blanca para reunirse con la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, y el director de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca, James Braid, según tres personas familiarizadas con el evento, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados.

En la reunión, en la que participaron empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, la compañía de armas autónomas Anduril y la empresa de análisis de datos Palantir, se les pidió a los ejecutivos que presionaran directamente a los legisladores para aumentar el gasto en defensa mediante la conciliación del Congreso, según informaron fuentes cercanas. Fox News ya había informado sobre esta reunión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gobierno en la Casa Blanca, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth Jacquelyn Martin - AP

En los últimos meses, el Pentágono anunció varios “acuerdos marco” con los mayores contratistas de defensa estadounidenses y empresas emergentes para aumentar su suministro de municiones de bajo coste y armas sofisticadas de defensa aérea, como el sistema de defensa antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) y los interceptores de misiles Patriot.

Según expertos del sector, estos acuerdos marco son contratos legales no vinculantes entre el gobierno estadounidense y socios del sector privado que indican la intención del Departamento de Defensa de comprar armas, pero que dependen de la financiación del Congreso para ser definitivos.

“Colaborar directamente con los líderes de la industria para acelerar la producción no es algo nuevo. Ha sido la clara intención del presidente y de este Secretario desde el principio”, declaró el vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

Añadió que el memorándum de Feinberg “es real” y “servirá de base para el presupuesto del año fiscal 2028 que se presentará al Congreso para su financiación, y es totalmente coherente con nuestro impulso constante para reconstruir la base industrial de defensa”.

Un arsenal vacío y riesgos de producción

Solo en el primer mes de la guerra con Irán, Estados Unidos lanzó más de 850 misiles de crucero Tomahawk y más de 1000 interceptores Patriot y THAAD, según informó previamente The Post. Además, Estados Unidos utilizó más de 1300 misiles balísticos tácticos del Ejército en las primeras semanas de combate.

Según un análisis del CSIS , hasta la semana pasada, el inventario mundial de misiles Patriot se había reducido de 2200 antes de la guerra a menos de 827, y el de misiles THAAD de 452 a menos de 278.

Según informó anteriormente The Post, el agotamiento de las reservas estadounidenses de municiones y sistemas de defensa aumentó el riesgo para los militares estadounidenses y obligó a la Casa Blanca a dar marcha atrás en la escalada de ataques.

El Pentágono insiste en que este impulso forma parte de una iniciativa de modernización más amplia e influirá en los futuros presupuestos de defensa JACK GUEZ - DVIDS

En los últimos meses, el Pentágono realizó esfuerzos para aumentar su suministro de armamento. El Departamento de Defensa anunció un acuerdo marco con Northrop Grumman y Lockheed Martin para incrementar la producción de los misiles Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) y THAAD. El Pentágono adjudicó a Lockheed Martin un contrato por un valor de hasta 58.600 millones de dólares para triplicar la producción de misiles PAC-3 para 2030.

En mayo, el Pentágono anunció varios acuerdos marco con empresas de tecnología de defensa, entre ellas Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos y Zone 5, para “expandir agresivamente” las capacidades de ataque del ejército estadounidense y adquirir sus misiles de bajo costo. A finales de junio, el departamento también recibió a líderes de varias empresas emergentes de Silicon Valley.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth , y el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael Julia Demaree Nikhinson - AP

El Pentágono contrató a antiguos líderes empresariales de Silicon Valley, como el exejecutivo de Uber, Emil Michael, para que se desempeñen como subsecretario de investigación e ingeniería del Departamento de Defensa y para que reformen el proceso de innovación y adquisición de material de defensa.

Sin embargo, el avance de estos acuerdos marco del Pentágono, depende de la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley de gasto en defensa de 1,15 billones de dólares, que sigue estancado debido a la oposición de los demócratas a los aumentos masivos del gasto.

En el memorando, Feinberg consideró que varios programas de armamento eran críticos. Entre ellos se incluían el programa de defensa antimisiles “Interceptor de Próxima Generación”, el “Sistema Nacional Avanzado de Misiles Superficie-Aire”, un sistema móvil de radar de defensa aérea, un sistema avanzado de entrenamiento de pilotos y un sistema espacial para el seguimiento de misiles.

Tom Karako, director del Proyecto de Defensa Antimisiles del centro de estudios estratégicos e internacionales (CSIS), afirmó que algunos contratistas de defensa están utilizando sus propios recursos para financiar los costos de producción mientras el Congreso se encuentra estancado. “Es un poco arriesgado porque se están jugando un buen lío”, dijo. “Son empresas que cotizan en bolsa, y no se supone que debas arriesgarte tanto con una promesa”.