Los hutíes intensifican sus ataques contra Arabia Saudita y Yemen y dejan al menos 11 muertos

ADÉN, Yemen.– Los rebeldes hutíes de Yemen intensificaron sus ataques contra objetivos estratégicos en Arabia Saudita y zonas bajo control del gobierno yemení, en una escalada que deja al menos 11 muertos y decenas de heridos, según fuentes médicas y militares. La ofensiva incluyó el impacto contra una refinería operada por la petrolera estatal saudita Aramco en la región de Jazan, así como bombardeos sobre el puerto de Mokha, en el mar Rojo.

De acuerdo con una fuente médica en Mokha, ciudad portuaria controlada por el gobierno reconocido internacionalmente, tres civiles y ocho militares murieron como consecuencia de los ataques, mientras que otras 32 personas resultaron heridas, entre ellas seis civiles. Las víctimas civiles se produjeron principalmente por los bombardeos contra instalaciones portuarias.

Fuentes militares del gobierno con sede en Adén confirmaron que los hutíes lanzaron varias oleadas de misiles y drones contra Mokha y posiciones cercanas, incluidas instalaciones en islas estratégicas próximas al estrecho de Bab el Mandeb, un paso clave para el comercio marítimo mundial. Los ataques también afectaron infraestructuras civiles, provocando daños significativos en el muelle y en depósitos de mercancías y alimentos.

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Yemen's Ansarullah struck Al-Mokha port in Yemen with missiles and drones.



The targets were reportedly Saudi military supplies that were hit shortly after arriving at the port and were intended for Saudi-backed forces in Yemen. pic.twitter.com/itNBkbHqQ0 — Current Report (@Currentreport1) August 9, 2026

El vocero militar hutí, Yahya Saree, reivindicó las operaciones y aseguró que los ataques tuvieron como objetivo fuerzas y equipamiento del “enemigo saudita”.

Asimismo, indicó que la ofensiva incluyó el uso de drones contra una instalación petrolera en Jazan, en la costa saudita del mar Rojo, en lo que describió como una respuesta a incursiones aéreas sauditas en territorio yemení.

WATCH: Yemen’s Houthis release video showing ballistic missile and drone launches targeting Saudi forces and weapons depots. pic.twitter.com/e168mjfQNa — Clash Report (@clashreport) August 9, 2026

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita informó que se registró un incendio en la refinería afectada, el cual fue posteriormente extinguido sin que se reportaran víctimas. No obstante, no precisó las causas del incidente. La instalación, una de las más importantes del suroeste del reino, tiene capacidad para procesar cientos de miles de barriles de crudo diarios y ya había sido blanco de ataques previos.

Las autoridades yemeníes denunciaron que los ataques contra Mokha constituyen un golpe contra infraestructura civil vital para el país, al tratarse de uno de los principales puertos utilizados para canalizar comercio y suministros en zonas no controladas por los hutíes.

La nueva oleada de violencia amenaza con agravar aún más la crisis humanitaria en Yemen.

Renovadas tensiones regionales

La escalada se produce en un contexto de renovadas tensiones regionales y el colapso de la relativa calma que había seguido a la tregua alcanzada en 2022 entre los hutíes y el gobierno yemení respaldado por Riad. Las hostilidades se reanudaron el mes pasado, marcando el retorno de enfrentamientos a gran escala en el conflicto que ha devastado Yemen durante años.

A su vez, los hutíes anunciaron recientemente un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, atacando petroleros e infraestructuras energéticas en el mar Rojo. Esta estrategia incrementó la presión sobre rutas comerciales clave y generó preocupación en los mercados energéticos internacionales por posibles interrupciones en el suministro.

Unas personas navegan en su embarcación pasando junto a buques portacontenedores fondeados cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, frente a la costa de Yemen, en el golfo de Adén - - AFP

La ofensiva también coincide con un aumento de la confrontación indirecta entre aliados de Estados Unidos e Irán en la región. Los hutíes, alineados con Teherán, intensificaron sus operaciones en medio de un clima de creciente inestabilidad, mientras continúan las tensiones por las negociaciones internacionales y la seguridad de vías estratégicas como el estrecho de Ormuz.

En este contexto, Arabia Saudita firmó recientemente un pacto de defensa con Turquía y Pakistán, orientado a reforzar la disuasión colectiva ante posibles agresiones. El acuerdo contempla que un ataque contra cualquiera de los firmantes podría ser considerado como un ataque contra todos, aunque no está claro cómo responderían estos aliados ante una eventual escalada directa.

Agencias AP, AFP y Reuters