Condenan a los responsables por el derrumbe del puente Morandi en Italia

ROMA.- A casi ocho años del trágico derrumbe del Puente Morandi de Génova, ocurrido el 14 de agosto de 2018, en una sentencia más que esperada fue condenado este jueves a 12 años de prisión Giovanni Castelluci, el exdirector de la empresa operadora de autopistas de Italia. La fiscalía había solicitado una pena de cárcel mucho mayor -18 años y 6 meses- para el exdirectivo de Autostrade per l’Italia (Aspi), que fue procesado por causar un derrumbe por negligencia y por homicidio en accidente de tráfico. El cargo de homicidio por negligencia simple quedó absorbido por los otros.

El puente Morandi, una obra de ingeniería realizada por el también famoso arquitecto Riccardo Morandi, inaugurada en 1967 y bautizada el “Brooklyn de Génova”, colapsó a las 11.26 de un fatídico 14 de agosto de 2018, mientras una terrible tormenta se abatía sobre la ciudad de Génova.

El desmoronamiento del puente, que era parte de una autopista que no solo une Génova, sino esta ciudad con Francia, provocó la muerte de 43 personas inocentes, muchas de las cuales en ese momento, en vísperas del Ferragosto, el feriado emblemático del verano, viajaban para irse de vacaciones. Entonces, en imágenes de película apocalíptica, sus autos saltaron al vacío y quedaron sepultados debajo de 35.000 metros cúbicos de escombros de asfalto podrido y cemento mojado.

El derrumbe del Puente Morandi de Génova, el 14 de agosto de 2018 Luca Zennaro/ANSA vía AP

También significó la evacuación de más de 500 personas que tenían sus casas debajo del viaducto y, sobre todo, una herida abierta enorme para Italia, que, una vez más, protagonizó un tragedia evitable, pero que ocurrió por falta de mantenimiento y de controles, debidos a la avidez de la empresa que tenía en gestión la autopista.

Quienes investigaron el desastre, en efecto, sacaron a la luz un maxi-ahorro sobre la seguridad que hizo: cuando las autopistas italianas, que solían ser públicas, fueron privatizadas, el costo de la manutención extraordinaria de un puente considerado “enfermo” pasó de más de 1 millón de euros, a 24.000 euros, todo un reflejo de la desidia y la falta de escrúpulos.

Las condenas

En un proceso que duró varios años, con 284 audiencias, 282 testigos y 57 imputados, Castellucci no fue el único condenado este jueves. Mauro Coletta, exjefe del organismo de supervisión del Ministerio de Infraestructuras y Transportes, fue condenado a cinco años de prisión (la fiscalía había solicitado una pena de diez años).

Cómo sigue la situación en Génova, donde se derrumbó el puente - Fuente: AFP

Entre las demás condenas figuraron once años para Michele Donferri Mitelli (exnúmero tres de Aspi), para quien la fiscalía había pedido 15 años y seis meses; cinco años y seis meses para Paolo Berti (exnúmero dos de Aspi), contra quien se habían solicitado 12 años y seis meses; y cinco años y seis meses para Antonino Galatà (exconsejero delegado de Spea), para quien la fiscalía había pedido siete años. En total, se dictaron 32 condenas que sumaron cerca de 200 años de prisión, según destacó el Corriere della Sera.

Veinticinco personas fueron absueltas o vieron cómo prescribían sus casos. Todos se enfrentaban a cargos —en diversos grados de responsabilidad— por homicidio común, homicidio en accidente de tráfico y provocación de un derrumbe por negligencia. Se descartó el agravante de siniestro laboral.

La alcaldesa de Génova, Silvia Salis, estuvo presente durante la lectura del veredicto; llegó al tribunal poco antes de las 14 locales y saludó a los familiares de las víctimas que aguardaban la decisión.

“¿Doce años? Yo diría que es justo para Castellucci”, reaccionó Egle Possetti, presidenta del Comité para el Recuerdo de las Víctimas del Puente Morandi. Aunque la herida de los parientes sigue más que abierta. “Hoy soy una madre que, incluso después de diez años, todavía tiene que explicarle a su hijo por qué su papá ya no está aquí”, dijo Giovanna Donato. “Tengo el corazón destrozado”, agregó. “Murieron mi hermano, mi sobrina y mi cuñada; los llevo conmigo en esta camiseta. Pedimos justicia”, sumó Antonio Cecala, con los ojos llenos de lágrimas.

Pedazos del puente Morandi derrumbado en Génova

Carlo Alleva, abogado de Castellucci, en cambio, definió el fallo como “profundamente defectuoso”. “Creo en los argumentos que presentamos en nuestra defensa y haremos todo lo necesario para seguir adelante: el juicio no termina aquí, sólo estamos en el primer grado”, advirtió.

El 3 de agosto de 2020, mucho antes de esta sentencia, se inauguró el puente San Giorgio, ultramoderno viaducto diseñado por el famoso arquitecto Renzo Piano, que se construyó en tiempo récord (720 días) en lugar del puente Morandi, una tragedia evitable que conmovió a Italia y al mundo.