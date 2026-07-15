La nueva ofensiva ucraniana que pone bajo presión una ruta marítima clave para Rusia

KIEV.– La guerra entre Ucrania y Rusia entró en una nueva etapa. Después de meses de ataques contra rutas, ferrocarriles, centrales eléctricas y depósitos de combustible, Kiev abrió un frente hasta ahora inédito: una ofensiva sistemática contra los barcos rusos que abastecen a Crimea, con el objetivo de cortar la logística de la península ocupada y aumentar la presión sobre el Kremlin para que ponga fin al conflicto.

La campaña se desarrolla principalmente en el mar de Azov, una zona que hasta hace poco permanecía fuera del alcance de los drones ucranianos. Los avances tecnológicos permitieron que las fuerzas de Kiev llevaran sus aparatos no tripulados hasta esas aguas, rodeadas por territorio ruso o bajo ocupación rusa, y transformaran esa ruta marítima en un nuevo escenario de combate.

Según el ejército ucraniano, la ofensiva forma parte de un plan para “interrumpir sistemáticamente la cadena logística del enemigo”. En los últimos nueve días, las fuerzas de Kiev afirmaron haber atacado 116 embarcaciones, entre ellas petroleros, cargueros y remolcadores.

El analista Tomas Alexa, de la consultora marítima Ambrey, estimó que entre el lunes y el jueves de la semana pasada Ucrania golpeó entre 30 y 35 embarcaciones, la mayoría en el mar de Azov.

Estrategia

La operación representa la tercera fase de una estrategia concebida para aislar Crimea.

De acuerdo con el sargento mayor identificado únicamente con el nombre de guerra “Fin”, del 9.º Batallón Kairos de la 414.ª Brigada de Sistemas No Tripulados, primero llegaron los ataques contra las rutas terrestres que conectan la península con Rusia. Después, las fuerzas ucranianas apuntaron contra grandes depósitos de combustible.

Un militar ucraniano de la brigada Azov en el frente de batalla en dirección a Kreminna, región de Donetsk Alex Babenko - AP

El tercer paso comenzó la semana pasada, cuando concluyeron que los barcos rusos también habían quedado expuestos.

El plan tomó forma luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometiera compensar los problemas de abastecimiento en Crimea con un mayor transporte marítimo. Ucrania respondió con ataques contra los buques que, según considera, sostienen ese puente logístico.

Ataque en el mar de Azov

El ejército ucraniano sostiene que busca inutilizar las embarcaciones antes que hundirlas, para dejarlas fuera de servicio y dificultar el flujo de suministros hacia la península.

Las autoridades ucranianas consideran que esa ofensiva también complica el envío de combustible a Crimea y obliga a Rusia a depender cada vez más del transporte por carretera y ferrocarril, dos redes que ya se encuentran bajo constante amenaza de los ataques de Kiev.

Personal médico militar ucraniano presta asistencia a un soldado herido en un punto de estabilización en la región de Donetsk ANATOLII STEPANOV - AFP

La nueva campaña también tuvo consecuencias sobre la navegación comercial. Tres fuentes de la industria aseguraron que el ingreso y la salida de barcos del mar de Azov permanecían restringidos por motivos de seguridad después del inicio de los ataques.

Según una de esas fuentes, las embarcaciones todavía podían navegar dentro del mar, pero no atravesar el estrecho de Kerch, que comunica con el mar Negro, ni el canal Azov-Don. Las autoridades rusas no anunciaron oficialmente esas restricciones.

La importancia estratégica del mar de Azov trasciende el plano militar. Esa vía concentra aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones rusas de granos, mientras Rusia también figura entre los principales exportadores mundiales de aceite de girasol.

Un soldado ucraniano de la brigada Azov en el frente en dirección a Kreminna, en la región de Donetsk Alex Babenko - AP

Moscú respondió con dureza. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, calificó la ofensiva como una acción que “va más allá incluso de la piratería”. “Los piratas, al menos, saquean y se quedan con el botín”, afirmó ayer.

Ucrania rechazó esa acusación y sostuvo que “las Fuerzas Armadas ucranianas atacan únicamente objetivos militares o que contribuyen a fortalecer la capacidad de combate de Rusia”, por lo que negó que los cargamentos civiles formen parte de sus blancos.

Pese a la magnitud de la campaña, no existen indicios de que el Kremlin haya modificado su postura. Rusia mantiene su ofensiva militar y respondió con nuevos ataques contra Kiev.

Agencia Reuters y diario The New York Times