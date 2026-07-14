“Si morimos, morimos juntos”: habló la esposa del pasajero de Ryanair que estuvo a punto de ser succionado por una ventanilla

“Si morimos, morimos juntos”. Esa fue la frase que, según contó Svetlana Grković, pasó por su cabeza mientras agarraba las piernas de su esposo, Ljubisa Karović, cuyo cuerpo quedó parcialmente fuera de un avión de Ryanair durante un vuelo entre Grecia y Alemania la semana pasada.

La mujer relató a medios serbios y griegos los momentos de terror que vivió a bordo del vuelo que unía Tesalónica con Memmingen, cuando una ventanilla cercana a su marido se desprendió en pleno vuelo y provocó la despresurización de la cabina.

Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Grecia luego de que una ventanilla se desprendió

“La mitad de su cuerpo estaba fuera del avión”, contó Grković al medio serbio Nova. Según explicó, Karović quedó “afuera hasta el pecho” durante unos dos minutos, mientras ella y otros pasajeros intentaban mantenerlo dentro de la aeronave.

Según informan los medios serbios, la pareja regresaba de unas vacaciones en Salónica Facebook

Con la ayuda de otros dos pasajeros, Grković dijo que logró volver a meter a su esposo en la cabina. “Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas”, relató la mujer.

Pánico en el aire

El episodio ocurrió el viernes pasado, unos diez minutos después del despegue del avión operado por la filial de Ryanair, Malta Air, que cubría la ruta entre Tesalónica, en Grecia, y Memmingen, en Alemania. Según los datos de seguimiento del vuelo, la aeronave descendió bruscamente unos 2700 metros tras el incidente.

Grković explicó a la radiotelevisión pública griega ERT que logró introducir nuevamente a su esposo en la cabina con la ayuda de otros dos pasajeros. “La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba de la mano. Entre los tres lo volvimos a meter”, relató.

Imagen de la ventanilla del incidente del vuelo de Ryanair. Fuente: X

Según contó, Karović perdió el conocimiento en tres oportunidades durante el vuelo. “Cayeron las máscaras de oxígeno y se desató el caos”, explicó.

La mujer también recordó que algunos pasajeros abandonaron sus asientos para alejarse de la zona donde se produjo la rotura. Incluso intentaron colocar una valija para cubrir la abertura, pero el equipaje fue succionado hacia el exterior, relató.

Karović, de 61 años, continúa internado en Grecia con heridas graves. “Lo importante para mí es que está vivo”, dijo Grković a ERT.

Un avión de Ryanair en el aeropuerto de Budapest el 12 de junio del 2022

“Tiene una mano especialmente dañada y también sufrió quemaduras. No puede comunicarse y no recuerda lo que pasó”, detalló la mujer.

La mujer aseguró que el episodio dejó secuelas psicológicas tanto en ella como en su esposo. “Cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar”, contó.

“Yo también estoy en muy mal estado psicológico. Temí por nuestras vidas. Tenía miedo de que el avión se estrellara”, agregó la mujer.

A Ryanair (Malta Air) 737’s window shattered climbing through 15,000 ft after departing Thessaloniki earlier today. A passenger was partial sucked out, but was retrieved by other passengers and crew. The aircraft burned fuel before landing safely at SKG. https://t.co/NPpT6hZ7fa pic.twitter.com/hSOKs4ylDN — Flightradar24 (@flightradar24) July 10, 2026

Grković también agradeció a los pasajeros que ayudaron durante la emergencia y dijo que espera encontrar a uno de ellos para agradecerle personalmente.

“Ese hombre nos ayudó muchísimo, tanto a Ljubisa como a mí. Creo que era albanés. Muchísimas gracias. No recuerdo su nombre, ni siquiera sé si me lo dijo”, afirmó.

Los pasajeros ya habían señalado a medios locales que Karović llevaba puesto el cinturón de seguridad, un elemento que permitió que quienes estaban a bordo pudieran sujetarlo mientras su cabeza y sus hombros quedaban expuestos fuera del avión.

Investigación abierta

Otros viajeros describieron escenas de pánico dentro de la aeronave. Una pasajera identificada como Sofia contó a Radio Tesalónica que la despresurización fue “extrema”.

“Pensamos que el avión se iba a estrellar. Sentíamos que no podíamos respirar”, relató. Según dijo, Karović estaba sangrando y perdió el conocimiento varias veces, probablemente por la falta de oxígeno y el impacto del shock.

Un avión Boeing 737-8AS de Ryanair aterriza en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, el 1 de julio de 2022 PAU BARRENA - AFP

Otra pasajera, Christina, también habló con Radio Tesalónica y recordó los momentos posteriores a la rotura de la ventanilla. “Nos dimos cuenta de inmediato de que había ocurrido una despresurización. Hubo gritos. Por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia”, contó la mujer.

Las imágenes del incidente muestran que la pérdida de presión provocó que las máscaras de oxígeno cayeran del techo de la aeronave mientras los pasajeros intentaban comprender lo que estaba ocurriendo.

Ryanair informó en un comunicado que el vuelo “regresó a Tesalónica poco después del despegue, cuando una ventana para pasajeros se desprendió durante el vuelo”.

La compañía aseguró que “la aeronave aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal” PA

La compañía aseguró que “la aeronave aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal”.

La aerolínea proporcionó un avión de reemplazo y el resto de los pasajeros pudo completar ese mismo día el trayecto hacia Alemania.

El operador del aeropuerto de Tesalónica, Fraport Greece, informó que el incidente está siendo investigado por la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria.

Un asesor técnico contratado por la familia de Karović sostuvo que el incidente habría comenzado con una falla en el motor derecho del avión RYANAIR - RYANAIR

Un asesor técnico contratado por la familia de Karović sostuvo que el incidente habría comenzado con una falla en el motor derecho del avión, que habría provocado que fragmentos impactaran contra la ventanilla y generaran la rápida pérdida de presión en la cabina. Esa hipótesis, sin embargo, todavía no fue confirmada por los investigadores.

La aeronave era un Boeing 737-800 de unos 18 años de antigüedad. Debido a que el avión fue fabricado en Estados Unidos y el incidente ocurrió mientras atravesaba el espacio aéreo de Macedonia del Norte, participan de la investigación distintas autoridades internacionales de aviación, entre ellas Boeing, la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).