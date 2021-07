Conflicto: ¿qué pasa en el Mercosur y cómo sigue tras las tensiones?

“Tenemos vocación de que el Mercosur sea un trampolín y no un corset o un lastre”, advirtió en marzo el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Apenas cuatro meses después, en vísperas de la cumbre presidencial del Mercosur que tuvo lugar esta mañana, Uruguay apostó por la flexibilización y sacudió al bloque al comunicar que comenzará a negociar acuerdos comerciales con terceros países, algo que “respeta el ordenamiento jurídico vigente” y que “no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso”, según el mandatario.

La situación derivó en duras críticas en el discurso de apertura de Alberto Fernández en la tensa reunión diplomática hoy, en la cual el mandatario argentino traspasó la presidencia pro témpore del bloque a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro. “El camino es cumplir con el tratado de Asunción, negociar juntos y respetar el consenso a la hora de la toma de decisión. Es importante honrar los tratados fundacionales. El consenso es el camino más racional para preservar nuestros intereses comunes”, dijo Fernández.

Queremos pedirle al Ejecutivo Nacional que asuma este delicado momento que atraviesa el Mercosur con diálogo político y que haga todo lo necesario para mantener la unidad con Brasil, Uruguay y Paraguay. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 8, 2021

En medio de las tensiones y conflictos, ¿cuál es el futuro del Mercosur? En diálogo con LA NACION, especialistas en el tema analizaron las implicancias de la decisión uruguaya, las ásperas relaciones entre los miembros del bloque, y el campo de juego en el que quedan parados los países.

“Alguien tenía que romper”

Roberto Russell - Consultor e investigador de Relaciones Internacionales

“Alguien tenía que romper. Esto era algo absolutamente anunciado frente a un proyecto como el Mercosur que hace mucho tiempo que ha dejado de cumplir sus objetivos fundacionales. Me parece que esta iniciativa de Uruguay, que además era esperable porque es el país que más sufre, puede ser que sacuda un poco el avispero. Creo que hay que verlo con esta lógica realista entendiendo cuáles son las preferencias uruguayas, cuál es su situación frente al Mercosur, la pérdida de relevancia comercial que tiene el Mercosur para Uruguay, incluso para todos los países miembro salvo Paraguay porque la región ha perdido relevancia dado que hay otros socios comerciales más importantes fuera de la región. Para Uruguay esto es muy importante y además hay consenso entre el gobierno de Lacalle Pou y el Frente Amplio, algo que tiene que ver con sus preferencias”.

“Es una cuestión de economía política: tiene que ver con los intereses económicos de la mayor parte de los sectores productivos uruguayos cuyo comercio está fuera de la región y el Mercosur los ata, les impide avanzar en una flexibilización que por otro lado es una gran ficción porque está lleno de flexibilizaciones de hecho. El Mercosur se convertido en una ficción. Era un proyecto que tenía una vocación estratégica muy comprensible y que yo apoyé muchísimo en su momento fundacional y que ha perdido. Entonces hace rato que estamos diciendo que acá alguien tiene que sacudir el avispero y lo interesante es que lo hace el más chico, porque los grandes no lo hacen por los costos políticos y partes de los costos económicos”.

“Disputa de poder”

Julieta Zelicovich - Doctora en Relaciones Internacional y Magíster en Relaciones Comerciales Internacionales:

“Lo anunciado ayer por Uruguay constituye parte de una disputa de poder intra-Mercosur en la que los miembros vienen con énfasis desde hace dos años discutiendo cuál es el sentido del bloque y fundamentalmente el rol del Mercosur en la proyección internacional de sus miembros, donde hay diferentes sensibilidades en las industrias domésticas y prioridades que llevan a países como Uruguay a adoptar una posición de apertura y de abrazo intenso a la globalización, a pesar de la crisis de la globalización, y a países como la Argentina a tener una lectura mucho más cauta respecto del espacio de políticas en el contexto global. Esto viene desde abril del año pasado, cuando hubo una reunión de los grupos de trabajo en la cual [Jorge] Neme, secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, había anunciado la reticencia de la Argentina de renegociar el acuerdo con Corea y de allí la discusión sobre la flexibilización se acelera”.

“Uruguay introduce un anuncio más dentro de una disputa de poder. Lo que introduce de novedoso es el desconocimiento de la resolución 32 del año 2000 (32/00 (ndlr: del año 2000) como un instrumento que no está en vigencia y anuncia, entonces, su intención de evaluar o iniciar conversaciones con otros acuerdos. En el momento inmediato, para Mercosur esto significa una piedra más en el zapato porque acentúa las divergencias de opiniones entre los miembros respecto de la voluntad de construir conjuntamente hacia el futuro. Uruguay está diciendo: ‘no es mi prioridad insertarme de manera conjunta con el Mercosur, me gustaría hacerlo de forma individual y discrepo en la manera en que se llevan las cosas’. Uruguay, hay que señalar, es el país con menor poder relativo dentro del bloque. En el contexto de la transición de la presidencia pro témpore de la Argentina a Brasil esto no puede ser sino un guiño hacia [el ministro de Economía de Brasil, Paulo] Guedes buscando esa disputa hacia un Mercosur más liberal y reproduciendo ese intercambio de opiniones poco agradables entre Fernández y Lacalle Pou en el día del Aniversario del bloque. Yo lo veo como un guiño más en la disputa de poder y no estaría generando cambios inmediatos”.

“Expone las debilidades políticas del bloque”

Juan Negri - Director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella

“Esto se suma a una situación entre la Argentina y Uruguay, que ya había tenido encontronazos por este mismo motivo y que también expone las diferentes visiones al interior del subcontinente. Fernández desde que asumió se planteó como el defensor o el que buscaba recrear cierta idea progresista, eso que había ocurrido en América Latina a principios del siglo XXI con el ejemplo del Grupo de Puebla. Y con Lacalle Pou, en las antípodas ideológicas, ya había habido unos roces. Esto se suma a una relación, si se quiere tensa entre la Argentina y Uruguay”.

“Esta decisión uruguaya lo que hace es hacer más difícil la coordinación entre los países miembros del bloque, diferencias políticas por supuesto que ya existían, pero con esta decisión anticipada pero unilateral el bloque queda políticamente muy debilitado con líderes políticos que miran para lados distintos y que obviamente ahora va a ser más difícil tratar de buscar una solución, cosa que ya era difícil antes, y con esta decisión uruguaya se complica más. Tal vez es una advertencia, una amenaza, para sentarse a negociar, pero de cualquier manera lo que hace esta decisión es exponer las debilidades políticas del bloque. Lo que hace también es exponer de qué manera el Mercosur hoy comercialmente está muy debilitado. Varios de sus miembros, como Brasil y Uruguay, han planteado críticas muy claras. Entonces en este sentido el bloque no está cumpliendo su objetivo original de generar un gran mercado común en América del Sur”.

“El Mercosur está muy estancado desde hace dos décadas”

Federico Merke - Internacionalista e investigador del Conicet

“En el corto plazo, el impacto es más político que económico. Lo que pasó hoy es síntoma de una crisis que lleva tiempo y que se agrava por la desconfianza creciente entre los gobiernos. En el mediano plazo habrá que ver qué camino toma Uruguay en su búsqueda de terceros socios. En el mundo existen 19 uniones aduaneras, la mayoría de ellas en el sur global de países en desarrollo. Estas uniones han visto miembros firmar acuerdos bilaterales con terceros países en por lo menos más de 30 ocasiones sin el apoyo de sus pares del bloque. Y si no me equivoco, ningún país echó al transgresor ni se fue por esto. Lo que está haciendo Uruguay quizás no sea lo correcto pero no es sorprendente, más si miramos sus patrones de inserción comercial. Uruguay exporta al Mercosur la mitad de lo que exportaba 20 años atrás. Consideremos, también, que hoy cerca del 30 por ciento de los renglones tarifarios tienen algún tipo de excepción, de modo que en esos renglones los miembros del Mercosur aplican distintas tarifas. Esto es una flexibilización de hecho. Y probablemente, la decisión de Uruguay, asumiendo que se mantiene y que obtiene nuevos socios comerciales, probablemente ponga presión en el resto de los socios para bajar el arancel externo común y flexibilizar el bloque”.

“La relación [de la Argentina] con Uruguay no es buena, tampoco tan mala, pero la cooperación en nuevas iniciativas es nula o casi inexistente. Históricamente, y sin importar la orientación ideológica del partido en cada momento, al peronismo siempre le costó bastante tener una buena relación con Uruguay, un país que es conocido por ser mayoritariamente ‘gorila’. En este caso, la distancia ideológica entre Lacalle Pou y Fernández no ayuda mucho, pero tampoco hay incentivos materiales para profundizar la relación. Uruguay le exporta a la Argentina aproximadamente lo mismo que le exporta a Holanda o a Turquía”.

“El Mercosur está muy estancado desde hace dos décadas. Llegó a un equilibrio entre protección (para empleo en manufacturas) y apertura (para productos agrícolas) muy difícil de alterar. Y con los años fue capturado por un par de provincias argentinas, como Córdoba con el sector automotriz, y estados brasileños, como San Pablo, que además son fuertes en cuanto a sindicatos. El acuerdo con la Unión Europea podría alterar este equilibrio, pero no producirá un cambio de la noche a la mañana. El Mercosur está muy moldeado por la política doméstica de la Argentina y Brasil, en particular por el conflicto distributivo. Si se quiere reformar el Mercosur, no queda otra que diseñar otro tipo de industrias y llevar adelante un gran proceso de reconversión laboral y créditos para compensar a los potenciales perdedores”.