Cumbre del Mercosur: el bostezo de Jair Bolsonaro durante el discurso de Alberto Fernández

Hoy el presidente Alberto Fernández entregó en una reunión virtual la presidencia pro-tempore del Mercosur a Brasil con un discurso que duró 20 minutos, que brindó desde el Museo del Bicentenario y en el que los mandatarios del bloque estaban presentes en pantallas distribuidas en el salón. Allí se veía las reacciones de los jefes de Estados a las palabras del argentino, quien en medio de las tensiones sobre la flexibilización que reclaman algunos países remarcó la necesidad de una revisión del arancel externo común que contemple “a los sectores más sensibles”.

Cada uno desde su país, los líderes del grupo escucharon la conferencia del argentino y en un momento de su discurso, cuando la cámara oficial que trasmitió el evento mostró a los asistentes a la videoconferencia, se vio al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, hacer un gesto como de cansancio, un bostezo, justo cuando Fernández afirmaba que “el consenso” era la columna vertebral del bloque.

No fue el único momento en que al brasileño se lo vio distraído. Uno de los pocos sin barbijo, actitud que la mayoría adopta en señal de concientización sobre la crisis del coronavirus, Bolsonaro apareció disperso, atento a lo que pasaba a su alrededor y no al acto, sosteniendo su cabeza con las manos, poniéndose los anteojos para leer otros mensajes que le llevaban o refregándose el rostro como para no perder la atención.

Al igual que su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el mandatario brasileño busca una flexibilización del bloque que permita negociar acuerdos de libre comercio con terceros países de forma individual, algo a lo que la Argentina se opone.

Lo que quiere Brasil es que el bloque habilite las negociaciones individuales de los países con terceros, una mayor apertura en el libre comercio que para Fernández puede ser un golpe a las industrias de las naciones que conforman el bloque, además de la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Colombia, entre otros.

Alberto Fernández abrió la cumbre del Mercosur, con Felipe Solá y Matías Kulfas

Las palabras de Alberto

En su alocución en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el Presidente estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá y por el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien en algunos de los momentos del discurso también se mostró atento a otras cuestiones o enviando mensajes a través de su celular.

Allí Fernández remarcó la necesidad de fortalecer el bloque a través del consenso y estrategias productivas, en el marco de la pandemia de coronavirus y “ante un mundo más proteccionista”. “Nos anima la construcción de un Mercosur al servicio de nuestros pueblos, productivista, que dé trabajo, que genere industria, que escuche la voz de los que a menudo no tienen voz en la mesa de quienes toman las decisiones; tenemos la responsabilidad histórica de fortalecer al Mercosur frente a la crisis de Covid-19”, dijo.

Asimismo remarcó que “no hay Mercosur sin pueblos y sin un oído atento al mundo social productivo y regional”, y agregó que “la integración es una palabra hueca si no se hace eco del drama de la pobreza, la desocupación, la falta de oportunidades laborales y la precarización productiva”.

Por otra parte, al referirse a las tensiones desatadas luego de que ayer Uruguay anunciara que iba a comenzar a negociar de forma individual y por fuera del grupo, declaró que desde su gobierno se habló sobre la necesidad de que el proceso de revisión del Arancel Externo Común (otro ítem que causa desacuerdos con Uruguay y Brasil, que quieren reducirlo de manera drástica) “debe contemplar los sectores sensibles apuntando a una rebaja en insumos y materias primas y manteniendo nivel actual de protección a los productos finales”.

Al cerrar, dijo: “Creemos que el camino es cumplir con el Tratado de Asunción, negociar juntos con terceros países o bloques y respetar la figura del consenso. Creemos en la defensa del estado de derecho, todos somos parte de estados de derecho; el consenso es el camino más racional”.

