Conmoción en Alemania por un tiroteo en un centro juvenil: por los menos cinco muertos

BERLÍN.— Cinco personas murieron y otras varias resultaron heridas este lunes en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania, según informó vía WhatsApp la policía. Dos personas, incluido el presunto autor de los disparos, fueron detenidas.

“La investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa”, precisaron las autoridades, aunque aclararon que ya no existe “peligro para la población”.

Según la policía, todas las víctimas eran adultos.

En un primer momento no había más información disponible sobre lo ocurrido. La policía dijo que estaba llevando a cabo una gran operación en un área fuera del centro de la localidad.

🇩🇪 ALERTE - Au moins 5 morts dans une fusillade à Stade, ville du nord de l'Allemagne. Un suspect a été interpellé. Une importante opération policière est en cours (Bild). pic.twitter.com/9KQYp991Kw — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Aún no está claro si el incidente ocurrió dentro de un centro juvenil o en sus inmediaciones, según informan medios locales como Bild y NTV. El incidente habría tenido lugar a la 13.15 hora local (8.15 en la Argentina).

Un amplio contingente policial acudió al lugar de los hechos, según un informe del periódico Lneburg en X. Las autoridades pidieron a la población que evite la zona de Dankerstrasse, donde tuvo lugar el incidente.

Stade tiene unos 50.000 habitantes y se encuentra al oeste de Hamburgo.

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Agencias AP, AFP y ANSA