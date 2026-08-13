Otro nieto de Isabel II se aleja de la vida real y elige una carrera ligada al campo

LONDRES.– James, conde de Wessex y nieto de la fallecida reina Isabel II, comenzará este otoño sus estudios universitarios en gestión de tierras y propiedades rurales, en una decisión que parece confirmar que no seguirá los pasos de los miembros activos de la familia real británica.

El Palacio de Buckingham informó este jueves que James, de 18 años, hijo menor del príncipe Eduardo y Sofía, duques de Edimburgo, estudiará en la Real Universidad Agrícola de Cirencester, en Gloucestershire. El joven ingresará directamente en la institución y no se tomará un año sabático.

La elección de la universidad y, sobre todo, la forma en que el Palacio se refirió a él en su comunicado despertaron atención. James tiene derecho, como nieto de un monarca, a utilizar públicamente el tratamiento de Alteza Real (SAR) y un título real, pero el comunicado oficial se limitó a llamarlo “conde de Wessex”.

James, conde de Wessex

La decisión parece alinearse con el camino elegido por su hermana mayor, Lady Louise Mountbatten-Windsor, de 22 años, quien también decidió no utilizar un título real al convertirse en adulta. Louise se graduó el mes pasado de la Universidad de St Andrews y fue presentada con su nombre civil.

Ambos hermanos tuvieron la posibilidad de decidir si querían utilizar sus títulos al cumplir 18 años. Sus padres habían anticipado que probablemente optarían por llevar una vida alejada de las obligaciones oficiales de la Corona.

“Intentamos criarlos con la idea de que es muy probable que tengan que trabajar para ganarse la vida”, explicó Sofía en una entrevista en 2020. “Por eso, decidimos no usar los títulos de Alteza Real. Los tienen y pueden decidir usarlos a partir de los 18 años, pero creo que es muy improbable”.

“Ensuciarse las manos”

James ya comenzó a orientar su vida hacia el ámbito rural. Durante este verano trabaja como peón agrícola en la finca Sandringham, una de las propiedades del rey Carlos III en Norfolk. Allí fue visto conduciendo tractores y participando de las tareas cotidianas de la explotación antes de comenzar sus estudios.

La finca de Andrés en Marsh Farm, Sandringham

Un trabajador de Sandringham contó que inicialmente se sorprendió al verlo realizando esas labores, ya que está acostumbrado a verlo vestido formalmente durante las apariciones familiares. Sin embargo, destacó su disposición a trabajar y “ensuciarse las manos”.

La Real Universidad Agrícola, donde James estudiará Gestión de Tierras y Propiedades Rurales, tiene además vínculos históricos con la aristocracia británica. El capitán Mark Phillips, primer esposo de la princesa Ana, estudió allí, al igual que otros miembros de familias reales europeas.

La decisión de James se inscribe en una tendencia dentro de la familia real británica en la que algunos de los miembros más jóvenes han optado por carreras privadas en lugar de asumir funciones oficiales. La princesa Ana, por ejemplo, decidió que sus hijos, Peter Phillips y Zara Tindall, no recibieran títulos reales al nacer.

En la generación de los nietos de Isabel II también existen diferencias. El príncipe Guillermo es actualmente el único de los ocho nietos de la fallecida monarca que desarrolla una función real de tiempo completo. Su hermano, el príncipe Harry, abandonó sus funciones oficiales en 2020 y se trasladó a Estados Unidos.

La reina Isabel junto a las princesas Beatriz y Eugenia

Las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del príncipe Andrés, conservan sus títulos y tratamientos de Alteza Real, pero tampoco son miembros activos de la familia real y desarrollaron carreras profesionales fuera de la institución.

La decisión de James no supone necesariamente una renuncia formal a sus títulos, sino la elección de no utilizarlos públicamente, una fórmula que permite al joven desarrollar una carrera propia mientras mantiene sus vínculos con la familia real.