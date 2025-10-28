Conmoción en Colombia por una mujer que profanó una tumba para bañar a un joven muerto

Una escena insólita en el municipio de Landázuri, Santander, en Colombia reavivó la discusión nacional sobre la salud mental. En la mañana del miércoles 22 de octubre, una mujer profanó una tumba en el cementerio El Sagrado Corazón para —según testigos— bañar y vestir a un difunto joven, identificado como Diego Expedito Moreno Rojas, de 19 años.

De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, la mujer aprovechó la ausencia del sepulturero para retirar la lápida de la bóveda, sacar el ataúd y abrir la tapa con la intención de “hablarle” al cuerpo.

El trabajador del cementerio fue alertado por vecinos y acudió de inmediato al lugar, donde increpó a la mujer por su comportamiento.

“¿Por qué hizo eso? Usted no podía abrir ahí. ¿Quién le dio permiso? Eso es un delito”, le dijo el encargado, según los videos difundidos en redes sociales.

Cuando fue encontrada, la mujer tenía un balde con agua, productos de aseo, cervezas, cigarrillos y una veladora junto al ataúd. Según testigos, pretendía “bañar” al fallecido como un acto de despedida.

Familiares del joven llegaron al cementerio y reprocharon a la mujer por “no dejar descansar en paz al difunto”. En medio de la confrontación, uno de los presentes intentó amenazarla con un machete, aunque finalmente desistió de agredirla.

Tres uniformados de la Policía intervinieron y redujeron a la mujer, quien fue esposada y retirada del lugar. Posteriormente, el sepulturero volvió a introducir el ataúd en la bóveda y repuso la lápida.

Hasta el momento, la Policía de Santander no emitió un comunicado oficial sobre el caso, aunque confirmó que el procedimiento se realizó sin mayores alteraciones.

¿Quién era el joven enterrado en Landázuri?

El sacerdote Bayron Alexander Martínez, párroco del municipio, informó que el cuerpo correspondía a Diego Expedito Moreno Rojas, enterrado el 24 de julio de 2025.

Moreno había sido asesinado tres días antes en Cimitarra, tras una discusión ocurrida en el parque principal. Según reportes de aquel entonces, recibió una herida con arma blanca en el tórax y murió poco después en el Hospital San Juan de Cimitarra, pese a los intentos del personal médico.

Las autoridades señalaron que el presunto responsable sería un hombre conocido como ‘Jeferson’, de 24 años.