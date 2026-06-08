Un analista internacional opinó si se avecina pronto el final de la guerra en Medio Oriente

Tras 101 días desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente, Israel volvió a poner en alerta la ciudad de Tel Aviv, tras interceptar y detectar misiles iraníes. Este ataque ocurrió luego de que el gobierno de Benjamin Netanyahu atacara nuevas zonas en Beirut.

En este marco, el analista internacional Andrés Repetto analizó el escenario actual del conflicto y las declaraciones de los mandatarios: “La realidad es que nadie está pudiendo controlar nada”, enfatizó.

Guerra en Medio Oriente, dia 101

Los ataques entre Israel e Irán

Luego de que Israel atacara Beirut, Irán decidió atacar Israel y el ejército israelí respondió a los ataques iraníes. “Algunos misiles con el mensaje tanto en inglés como en hebreo: ´Se arrepentirán´, todo lo que no habíamos visto en estas semanas, en el día 100 de la guerra se vuelve a dar la realidad del combate“, sostuvo Repetto.

En medio de las declaraciones cruzadas para alcanzar una tregua entre los países involucrados, Repetto sostuvo que el mandatario estadounidense, Donald Trump se encuentra en aprietos, ya que necesita alcanzar un acuerdo con Irán, se comunicó con Netanyahu para pedirle que no ataque territorio iraní.

“La verdad es que estamos en los momentos más álgidos en este día 100. De un acuerdo de alto el fuego, que olvídate, después con estas imágenes ya ni siquiera se pueden sostener los carteles de esa frase y lo que parecería ser el comienzo de una escalada impredecible otra vez en Medio Oriente" explicó Repetto.

Israel bombardeó Beirut FADEL ITANI - AFP

La continuidad de Estados Unidos en la guerra

“El tema es si ahora Estados Unidos se va a ver arrastrado a este ataque entre Irán e Israel” remarcó el experto y subrayó que si bien desde el gobierno estadounidense se habla de un Irán debilitado tras el combate, el régimen parece estar más fuerte que nunca: “Estamos viendo a un Irán donde supuestamente tenía todas sus baterías misilísticas destruidas, que no tiró una sino varias andanadas de misiles contra distintos puntos de Israel”.

“Con lo cual, esa frase o esa idea de un Irán paralizado militarmente, lo que estamos viendo es que a 100 días hoy de esta guerra, Irán sigue teniendo un poder considerable de fuego”, destacó.

Según el analista internacional, Andrés Repetto, el presidente Donald Trump necesita llegar a un acuerdo con Irán Mark Schiefelbein - AP

Por otro lado, el presidente Trump se mantuvo firme al sostener que no iba a retirar las fuerzas del Medio Oriente. “Estamos en un Irán que todavía tiene un poder de fuego misilístico y de drones de un alcance muy importante, con la posibilidad de tener el uranio enriquecido en su territorio, hoy parece que hubiésemos apretado el botón de reset y todo vuelve a comenzar".

“Evidentemente Estados Unidos necesita, y el presidente Trump de forma desesperada, está buscando algún tipo de acuerdo con los iraníes”, sumó.

Sobre la continuidad de la guerra, concluyó: “La pregunta es si esto queda acá o va a haber más días de enfrentamientos, de misiles, en un conflicto lo impredecible es una carta muy, muy importante, y qué es lo que puede ocurrir acá en los próximos días si esto no se detiene”.