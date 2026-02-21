LA NACION

Conmoción en Italia: murió un niño de dos años que había sido trasplantado con un corazón “quemado”

Permanecía internado en un hospital de Nápoles tras haber recibido a fines de diciembre un órgano aparentemente dañado durante su traslado

"Domenico se ha ido", dijo la madre del niño al comunicar la noticia de la muerte.
Domenico, un niño italiano de dos años que se encontraba en grave estado murió este sábado tras haber sido trasplantado en diciembre con un corazón que se habría dañado durante su traslado. El caso generó gran indignación en Italia, donde las autoridades investigan una presunta negligencia y ponen la lupa sobre la actuación de seis médicos.

“Se acabó. Domenico se ha ido”, expresó este sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. La mujer además anticipó que se creará una fundación en nombre de Domenico.

El niño de dos años permanecía internado en el Hospital Monaldi de Nápoles y en los últimos días su cuadro de salud se había agravado. El establecimiento informó que el pequeño había sufrido un “empeoramiento repentino e irreversible de su estado clínico”, según publicó la BBC.

Patrizia Mercolino, la madre del niño. Domenico había sido trasplantado en diciembre.
Los especialistas pediátricos también habían advertido que la condición del niño “no era compatible” con otro trasplante y que la prolongación del sistema de soporte vital podría haber afectado sus pulmones, hígado y riñones.

El niño había sido trasplantado a fines de diciembre con un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, se encontraba conectado a un respirador artificial.

El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja. El abogado de la familia Francesco Petruzzi denunció ante la prensa que el órgano llegó “quemado por la congelación”.

Asimismo, el abogado defensor anticipó que la familia de Domenico se avocará a revisar todos los registros y documentos médicos, en el marco de la investigación. “Si el tiempo de la esperanza ha terminado, entonces ha comenzado el tiempo de la responsabilidad”, alertó el letrado, según citó la BBC.

A su vez, la fiscalía local abrió una investigación contra seis miembros del personal médico involucrados en el proceso del trasplante. En un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, se refirió a lo ocurrido y apuntó que el caso “ha conmocionado a toda Italia”.

El ministro había expresado previamente su preocupación de que las donaciones de órganos pudieran disminuir a raíz de este caso. También pidió “claridad” para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.

El niño estaba internado en un hospital en Nápoles.
Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se manifestó al respecto. “Toda Italia está de luto por la pérdida del pequeño Domenico, un guerrero que nunca será olvidado”, destacó.

“En mi nombre y en el del gobierno, ofrezco mis más sinceras condolencias y mi más sentido pésame a su madre Patrizia, a su padre Antonio y a todos sus seres queridos”, sostuvo Meloni.

“Estoy seguro de que las autoridades competentes arrojarán plena luz sobre este terrible incidente”, concluyó.

