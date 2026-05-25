Los puntos clave del manifiesto de León XIV sobre la humanidad en la era de la IA
En un documento de 83 páginas titulado Magnifica Humanitas, el pontífice advirtió sobre los efectos de la inteligencia artificial en la democracia, el empleo, las guerras y las redes sociales, y pidió regulaciones internacionales para proteger la dignidad humana
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CIUDAD DEL VATICANO.– El papa León XIV emitió un amplio manifiesto sobre la protección de la humanidad en la era de la inteligencia artificial, en el que analiza las numerosas áreas sociales que la tecnología está transformando de manera fundamental.
Aquí, algunos fragmentos del documento de 83 páginas “Magnifica Humanitas” (“Humanidad Magnífica”), publicado el lunes.
Democracia
León afirmó que la desinformación “encontró un poderoso amplificador” con la IA gracias a la capacidad de “manipular contenidos, imágenes y videos”, lo que expone a las personas a “perspectivas sesgadas o engañosas”. El pontífice sostuvo que la democracia se debilita cuando el pragmatismo, es decir, “lo que parece útil y efectivo”, sustituye a la verdad. “La indiferencia hacia la verdad conduce, lenta pero inexorablemente, a un descenso hacia el totalitarismo”, escribió León.
Redes sociales
León señaló que quienes controlan las plataformas digitales, incluidas las redes sociales, poseen un poder que “debería estar constantemente guiado por la búsqueda de la verdad o el respeto por la dignidad humana”. Internet debería verse como “un ámbito en el que puedan madurar la libertad interior y el pensamiento crítico”, y no como “un instrumento de distracción excesiva, homogeneización o dominación”. El trasfondo, indicó, es que la comunicación no solo transmite información, sino que crea cultura.
Trabajo
León sostuvo que el ámbito laboral debe regirse por “la protección de las oportunidades de empleo y el papel irremplazable del individuo”. Advirtió que “la búsqueda de mayores ganancias no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente puestos de trabajo, porque la persona humana es un fin y no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad humana y al bien común”. También afirmó que los gobiernos deben fomentar condiciones que favorezcan el empleo “ya que constituye un bien primario para las familias y para las sociedades”.
Guerra
León afirmó que la IA “solo puede acelerar los conflictos y volverlos más impersonales”. Pidió criterios concretos al momento de tomar la decisión de atacar. Eso incluye una cadena identificable de responsabilidades que también alcance a “quienes diseñan, entrenan, autorizan y emplean tecnología”, así como medidas para que la selección de objetivos tenga en cuenta la diferencia entre combatientes y no combatientes y el impacto sobre las poblaciones indefensas.
Entre los requisitos no negociables mencionó garantías de rendición de cuentas y que el uso de fuerza letal no pueda automatizarse. León también reclamó un marco internacional compartido “para frenar la carrera armamentística tecnológica y garantizar una protección sólida para los civiles”.
Economía
León observó que la riqueza mundial “está cada vez más concentrada en menos manos, ampliando las desigualdades”. En la era de la IA y la robótica, ya no es posible depender únicamente de la “mano invisible” del mercado, escribió, al instar a los políticos a orientar las políticas hacia “el bien común” y promover “trabajo digno, inclusión social y una distribución equitativa de los beneficios de la innovación”.
Trata de personas
León subrayó el papel de las redes digitales —incluidas las plataformas online, los sistemas de mensajería y los métodos de pago anónimos— en la trata de personas, que describió como “una forma contemporánea de esclavitud”. Advirtió que no responder o tolerar estas prácticas implica el riesgo de complicidad con “los pecados de hoy, semejantes a los del pasado cuando la esclavitud era ocultada y justificada”.
Medio ambiente
León también abordó los costos ambientales de los centros de datos que generan modelos de IA, los cuales consumen “enormes cantidades de energía y agua, influyendo significativamente en las emisiones de dióxido de carbono”. A medida que aumentan las demandas, especialmente por los grandes modelos de lenguaje, León pidió el desarrollo de soluciones tecnológicas más sostenibles.
Impacto en los jóvenes
León pidió una alianza entre responsables políticos, instituciones educativas y familias para ayudar a enfrentar la “cultura de la inmediatez y la sobreestimulación” creada por los medios digitales. También destacó cómo la IA amplifica el peligro de depredación sobre los jóvenes y advirtió contra el uso de dispositivos móviles personales a edades demasiado tempranas.
“Fenómenos online como el grooming, el chantaje y la explotación sexual de menores no son infrecuentes, y se vuelven más insidiosos por el uso de perfiles falsos, algoritmos que facilitan contactos peligrosos y herramientas de IA capaces de manipular imágenes y videos”, escribió el papa.
Agencia AP
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