Los puntos clave del manifiesto de León XIV sobre la humanidad en la era de la IA

CIUDAD DEL VATICANO.– El papa León XIV emitió un amplio manifiesto sobre la protección de la humanidad en la era de la inteligencia artificial, en el que analiza las numerosas áreas sociales que la tecnología está transformando de manera fundamental.

Aquí, algunos fragmentos del documento de 83 páginas “Magnifica Humanitas” (“Humanidad Magnífica”), publicado el lunes.

El Papa León XIV Andrew Medichini - AP

Democracia

León afirmó que la desinformación “encontró un poderoso amplificador” con la IA gracias a la capacidad de “manipular contenidos, imágenes y videos”, lo que expone a las personas a “perspectivas sesgadas o engañosas”. El pontífice sostuvo que la democracia se debilita cuando el pragmatismo, es decir, “lo que parece útil y efectivo”, sustituye a la verdad. “La indiferencia hacia la verdad conduce, lenta pero inexorablemente, a un descenso hacia el totalitarismo”, escribió León.

Redes sociales

León señaló que quienes controlan las plataformas digitales, incluidas las redes sociales, poseen un poder que “debería estar constantemente guiado por la búsqueda de la verdad o el respeto por la dignidad humana”. Internet debería verse como “un ámbito en el que puedan madurar la libertad interior y el pensamiento crítico”, y no como “un instrumento de distracción excesiva, homogeneización o dominación”. El trasfondo, indicó, es que la comunicación no solo transmite información, sino que crea cultura.

El lunes 25 de mayo de 2026 se distribuyeron en el Vaticano ejemplares de la primera encíclica del Papa León XIV, «Magnifica humanitas: Sobre la protección de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial». Alessandra Tarantino - AP

Trabajo

León sostuvo que el ámbito laboral debe regirse por “la protección de las oportunidades de empleo y el papel irremplazable del individuo”. Advirtió que “la búsqueda de mayores ganancias no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente puestos de trabajo, porque la persona humana es un fin y no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad humana y al bien común”. También afirmó que los gobiernos deben fomentar condiciones que favorezcan el empleo “ya que constituye un bien primario para las familias y para las sociedades”.

Guerra

León afirmó que la IA “solo puede acelerar los conflictos y volverlos más impersonales”. Pidió criterios concretos al momento de tomar la decisión de atacar. Eso incluye una cadena identificable de responsabilidades que también alcance a “quienes diseñan, entrenan, autorizan y emplean tecnología”, así como medidas para que la selección de objetivos tenga en cuenta la diferencia entre combatientes y no combatientes y el impacto sobre las poblaciones indefensas.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la localidad de Nabatieh, en el sur del Líbano ABBAS FAKIH - AFP

Entre los requisitos no negociables mencionó garantías de rendición de cuentas y que el uso de fuerza letal no pueda automatizarse. León también reclamó un marco internacional compartido “para frenar la carrera armamentística tecnológica y garantizar una protección sólida para los civiles”.

Economía

León observó que la riqueza mundial “está cada vez más concentrada en menos manos, ampliando las desigualdades”. En la era de la IA y la robótica, ya no es posible depender únicamente de la “mano invisible” del mercado, escribió, al instar a los políticos a orientar las políticas hacia “el bien común” y promover “trabajo digno, inclusión social y una distribución equitativa de los beneficios de la innovación”.

El Papa León XIV habla durante su encuentro con el Mundo de la Cultura en el Campus León XIV de la Universidad Nacional de Malabo, en el noveno día de su viaje apostólico de 11 días a África, el 21 de abril de 2026 ALBERTO PIZZOLI - AFP

Trata de personas

León subrayó el papel de las redes digitales —incluidas las plataformas online, los sistemas de mensajería y los métodos de pago anónimos— en la trata de personas, que describió como “una forma contemporánea de esclavitud”. Advirtió que no responder o tolerar estas prácticas implica el riesgo de complicidad con “los pecados de hoy, semejantes a los del pasado cuando la esclavitud era ocultada y justificada”.

Medio ambiente

León también abordó los costos ambientales de los centros de datos que generan modelos de IA, los cuales consumen “enormes cantidades de energía y agua, influyendo significativamente en las emisiones de dióxido de carbono”. A medida que aumentan las demandas, especialmente por los grandes modelos de lenguaje, León pidió el desarrollo de soluciones tecnológicas más sostenibles.

El Papa León XIV se reúne con el Mundo de la Cultura en el Campus León XIV de la Universidad Nacional de Malabo, en el noveno día de su viaje apostólico de 11 días a África ALBERTO PIZZOLI - AFP

Impacto en los jóvenes

León pidió una alianza entre responsables políticos, instituciones educativas y familias para ayudar a enfrentar la “cultura de la inmediatez y la sobreestimulación” creada por los medios digitales. También destacó cómo la IA amplifica el peligro de depredación sobre los jóvenes y advirtió contra el uso de dispositivos móviles personales a edades demasiado tempranas.

“Fenómenos online como el grooming, el chantaje y la explotación sexual de menores no son infrecuentes, y se vuelven más insidiosos por el uso de perfiles falsos, algoritmos que facilitan contactos peligrosos y herramientas de IA capaces de manipular imágenes y videos”, escribió el papa.

Agencia AP