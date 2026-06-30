Conmoción en Mónaco por un atentado con un paquete bomba dirigido contra un empresario ucraniano

MÓNACO.– La Justicia de Mónaco intensificó este martes la búsqueda del sospechoso de haber colocado un artefacto explosivo que dejó tres heridos, entre ellos un empresario de origen ucraniano, en un ataque inédito que sacudió al exclusivo principado de la costa mediterránea.

El fiscal general, Stephane Thibault, indicó que el presunto autor actuó solo y permanece prófugo, mientras que la investigación fue abierta por “intento de asesinato”, aunque por el momento no se considera un acto de terrorismo. El móvil del ataque continúa sin esclarecerse.

La entrada de un edificio residencial en Mónaco quedó dañada tras la explosión de un paquete bomba que dejó tres heridos, en un hecho inédito en el principado VALERY HACHE - AFP

La explosión se produjo el lunes por la noche, alrededor de las 21 (hora local), en la entrada de un edificio residencial situado cerca de la frontera con Francia. Según las autoridades, el artefacto había sido colocado previamente en el vestíbulo y detonó cuando las víctimas regresaban a su domicilio. El dispositivo, según el gobierno monegasco, era un “paquete bomba” que provocó una “potente explosión”.

Como consecuencia del estallido, una mujer resultó gravemente herida y permanece en estado crítico, con riesgo de vida. Un hombre, que también sufrió lesiones de consideración, fue estabilizado y ya no se encuentra en estado crítico, mientras que un adolescente de 13 años presentó heridas leves y su vida no corre peligro. Los tres fueron trasladados a un hospital en la ciudad francesa de Niza. Medios franceses identificaron a las víctimas como el empresario ucraniano Vadym Yermolaiev, su esposa y su hijo de 13 años.

El fiscal general de Mónaco, Stephane Thibault, ofrece una rueda de prensa VALERY HACHE - AFP

Los investigadores indicaron que el artefacto explosivo contenía elementos metálicos como pernos y perdigones, lo que aumentó su capacidad destructiva. Además de los tres heridos, otras cuatro personas debieron ser atendidas por cortes provocados por vidrios y estados de shock tras la detonación.

De acuerdo con imágenes de videovigilancia, el sospechoso abandonó el lugar inmediatamente después de dejar el paquete explosivo. Escapó a pie por una calle secundaria utilizando unas escaleras que conducen hacia la localidad francesa de Beausoleil. En las grabaciones, difundidas por medios franceses, se lo observa vestido con una campera negra, pantalones claros, zapatillas blancas y un sombrero oscuro que ocultaba parcialmente su rostro. Otras imágenes lo muestran con un sombrero tipo “piluso” y huyendo hacia la frontera francesa.

Sospechoso del ataque escapó a pie

Las autoridades señalaron que el ataque habría sido dirigido de manera específica contra las víctimas. “Parece que la familia fue atacada de forma deliberada”, afirmó el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, quien agregó que el sospechoso había merodeado la zona en varias ocasiones mientras esperaba el momento oportuno, según se desprende de las cámaras de seguridad. El funcionario también instó a mantener una “extrema vigilancia” para acelerar el avance de la investigación.

Si bien la identidad de los heridos no fue confirmada oficialmente, diversos medios europeos y ucranianos indicaron que uno de ellos es Vadym Yermolaiev, un magnate de la construcción nacido en Ucrania y residente en el principado. El empresario, originario de la ciudad de Dnipro, construyó su fortuna a través del Grupo Alef, un holding con inversiones en bienes raíces, industria y agricultura, y figura regularmente en rankings de las mayores fortunas ucranianas.

Vadym Yermolaiev

Yermolaiev fue objeto de sanciones por parte de Ucrania en diciembre de 2023, en el marco de un paquete dirigido a individuos y empresas acusados por Kiev de mantener vínculos económicos con Rusia o con territorios ocupados. Según reportes, esas medidas se vinculan con actividades comerciales del empresario en la península de Crimea.

En una entrevista anterior, el empresario había señalado que renunció a su ciudadanía ucraniana en 2017 para adoptar la nacionalidad chipriota. Según otras fuentes, la renuncia se produjo en 2019 y respondió a la búsqueda de “protección internacional”, en un contexto de críticas al sistema judicial y fiscal ucraniano. Tras la invasión rusa de 2022, afirmó que su jet privado Gulfstream G150 fue destruido en un ataque con misiles contra el aeropuerto de Dnipro. Medios ucranianos indicaron además que residía en Mónaco desde el inicio de la guerra.

Un investigador examina el lugar en el edificio residencial donde un artefacto explosivo hirió de gravedad a tres personas Philippe Magoni - AP

Por su parte, el gobierno monegasco indicó que no tenía constancia de amenazas previas contra la familia afectada. No obstante, el fiscal evitó confirmar si el empresario era el objetivo directo del atentado.

“Un crimen atroz”

El ataque provocó una fuerte conmoción en Mónaco, un enclave reconocido por su alto nivel de seguridad y su reducida criminalidad. Con apenas 38.000 habitantes, el principado cuenta con una extensa red de videovigilancia que cubre la mayor parte de los espacios públicos y es considerado uno de los lugares más seguros del mundo. Fotografías difundidas tras el estallido mostraron daños en la entrada del edificio residencial, un complejo de lujo cercano al lugar de la explosión.

El príncipe Alberto II calificó el hecho como “un acto de odio” y “un crimen atroz” que representa “una conmoción para toda la comunidad monegasca”. Asimismo, aseguró que todos los servicios del Estado fueron movilizados para garantizar la seguridad y esclarecer lo ocurrido.

Tras la explosión, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluye decenas de agentes en Mónaco, además de refuerzos en territorio francés. Dos helicópteros y alrededor de 30 gendarmes participan en el rastreo del sospechoso en la zona fronteriza.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar de la explosión y asistieron también a vecinos afectados por el estallido y los vidrios rotos VALERY HACHE - AFP

El episodio marca un precedente en la historia reciente del principado. “Es la primera vez, que yo sepa, que se produce un acto de este tipo en Mónaco”, subrayó Mirmand, quien confirmó que se reforzaron las medidas de seguridad en todo el territorio. Un residente de la zona declaró a medios locales que la explosión generó una fuerte onda expansiva y describió el episodio como “un ruido horrible”, inusual en un lugar donde este tipo de hechos son extremadamente raros.

Mientras continúa la investigación, las autoridades apelaron a la colaboración de posibles testigos y al análisis de las cámaras de vigilancia para identificar al autor del ataque.

Agencias AP y AFP