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La princesa Amalia mostró por primera vez la impactante cicatriz que le quedó tras su accidente a caballo

La hija mayor de la reina Máxima asistió a la inauguración de los Campeonatos Mundiales de la FEI 2026 y su look permitió ver la marca que tiene en la piel tras una fuerte caída sufrida en 2025

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En 2025, Amalia de Orange se fracturó el brazo tras caerse de su caballo y debió ser operada (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)
En 2025, Amalia de Orange se fracturó el brazo tras caerse de su caballo y debió ser operada (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)Instagram @patrickvkatwijk,Instagram @patrickvkatwijk,Instagram @patrickvkatwijk

A los 22 años, Amalia de Orange continúa activamente su formación para un día asumir como reina de los Países Bajos. Esta semana dijo presente en la ciudad alemana de Aquisgrán para la inauguración de los Campeonatos Mundiales de la FEI 2026, uno de los eventos hípicos más prestigiosos y que históricamente cuenta con la presencia de las realezas. La presencia de la heredera neerlandesa no pasó inadvertida. Conversó activamente con los invitados, visitó a los caballos e hizo una entrada majestuosa a bordo de un carruaje de su familia. Su look verde y blanco causó furor, pero fue un inesperado detalle en su cuerpo lo que sorprendió a todos.

La princesa Amalia asistió a la inauguración de los Campeonatos Mundiales de la FEI 2026 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)
La princesa Amalia asistió a la inauguración de los Campeonatos Mundiales de la FEI 2026 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La princesa llegó a la ceremonia inaugural a bordo del carruaje Cream Calèche de 1898. Se trata de una reliquia dentro de la corona neerlandesa y está cargada de historia. Fue un regalo que la reina Emma le hizo a su hija Guillermina por su ascenso al trono.

La princesa Amalia llegó a la ceremonia inaugural en el carruaje Cream Calèche de 1898 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)
La princesa Amalia llegó a la ceremonia inaugural en el carruaje Cream Calèche de 1898 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para el evento hípico, la heredera optó por un look elegante pero al mismo tiempo fresco y juvenil. Lució un vestido midi a rayas verde y blanco con lazos en los hombros. Lo combinó con unos stilettos —zapato característico de su madre— verdes y un clutch a tono. De joyas optó por unos aros colgantes de esmeraldas con un anillo del set y brazaletes dorados. Al cabello lo dejó suelto y peinado con dos torzadas y optó por un maquillaje sutil que realzaba los ojos y los labios con un color rosa.

La princesa dejó en evidencia la cicatriz que tiene en el brazo izquierdo producto de la fractura que sufrió en 2025 tras caerse de su caballo
La princesa dejó en evidencia la cicatriz que tiene en el brazo izquierdo producto de la fractura que sufrió en 2025 tras caerse de su caballogetty Images

El vestido dejó los brazos al descubierto, lo cual evidenció que en el izquierdo tiene una importante cicatriz que se extiende desde debajo del hombro y hasta el codo. Es la primera vez que queda en evidencia la consecuencia del accidente que sufrió el 10 de junio de 2025. Se cayó de su caballo y debió ser trasladada de urgencia al hospital. Allí le confirmaron que se había fracturado. La casa de Orange-Nassau confirmó la información e indicó que la heredera sería operada ese mismo día en el Hospital Universitario de Utrecht.

El accidente ocurrió mientras su madre, la reina Máxima, encabezaba una conferencia en el Palacio Noordeinde de La Haya. En un video que compartió el periodista especializado en realeza, Rick Eversen, se pudo ver el momento en el que Zorreguieta se enteró de la noticia. Mientras se realizaba la charla, miró su teléfono celular e inesperadamente se levantó de su asiento en la primera fila y se dirigió hacia la parte trasera de la sala, acompañada por su asistente, para hacer una llamada telefónica.

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