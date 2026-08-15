Construyeron la estatua de la Virgen María más grande del mundo

Una pequeña localidad de Polonia inauguró el sábado 15 de agosto la estatua de la Virgen María más grande del mundo. La misma alcanza los 55,6 metros de altura y representa a Nuestra Señora de la Misericordia.

La revelación de este proyecto arquitectónico se dio con motivo de la celebración católica de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, durante una ceremonia religiosa realizada en la localidad de Konotopie, en el centro-norte de Polonia.

La ceremonia incluyó una misa presidida por Krzysztof Wętkowski, obispo de Włocławek, y reunió a fieles que se acercaron para presenciar la inauguración de la monumental obra. La estatua recibió la bendición y las oraciones de decenas de personas.

El monumento a la Virgen María más grande del mundo

Un dato curioso es que la construcción supera la altura total del Cristo Redentor de Río de Janeiro, uno de los símbolos más reconocidos de Brasil. La escultura ubicada en el cerro del Corcovado mide aproximadamente 30 metros, a los que se suman los ocho metros de su pedestal, por lo que alcanza unos 38 metros en total.

También supera al monumento de Cristo Rey de Świebodzin, ubicado en el mismo país. Este último alcanza alrededor de 52,5 metros cuando se incluye el montículo sobre el que se encuentra emplazado.

¿Por qué se construyó la gigantesca estatua de la Virgen María?

El origen del proyecto está relacionado con una experiencia personal de sus benefactores, Grażyna y Roman Karkosik. Según explicó la pareja en diálogo con el portal Euro News, decidieron financiar la construcción como una forma de agradecimiento a la Virgen María, después de haberse recuperado de un problema de salud.

La elección del 15 de agosto para su inauguración tampoco fue casual. Ese día se celebra la Asunción de María, una de las principales solemnidades dedicadas a la Virgen dentro de la Iglesia católica. La celebración recuerda la asunción de María en cuerpo y alma al cielo al finalizar su vida terrenal.

Por último, sus creadores esperan que a partir de este monumento muchos más fieles se acerquen a esta localidad y pueda hacer crecer la economía de una de las regiones polacas más olvidadas.