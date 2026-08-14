Victor Glover, astronauta del Artemis II: “Somos todos Homo Sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas”

Tras finalizar la misión, se conoció uno de los primeros mensaje que había enviado a la Tierra el piloto Victor Glover. “Créannos, se ven increíbles, se ven hermosos, y desde aquí se ven como una sola cosa. Somos todos Homo sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas”, sostuvo.

Y siguió, según informó BBC: “Llamamos hazañas extraordinarias a los logros humanos por una razón: porque nos unieron y nos demostraron de lo que somos capaces, no solo dejando de lado nuestras diferencias, sino también uniendo nuestras fortalezas para alcanzar algo grandioso”.

El reingreso del Artemis II a la Tierra

Tras una misión que marcó un hito después de 53 años, los astrounautas ingresaron a una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora para luego caer cerca de las costas de California para dar por finalizado el viaje espacial a la Luna.

La cápsula Orión amerizó sobre el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde equipos de la NASA y del ejército estadounidense extrajeron a la los cuatro astronautas y los trasladan en helicóptero al buque USS John P. Murtha.

El momento del amerizaje de la misión Artemis II

El lado oculto de la Luna

La misión de Artemis II, consistía en poder observar y capturar imágenes del lado “oculto” de la Luna, ya que desde la tierra no se puede ver. “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni quisiera Apolo”, sostuvo Reid Wiseman, y enseguida agregó: “Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen”.

“Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana”, destacó el tripulante.

Poder capturar esta imagen de la Luna no fue la única meta que lograron los tripulantes del Artemis II, ya que se convirtieron en los seres humanos que más se han adentrado hasta ahora en las profundidades del espacio. Los astronautas abordo de la cápsula Orión, rompieron el récord de 400.171 kilómetros establecido por la malograda misión Apolo 13 hace más de medio siglo, según consigna BBC Mundo.

Una de las imágenes que capturaron los astronautas durante el viaje Li Rui - XinHua

Previo a que Artemis II sobrevolara el lado oculto de la Luna, China logró enviar dos sondas a esa región del satélite: la Chang’e 4 en 2019 y la Chang’e 6 en 2024. Esta última recogió muestras y las trajo consigo de vuelta a la Tierra para su estudio.

La incorporación de los astronautas a la Tierra tras visitar el espacio

La llegada de los tripulantes a la superficie terrestre no implicó el fin inmediato de sus tareas operativas ni el retorno a la vida privada, ya que los astronautas se sometieron a una serie de evaluaciones físicas, debido a la necesidad de monitorear la adaptación del cuerpo humano tras la exposición a condiciones extremas en el espacio exterior. Asimismo, estos estudios funcionan como una fuente de información directa para futuras misiones.