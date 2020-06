Carmen y Lupita, dos hermanas que luchan por seguir juntas Crédito: LAD BIBLE

4 de junio de 2020

Nacieron en México y les habían pronosticado sólo tres días de vida, que la operación para separarla podría implicar la muerte o largos años de cuidados intensivos. Contra todos los pronósticos permanecieron juntas y emigraron a los Estados Unidos junto a su familia. Hoy, 18 años después, las siamesas Carmen y Lupita Andrade le muestran al mundo que sí pueden.

Unidas por el abdomen, este par de hermanas que vive en el estado de Connecticut contó en un documental para la televisión cómo es su vida, la lucha diaria contra los prejuicios (por su condición médica y por ser inmigrantes) y los distintos proyectos para la adultez.

Carmen y Lupita, desde Connecticut al mundo Crédito: YouTube

"Sí, las hermanas siamesas pueden conducir. Al menos, eso es lo que esperamos. Carmen quiere obtener su licencia de conducir para que podamos ser más independientes. Ella sabe manejar, yo no. Casi choco una vez. Yo controlo la pierna derecha y soy un poco más alta, no mucho. Intentamos que ella manejara una vez, que controlara el volante, pero no funcionó", reconocen en Two sisters, one body ( Dos hermanas, un cuerpo ), programa emitido por Channel 4 y del que el portal Lad Bible reprodujo un fragmento.

Tras la emisión, el documental despertó la reacción de muchos televidentes. Algunos se sorprendían de su fuerza de voluntad inquebrantable. Otros, celebraban su humor y sus ganas de seguir adelante.

Más allá de la repercusión que generó el programa, las hermanas usan su canal de YouTube para mostrar cómo es su día a día. Desde su casa, Carmen y Lupita graban videos en el que responden preguntas de sus más de siete mil seguidores. Ridiculizan los comentarios de quienes las señalan y discriminan por su condición, responden a los que preguntan cuestiones de su día a día y, en plena pandemia de coronavirus brindan el consejo más sabio de todos: quedarse en casa.