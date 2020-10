La obligatoriedad de la vacuna, una disputa que podría terminar dirimiendo la Justicia en Brasil Fuente: AFP

SAN PABLO. - La posibilidad de que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria causa revuelo y amenaza con dividir a los brasileños incluso antes de que exista una vacuna aprobada . Y el tema no es nuevo en el país. El Programa Nacional de Vacunación, vigente desde 1973, establece que el Ministerio de Salud define el cronograma de vacunas, "incluyendo las de carácter obligatorias". La ley 13.979 promulgada por el presidente Jair Bolsonaro en febrero de este año para enfrentar la pandemia, preveía la vacunación obligatoria, así como testeos y análisis de laboratorio.

En Brasil , no es raro que los tribunales obliguen a los padres a vacunar a sus hijos , bajo pena perder su custodia, según lo contemplado por el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA). En septiembre, un dictamen de la justicia de Gaurama, en el estado de Rio Grande do Sul, obligó a una pareja a vacunar a su hijo recién nacido. En 2016, una pareja de madre brasileña y padre belga intentó no vacunar a su bebé, aduciendo que preferían seguir el calendario de vacunación de Bélgica . La justicia brasileña determinó que mientras estuviese en Brasil, el bebé debía ser vacunado.

"Nadie va a detener a un ciudadano en la calle para obligarlo a vacunarse. Pero aquellos que no se sometan a esa obligación tal vez deban responder ante la justicia", dice el abogado Thais Pinhata, docente de Filosofía del Derecho de la Universidad de San Pablo.

Según Pinhata, hay diversas leyes que incluyen mecanismos para obligar a alguien a vacunarse. Y en el caso de niños y adolescentes de hasta 18 años, dice Pinhata, la obligatoriedad que establece el ECA es totalmente inflexible.

En 2018, el Ministerio Público Federal les pidió a los diferentes estados que tomaran medidas para que las escuelas realizaran un mayor control de los carnets de vacunación de los alumnos. Varios estados adhirieron a la medida. En Río de Janeiro, esa ley existe desde 2013. En San Pablo , entró en vigor el pasado mes de marzo, desde jardín de infantes hasta la secundaria. Y los padres que no cumplen son denunciados antes el Consejo Escolar.

El Congreso brasileño tiene en trámite el proyecto de ley 3842/2019, que sanciona a los padres o tutores que no vacunen o se opongan a la vacunación de niños y adolescentes sin causa justa. El proyecto de ley ya pasó exitosamente por varias comisiones y prevé multas y penas de prisión que van de un mes hasta un año.

Pinhata dice que también los adultos que no quieran vacunarse pueden tener que responder en base al Código Penal, que en su artículo 268 prevé multas y prisión de hasta un año para quien viole medidas sanitarias de prevención.

El abogado José Luiz Toro da Silva, profesor del Centro de Derecho Biomédico de la Universidad de Coimbra, Portugal , recuerda que la cuestión de la obligatoriedad de la vacuna es discutida en todo el mundo, pero que en esa materia, el Estado incluso puede adoptar medidas que restrinjan ciertos derechos.

"No es posible aplicar una vacuna por la fuerza, pero sí se pueden establecer restricciones a quien no se vacune, como excluirlo de participar de concursos públicos, ingresar a universidades públicas, e incluso impedir su acceso a lugares protegidos por el Estado", dice Toro da Silva, y agrega que la ley se rige por el principio de ponderación: qué derecho pesa más que otro.

"El tema es controvertido, y no desde ahora: en 1904, en Brasil se produjo la "Revuelta de las Vacunas". Soy un defensor de la libertad, pero creo que el Estado tiene los medios para obligar a la gente a vacunarse", dice el abogado Marco Antonio da Costa Sabino.

En su opinión, la cuestión se puede judicializar, y hasta recurrir al Tribunal Supremo Federal para que decida.

La abogada Cecília Mello, exjueza del Tribunal Regional Federal, dice que Brasil siempre ha seguido las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que la vacunación obligatoria se puede controlar a través del acceso a programas de ayuda social del gobierno, como la Bolsa Familia. Las normas internacionales también deben ser respetadas.

"Si la OMS establece un código sanitario internacional, los que no estén vacunados no podrán pasar por puertos y aeropuertos" dice Mello.

