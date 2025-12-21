El príncipe William repitió un gesto de Diana y llevó a su hijo George a un refugio para personas sin hogar en Londres
Su madre la princesa Diana lo había acompañado a ese lugar cuando él tenía 11 años
LONDRES. - Como lo hace desde hace más de tres décadas, el príncipe William de Inglaterra volvió a visitar un refugio para personas en situación de calle para colaborar en la preparación del almuerzo de Navidad. Esta vez, sin embargo, lo hizo acompañado por su hijo mayor, el príncipe George, en un gesto que evocó una tradición iniciada por su madre, la princesa Diana.
La visita tuvo lugar en The Passage, un refugio ubicado en el centro de Londres del que William es patrono. A través de las redes sociales, el príncipe y su hijo compartieron imágenes del recorrido, en las que se los ve decorando un árbol de Navidad y participando en la cocina junto a voluntarios y trabajadores del lugar.
“Orgulloso de unirme a los voluntarios y al personal en la preparación de este almuerzo, este año con otro par de manos que ayudan”, expresó el príncipe en una publicación conjunta con su esposa, la princesa de Gales, Catherine.
El heredero al trono británico visitó The Passage por primera vez cuando tenía 11 años, acompañado por su madre, Diana, en diciembre de 1993. Desde entonces, ha mantenido la costumbre de regresar cada año. En esta ocasión, fue la primera vez que lo acompañó el príncipe George, de 12 años, quien firmó el libro de visitas en la misma página donde décadas atrás habían dejado su nombre Diana y William.
Durante la jornada, William ayudó a preparar bandejas con coles de Bruselas, mientras que su hijo colaboró con los budines de Yorkshire y con el armado de una mesa larga destinada a recibir a decenas de asistentes.
“Un enorme agradecimiento a todos por el increíble trabajo que realizan a lo largo del año y por seguir inspirando un compromiso compartido para prevenir y poner fin a la falta de vivienda en el Reino Unido”, agregó la cuenta oficial del príncipe de Gales.

