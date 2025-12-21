Miles de australianos homenajearon a las víctimas de Bondi Beach en medio de abucheos al premier Albanese

SÍDNEY.– El primer ministro australiano Anthony Albanese fue abucheado al presentarse este domingo en la playa Bondi Beach, de Sídney, donde se realizó el acto central en el que miles de personas encendieron velas y guardaron un minuto de silencio para honrar a las 15 víctimas del atentado antisemita de hace una semana.

Albanese, con una kipá tradicional judía, asistió a la vigilia en la playa de Bondi pero luego de los abucheos no pronunció ningún discurso, en medio de acusaciones de que el gobierno actúa con poca diligencia en la lucha contra el antisemitismo.

“La semana pasada nos quitaron nuestra inocencia y, al igual que el césped aquí en Bondi se manchó de sangre, también se ha manchado nuestra nación”, declaró en su discurso David Ossip, presidente del consejo judío local.

“¿Qué puede ser más trágico que se perdieran vidas a pesar de que todas las señales de advertencia estaban ahí?“, agregó.

Los organizadores del evento estimaron que unas 20.000 personas se congregaron este domingo en la playa de Bondi.

Un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de abrir fuego el pasado domingo contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, un lugar turístico emblemático del estilo de vida australiano, repleto de familias en un día soleado.

Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía durante el ataque del 14 de diciembre. Naveed, de 24 años, que sobrevivió y permanece en el hospital bajo custodia policial, se enfrenta a cargos que incluyen terrorismo y 15 asesinatos.

Las autoridades afirmaron que los autores probablemente actuaron “motivados por la ideología” del grupo jihadista Estado Islámico.

Este ataque, uno de los más mortíferos en casi tres décadas en Australia, conmocionó al país y entre las víctimas mortales hay una niña de 10 años y Alex Kleytman, un sobreviviente del Holocausto de 87 años, que murió protegiendo a su mujer de las balas.

Minuto de silencio

Una semana después de los primeros reportes de disparos, exactamente a las 18.47, los australianos guardaron este domingo un minuto de silencio, desde pequeñas localidades rurales a bulliciosos bares de las ciudades.

Este día nacional de reflexión tomó el mensaje de Janucá “la luz sobre la oscuridad” como inspiración.

Las banderas ondearon a media asta y las autoridades pidieron a la población encender una vela en sus ventanas para honrar a las víctimas y apoyar a la comunidad judía.

“Estamos aquí juntos”, dijo Roslyn Fishall, miembro de la comunidad judía de Sídney. “Acérquense a los desconocidos y abrácenlos. Hagamos la paz juntos”, declaró desde un memorial improvisado en la playa de Bondi.

Tenencia de armas

El ataque suscitó una reflexión nacional sobre el antisemitismo, indignación por la incapacidad de proteger a los judíos australianos y promesas de endurecer las leyes y las sanciones contra el odio, los extremistas y la posesión de armas.

Albanese ordenó el domingo una revisión de los servicios de policía e inteligencia, para determinar si tienen las condiciones adecuadas “para mantener seguros a los australianos” tras el ataque de Bondi Beach.

Junto con la matanza, surgieron historias de valentía y altruismo: bañistas desarmados que se enfrentaron a los agresores fuertemente armados, protegiendo a familiares, amigos y desconocidos, o desafiando las balas para atender a los heridos.

El comerciante Ahmed al Ahmed, padre de dos hijos que se mudó a Australia desde Siria hace casi una década, fue elogiado después de que un video compartido en línea lo mostrara agachándose entre los autos antes de arrebatarle el arma a uno de los atacantes.

Recibió varios disparos en el hombro.

El gobierno australiano anunció una serie de medidas más duras para regular la tenencia de armas y los discursos de odio, prometiendo leyes federales más estrictas y sanciones más severas.

Con las ventas online de armas y el alza de la tenencia privada, muchos australianos se cuestionan la efectividad de estas legislaciones.

“Esta horrenda situación me hace pensar que hay que ser más estrictos”, afirmó David Sovyer, de 43 años, en Bondi Beach. Allan McRae, jubilado de 75 años, pidió que se endurezcan las leyes sobre armas.

“Si más personas tuvieran menos acceso a las armas, se hubiese reducido la posibilidad de que esto ocurriera”, declaró.

Caída en la popularidad

En tanto el atentado terrorista y un reciente escándalo por gastos excesivos del gobierno provocaron la caída en la popularidad del primer ministro.

Casi la mitad de los votantes se muestra insatisfecha con la respuesta del gobierno federal al tiroteo de Bondi.

El Monitor Político Resolve, encuestó a 1010 australianos entre el miércoles y el sábado, obteniendo resultados con un margen de error del 3,1%, mientras el gobierno federal intensificaba su respuesta al atentado terrorista del domingo pasado.

Cerca de la mitad de los encuestados no se mostraron satisfechos por la respuesta del gobierno federal al ataque: el 20 % la describió como débil y el 26 % como muy débil. Solo el 10 % dijo que la respuesta ha sido muy contundente, el 19 % la consideró fuerte y el 25 % se mostró indeciso.

“Sin duda, existe un deseo de que se tomen medidas más contundentes para prevenir que se repita, restringir el acceso a las armas y abordar el extremismo y el antisemitismo subyacentes”, declaró Jim Reed, director de Resolve.

Estas opiniones han contribuido a una caída en la popularidad y el desempeño de Albanese en las tres semanas transcurridas desde la última encuesta, que estuvo dominada por el enojo en torno al uso de los gastos gubernamentales por parte de la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, antes del tiroteo en Bondi.

La tasa de popularidad de Albanese cayó del 47 % en noviembre pasado al 38 % actual.

