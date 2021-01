El jefe de la agencia sueca de Protección Civil, Dan Eliasson, dimitió a su puesto luego de ser criticado por viajar a España durante las fiestas de fin de año Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 14:12

ESTOCOLMO.- El jefe de la agencia sueca de Protección Civil dimitió el miércoles después de realizar un viaje a las islas Canarias que contraviene las recomendaciones de lucha contra la pandemia y que suscitó la indignación en el país.

Dan Eliasson ha sido el blanco de duras críticas mediáticas y políticas desde el 30 de diciembre, cuando el tabloide Expressen reveló su viaje a España, donde reside su hija.

Si bien no ha infringido la ley, el funcionario no respetó las recomendaciones gubernamentales que exhortaban a no viajar durante el periodo de fiestas, salvo en caso de "necesidad".

Eliasson, cuya agencia está implicada en la gestión de la crisis de la Covid-19 en Suecia, se defendió explicando que había renunciado a muchos viajes durante la pandemia, pero este era "necesario".

Una declaración que no bastó para calmar la indignación en la prensa y en las redes sociales. Varios políticos de la oposición habían pedido su dimisión.

Finalmente, Eliasson consideró el miércoles que no podía continuar ejerciendo su cargo.

"Lo importante no soy yo como persona. Lo importante es la forma en la que nosotros, como sociedad, manejamos la pandemia y que toda la atención recaiga en esta tarea increíblemente importante. Es por esto que hoy [miércoles] he pedido cambiar de puesto y abandonar mis funciones", declaró en un comunicado.

Aunque Suecia aplica una estrategia diferente en la lucha contra la pandemia, basada principalmente en recomendaciones, sin confinamiento y casi sin medidas coercitivas, las autoridades exhortan a la población a la "responsabilidad" individual.

Un mensaje que parece haber sido ignorado, aparte de por Eliasson, por varios dirigentes durante las fiestas navideñas, empezando por el primer ministro, al que se le ha visto en Estocolmo de compras en dos ocasiones.

Agencia AFP

Conforme a los criterios de Más información