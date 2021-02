Coronavirus: las vacunas suman otro escándalo a la polémica monarquía de Tailandia

BANGKOK.- No son tiempos apacibles para la monarquía en Tailandia. Desprestigiada por las manifestaciones prodemocracia del año pasado, la institución enfrenta ahora un nuevo escándalo por la producción de la vacuna del coronavirus.

A fin de enero, Thanathorn Juangroongruangkit, el opositor y multimillonario favorito de la política progresista en Tailandia, criticó el lanzamiento de la vacuna por parte del gobierno en un video de Facebook Live titulado “Vacuna real: ¿Quién se beneficia y quién no?”.

El opositor tailandés Thanathorn Juangroonruangkit Reuters - REUTERS

Allí criticó el acuerdo al que llegó el gobierno tailandés el año pasado con la farmacéutica anglosueca AstraZeneca para producir unas 26 millones de dosis a través de Siam Bioscience, una empresa vinculada al rey Vajiralongkorn. Según Thanathorn, Siam Bioscience carece de experiencia en la creación de vacunas.

El opositor dijo además que no se realizó no se realizó ninguna licitación entre empresas antes de que se le entregara la tarea a Siam Bioscience. También lamentó que las autoridades no podrán manufacturar suficientes vacunas para el país, que tiene más de 69 millones de habitantes.

El opositor dijo que Siam Bioscience fue establecida por la Oficina de las Propiedades de la Corona, una institución que depende directamente del rey y que gestiona una amplia cartera de propiedades, bienes e inversiones valoradas en valorada en al menos 35.000 millones de dólares.

Cargos de lesa majestad

Tras la acusación, el gobierno emitió cargos de lesa majestad en virtud de la controvertida Sección 112 del Código Penal tailandés. El carismático opositor se enfrenta ahora entre tres y 15 años de cárcel, la pena contemplada para quien difame, insulte o amenace al monarca.

Los funcionarios del gobierno que presentaron la denuncia dijeron a los periodistas que Thanathorn había difamado a la monarquía vinculándola con la estrategia de la vacuna. “Thanathorn distorsionó los hechos y provocó malentendidos entre la gente”, dijo a los periodistas Suporn Atthawong, un ministro de la oficina del primer ministro.

El rey Vajiralongkorn y la reina Suthida en un evento en noviembre de 2020 Instagram @thairoyalfamily

“Violó la monarquía, lo que molestó a los tailandeses que aman y protegen la monarquía”, dijo.

“El Crown Property Bureau, y por extensión Siam Bioscience y bancos como Siam Commercial Bank, fueron objeto de controversia tras la Ley de Estructuración de Activos Reales de 2018, en la que el propio rey obtuvo el control de los activos del buró, lo que esencialmente significaba que ya no hay una distinción entre las propiedades de la familia real y los activos estatales. Tanto la Oficina de Propiedad de la Corona como la sede de Siam Bioscience fueron escenario de protestas el año pasado”, sostiene un artículo de Foreing Policy.

Los cargos contra Thanathorn por criticar el plan de vacunación son una sorpresa tanto por su alto perfil como porque apenas mencionó a la monarquía en su video de Facebook Live. “Me pregunté si el plan beneficiaba a una sola empresa o no. Simplemente sucedió que el accionista de la empresa es el propio rey”, dijo a la agencia Reuters en una entrevista.

Thanathorn se une así a una larga lista de ciudadanos acusados recientemente de lesa majestad, incluidos dos docenas de líderes de protesta, un niño de 16 años y raperos.

En tanto, Siam Bioscience aclaró luego su acuerdo con AstraZeneca, aunque no respondió directamente a las acusaciones de Thanathorn.

“En octubre de 2020, Siam Bioscience, SCG [Siam Cement Group], AstraZeneca y el Ministerio de Salud Pública firmaron una carta de intención para demostrar su compromiso conjunto de hacer que esta vacuna esté disponible en el sudeste asiático”, dijo el comunicado de la compañía.

“A esto le siguió un contrato de fabricación entre AstraZeneca y Siam Bioscience. Este acuerdo también significa que Siam Bioscience cumplió con los altos estándares técnicos, operativos y éticos de AstraZeneca. A través de la transferencia de tecnología de AstraZeneca, Siam Bioscience ahora forma parte de la red mundial de socios fabricantes de vacunas de AstraZeneca”, dijo.

Agencia Reuters

LA NACION