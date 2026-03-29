Gana en dólares y vive en Tailandia: la estrategia del influencer que abandonó el sueño americano

Estados Unidos ha sido históricamente asociado al llamado “sueño americano”, vinculado a la posibilidad de acceder a un empleo o una vivienda ideal. Sin embargo, esa percepción ha ido perdiendo fuerza tanto entre migrantes como entre ciudadanos. En ese contexto, casos como el de Jordan Green reflejan este cambio: el influencer decidió mudarse a Tailandia en busca de una mejor calidad de vida.

La decisión que cambió el estilo de vida de Jordan Green

Green relató su situación actual a través de su canal de YouTube, que cuenta con más de 181 mil suscriptores.

Allí remarcó que su vida fuera de EE.UU. comenzó en 2018, cuando conoció a una mujer durante un viaje en Países Bajos.

Al poco tiempo, se enamoró de ella. Tras visitarla de nuevo en 2023, decidió mudarse a los Países Bajos a principios del año siguiente. “Emigré a Europa para estar con ella”, señaló.

Green vivió en Países Bajos por 14 meses. Durante ese período, llegó a la conclusión de que la calidad de vida en Europa era mejor que en EE. UU., por lo que decidió irse de manera definitiva del país norteamericano.

Su partida de Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades

En junio del año pasado, Jordan regresó a territorio estadounidense para celebrar la boda de su hermana.

Después de la ceremonia, se quedó por tres meses para visitar 40 de los 50 estados del país norteamericano.

Jordan Green afirma que el problema central de EE.UU. es el costo de vida

En ese viaje, reafirmó su postura sobre EE.UU. “Puedo decir con confianza que todo lo que dije sobre Estados Unidos no solo era cierto, sino que ahora está reforzado en mi mente. No importa si estás en la Costa Este, la Costa Oeste, el Medio Oeste, el Sur, las Montañas Rocosas: muchas de las debilidades aplican a nivel nacional”, declaró.

“La mayor debilidad de todas, en mi opinión y en mi experiencia, es el costo de vida. Estados Unidos es un restaurante muy caro donde la comida no es realmente tan buena”, afirmó.

“Todo es publicidad, todo es marketing y tal vez tengas celebridades que respalden la idea de que este restaurante es el lugar al que hay que ir, pero realmente vas allí, pruebas la comida y no es tan rica”, agregó.

Su nuevo sueño americano ahora está en Tailandia

Tras culminar su viaje por Estados Unidos, se mudó a Tailandia con su pareja para “aprovechar el arbitraje financiero”.

Desde este punto, al ganar en dólares por sus videos de YouTube, tiene un costo de vida menor en comparación con el país norteamericano.

“Estoy en una posición donde gano mi dinero por hablar en cámara y puedo hacerlo en cualquier lugar siempre que tenga una conexión a internet. Así que puedo arbitrar la diferencia en el costo de vida entre EE.UU. y Tailandia porque gano en dólares”, dijo.

Jordan prevé retirarse en Países Bajos y formar su familia

Su plan a corto plazo es viajar y vivir en países con un bajo costo de vida. Luego, al cumplir los 30 años, planea establecerse en Países Bajos para formar una familia.

“Para cuando lleguemos a los Países Bajos, deberíamos tener suficiente dinero no solo para dar un pago inicial para una casa, sino para comprar un inmueble. Quizás estoy siendo un poco idealista, pero el plan cuadra en mi cabeza”, sostuvo el creador de contenido con una mirada hacia un futuro lejos de EE.UU.