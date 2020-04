Christian Chenay, de 98 años, con barbijo en su consultorio en Chevilly-Larue, cerca de París Fuente: Reuters

CHEVILLY-LARUE.- El doctor Christian Chenay tiene casi la edad suficiente para recordar la gripe española de 1918 y los enfermos de tifus tratados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando se acerca a su cumpleaños 99, todavía sigue atendiendo pacientes en medio de la epidemia de coronavirus .

Chenay recibe consultas virtuales por teléfono e internet de muchos pacientes que trató durante décadas. Incluso, luego de un breve período de cuarentena, está volviendo a hacer visitas semanales a una residencia geriátrica de misioneros.

Pero tuvo que dejar de atender pacientes sin cita previa en su consultorio de Chevilly-Larue, un suburbio de París , después de que dos pacientes se pusieron agresivos y le exigieron que le entregara su pequeño suministro de máscaras faciales. Poco después decidió ponerse en cuarentena durante dos semanas después de presentar síntomas que parecían de Covid-19.

"Si hubiera mantenido mi consultorio abierto, habría sido un laboratorio para el virus, un hervidero de infección" , dijo Chenay, quien camina con bastón pero está en buen estado general de salud.

El doctor Chenay afirma que Francia no estaba preparada para enfrentar esta pandemia Fuente: Reuters

Originario de Angers en el oeste de Francia , Chenay trabajó como soldador antes de recibirse de médico, y luego se especializó en radiología antes de regresar a la medicina general. Su hijo, que también es médico, ya se jubiló, pero él no.

Afirma que se siente frustrado por la falta de preparación que mostró Francia para una pandemia tan global , y no entiende cómo es que una potencia occidental en tiempos de paz tiene tantas dificultades para cuidar a sus enfermos.

"Uno se siente impotente ", dijo. "No hay tratamientos, tampoco tenemos forma de saber quién está enfermo y quién no, y no podemos aislar a los pacientes".

Muchos de sus pacientes dicen que es muy difícil conseguir un turno médico en Chevilly-Larue, que tiene tres profesionales para una población de 19.000 habitantes . Antes de que él cerrara su consultorio, los pacientes hacían cola desde temprano para ver a Chenay, quien se comprometía a atender sólo a los primeros 20.

"Los médicos no quieren recibir ningún paciente nuevo, están abrumados", afirmó.

Aunque no tiene ningún problema de salud, ni siquiera usa anteojos durante sus consultas, Chenay sabe cuán peligroso es el coronavirus para los ancianos, incluido él mismo.

Pero desde 1951 visita semanalmente una residencia geriátrica de misioneros y, sin casos conocidos de coronavirus en el lugar, dice que no puede darle la espalda a una relación de siete décadas , incluso cuando en Francia tales hogares emergen como una línea de frente vulnerable en la pandemia. .

"Los conozco desde que eran jóvenes sacerdotes estudiantes. Se fueron a América, África e India ", dijo. "Ahora son viejos y están mal", afirma.

