Deon Meyer es el autor de Fiebre, una historia que tiene a un coronavirus como protagonista Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de abril de 2020 • 09:10

JOHANNESBURGO (AFP).- Es escritor. Es sudafricano. Es conocido por sus historias policiales. Deon Meyer escribe libros desde 1994 pero ahora es noticia por uno en particular, Fiebre , una historia que cuenta la lucha de un padre y su hijo por sobrevivir en un mundo vaciado de casi la totalidad de su población por una pandemia.

La obra fue publicada hace cuatro años y la trama cuenta que el virus que afecta al planeta salió de un animal y se volvió imparable al punto de que se cerraron todas las fronteras.

"Esto no me da la menor satisfacción. No puedo dejar de pensar en la tristeza de esos millares de personas que han perdido a familiares o un empleo y viven atemorizadas", dice Meyer desde su confinamiento en los alrededores de Ciudad del Cabo.

"Siempre me gustaron las ficciones de fin de mundo, he leído mucho sobre ello cuando tenía 20, 30 años. A medida que tomaba conciencia del calentamiento climático, no pude impedir pensar que vivíamos en un mundo donde el apocalipsis es posible".

Experiodista, por tres años completos llevó a cabo una investigación para otorgarle a su novela el mejor barniz científico posible. "Para el mundo que quería describir, necesitaba matar al 95% de la población mundial pero preservando las infraestructuras intactas. Un virus me pareció el arma ideal", asegura en una entrevista.

Incluso charló con renombrados virólogos para identificar el virus más letal. ¿La respuesta que recibió? Un coronavirus, dijeron el profesor Wolfgang Preiser, de la universidad sudafricana de Stellenbosch, y su colega Richard Tedder, del University College de Londres. El coronavirus de Meyer es transmitido por heces de murciélago.

Cuando en enero escuchó hablar de los primeros casos del nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, Deon Meyer confiesa haberse sumergido otra vez en sus apuntes. Y ahora observa cómo la realidad de la propagación imita, a veces, a su novela.

"El gran interrogante ahora es saber cuáles serán las consecuencias si los confinamientos duran tres o cuatro meses y no funcionan", afirma el escritor. "¿Cuánto tiempo la gente va a considerar que el interés sanitario se impone al de la supervivencia de sus familias?", pregunta preocupado.

En su país, Sudáfrica, en medio del aislamiento se detectaron en las últimas horas choques entre la policía y la parte de la población que organizó saqueos en los barrios más empobrecidos a causa del hambre. Hasta el momento, hay poco más de tres mil afectados y 52 fallecidos.