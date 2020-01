Coronavirus: países europeos comienzan a repatriar a ciudadanos en Wuhan

A raíz de la rápida propagación del coronavirus, algunos países tomaron decisiones determinantes para proteger a sus ciudadanos y mitigar la extensión de la epidemia viral. Crédito: REUTERS

PARÍS.- El coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan mantiene en vilo a varios países del mundo, especialmente en Asia y Europa. A raíz de su rápida propagación, algunos países tomaron decisiones determinantes para proteger a sus ciudadanos y mitigar la extensión de la epidemia viral.

Las autoridades chinas recomendaron al resto de países de la comunidad internacional que no evacúen a sus habitantes de Wuhan. El ministerio de Exteriores convocó a todos los representantes diplomáticos acreditados en Pekín para detallar lo que se sabe de la epidemia. Sin embargo, el gobierno chino no va a prohibir sacar a los extranjeros de la ciudad pero sí pidieron que no lo hagan para evitar la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, varios países decidieron avanzar en el regreso de sus habitantes. Francia decidió que repatriará a sus primeros ciudadanos de Wuhan, según indicó el secretario de Estado francés para los Transportes, Jean-Baptiste Djebbari. " Un primer vuelo de repatriación partirá mañana de París para regresar probablemente el jueves con personas que no presentan síntomas", dijo Djebbari.

En tanto, explicó que habrá un segundo traslado aún por definir. "Un segundo vuelo, cuyas fechas todavía deben determinarse" repatriará a "las personas posiblemente portadoras del virus", añadió.

Por su parte, el gobierno de España confirmó que hay una veintena de españoles que serán repatriados en los próximos días que se sumen a los aviones franceses. "Hay una estrecha coordinación entre el ministerio de Exteriores y Francia, aunque también podríamos sumarnos a los dispositivos que gestione Gran Bretaña. Cuando se decida se aplicarán todos los protocolos para que vengan de manera adecuada, con todas las garantías de seguridad", expresó la ministra vocera del gobierno, María Jesús Montero, tal como consignó el diario El País.

Las autoridades españolas dijeron a los ciudadanos atrapados en Wuhan que pretenden que vuelvan en alguno de los vuelos de Francia, pero allí los ciudadanos franceses tendrán prioridad, por lo que podrían tener que esperar al jueves para volar.

En tanto, Salvador Illa, ministro de Sanidad, indicó que su cartera está planificando un protocolo para la llegada de los españoles. Aún no está definido si se realizará una cuarentena para estos ciudadanos, pero confirmó que recibirán "el tratamiento médico que requieran".

Otros países también están preparando la evacuación de sus ciudadanos, como J apón, que tiene previsto avanzar en eso hoy mismo. El ministro nipón de Exteriores, Toshimitsu Motegi, confirmó que enviará un avión para sacar a los más de 600 japoneses que se encuentran en Wuhan. Por su parte, Estados Unidos mandará un vuelo charter para sacar a los trabajadores de su consulado en la ciudad y a sus familiares; mientras que Gran Bretaña, Canadá y Portugal anunciaron que preparan planes para sacar a ciudadanos del epicentro del brote.

