Japón emite alerta de tsunami tras un potente sismo de magnitud 7,2 en el norte del país

TOKIO.- La Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) informó que un potente terremoto sacudió la costa norte del país este lunes, lo que motivó la emisión de una alerta de tsunami con olas de hasta tres metros.

La alerta de tsunami en los noticieros japoneses GREG BAKER� - AFP�

El sismo se registró alrededor de las 23.15 (hora local) frente a las costas de Aomori y Hokkaido. Según los datos preliminares, tuvo una magnitud de 7,2 grados en la escala de Richter y un epicentro ubicado a unos 50 kilómetros de profundidad.

NERV, la aplicación de prevención de desastres que brinda alertas en tiempo real sobre terremotos, tsunamis y otros fenómenos extremos, advirtió: “Se esperan olas de hasta tres metros. Quienes se encuentren cerca de zonas costeras, ríos o lagos deben evacuar a zonas más altas inmediatamente”.

Tsunami Warning – 12/8, 11:23pm

The Tsunami Advisory has been upgraded to a Tsunami Warning. Waves of up to 3m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/B7rSTqmvbB — NERV (@EN_NERV) December 8, 2025

Debido al sismo, los servicios de trenes bala Shinkansen se suspendieron en toda la costa noreste, mientras que no reportaron por ahora anomalías en las centrales nucleares de Fukushima, Higashidori ni Onagawa.

El temblor también se sintió en la capital, Tokio, a más de 700 kilómetros de la prefectura de Aomori.

Según informó la agencia de noticias Kyodo por reportes de la Agencia Meteorológica de Japón, se registró un tsunami con olas de 40 centímetros en Urakawa, Hokkaido.

Ubicado en el “Anillo de Fuego”, un arco de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la Cuenca del Pacífico, Japón registra aproximadamente el 20% de los terremotos mundiales de magnitud 6 grados o superior.

Noticia en desarrollo - Con información de AP y AFP