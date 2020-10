Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 14:08

CIUDAD DE MÉXICO.- Las pruebas rápidas de diagnóstico de antígeno del coronavirus serán un parteaguas en la lucha contra la pandemia, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, en una conferencia de prensa.

También participaron del encuentro el doctor Jarbas Barbosa, subdirector del organismo; Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud; Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, y Sylvain Aldighieri, comandante de Incidente.

La OPS está ayudando a desplegar miles de estas pruebas rápidas de antígenos en América Latina, especialmente en las regiones más marginadas, lo que permitirá que las personas con síntomas activos tengan los resultados de las pruebas mucho más rápido que antes, informaron los funcionarios.

Etienne dijo que los países deben poner a disposición de toda la población las nuevas pruebas de diagnóstico rápido para que sean eficaces en la lucha contra la pandemia, aunque estas "no deberían reemplazar a las PCR".

De cualquier manera, Ciro Ugarte subrayó que son más confiables que las pruebas de detección de anticuerpos. "A diferencia de las pruebas rápidas de detección de anticuerpos en sangre, que no han sido recomendadas por la OPS porque no han resultado a aportar en la vigilancia y no cubren los momentos iniciales de la enfermedad (...), la prueba de antígenos nos permite enfocarnos, como la prueba PCR, en los pacientes sintomáticos", explicó.

La directora del organismo también dijo que estas pruebas nuevas de diagnóstico rápido del antígeno del coronavirus permitirán identificar las infecciones activas "más rápido que nunca".

Entretanto, los funcionarios abordaron el tema de las cuarentenas largas y generales como herramienta para frenar una eventual segunda ola en el continente, que ya está dando su batacazo en Canadá. "La cuarentena, tanto para el nivel individual como social, es muy efectiva. La detección temprana y las medidas de aislamiento siguen como una de las recomendaciones más efectivas para detener la propagación de la infección (...) A nivel social se debe aplicar de acuerdo a la dinámica de la Covid", dijo Barbosa.

"Sin embargo, se debe utilizar entre muchas otras medidas de acuerdo a la realidad de la transmisión que se está viviendo en cada país, cada ciudad y cada municipalidad", añadió.

Al respecto, Etienne reconoció el impacto de las cuarentenas en la economía y la salud mental. "Es verdad que en las últimas semanas hemos visto muchas ciudades y países en el mundo, sobre todo en Europa, pasando por una segunda ola después de haber relajado las medidas de salud (...) Nosotros en OPS sabemos muy bien que mas allá del alto impacto que la Covid-19 está teniendo en la salud de las personas en toda América, también contrajo una crisis económica y social (...) Reconocemos muy bien la fatiga en este tiempo y todo lo que eso conlleva, incluso los efectos en la salud mental", dijo.

"Seguimos recomendando el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos. También, como hemos mencionado en nuestro informe regional, las medidas restrictivas tienen que estar basadas en los datos y tienen que ser implementadas únicamente donde la transmisión es alta", agregó.

Agencia Reuters

Conforme a los criterios de Más información