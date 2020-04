Una señora armó un "corral" con cintas y botellas para poder tomar sol sin burlar el aislamiento social obligatorio.

Luego de que una vecina porteña se instalara en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires y le explicara a la Policía su necesidad de tomar sol, quedó de manifiesto que el aislamiento social obligatorio por el coronavirus presenta una dificultad muy concreta para muchas personas. Quienes no tienen patio o balcones amplios sufren la cuarentena por el impedimento a estar al aire libre. Ahora, una mujer en Uruguay tuvo una curiosa idea para contrarrestar los efectos del encierro , y armó un "cerco" con cintas y botellas para poder tomar mate al sol.

Con la ayuda de botellas llenas de agua, marcó una distancia de dos metros del resto de sus vecinos. De esta forma, la mujer puede continuar con su costumbre de sentarse en la vereda, y permanecer aislada de otras personas.

La cuenta de Twitter Derecho en zapatillas , dedicada a asuntos legales, compartió la imagen de la mujer y lo consideró legal, "en tanto no cause perjuicio a terceros".

El ataque de furia de la mujer de 83 años que violó la cuarentena para tomar sol

Sara O. , la jubilada que violó la cuarentena para ir a tomar sol a los bosques de Palermo (Parque Tres de Febrero), hizo declaraciones explosivas para sostener su acto de rebeldía e imprudencia, ya que, por tener 83 años, forma parte de uno de los grupos de riesgo ante la enfermedad que tiene paralizado al mundo.

"Media hora voy a tomar sol y me voy", fue la frase que la mujer les dijo a los oficiales de la Policía de Ciudad, que se sorprendieron ante la firmeza de la mujer, que rompió la cuarentena esta semana. Por ese acto, la jubilada fue notificada por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, que dice: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

En una serie de entrevistas que dio con programas de televisión, Sara O. aseguró: "Es el primer otoño, en mi larga vida, que se puede tomar sol a esta altura. ¿Lo iba a desperdiciar cuando estoy acostumbrada a tomarlo desde toda mi vida?", le dijo a Guillermo Andino en Informados de Todo ( América ). Andino le sugirió que corría serio riesgo ante un eventual contagio de coronavirus . "Se te escucha joven, pero pertenecés a un universo que es donde hay que cuidarte mucho", dijo el periodista.

Sin embargo, Sara, le contestó de manera desafiante: "Yo me cuido a mí y a cuido a los demás. Salgo con barbijo, con los guantes de goma. No toco ni el botón del ascensor, ni las manijas. Más precauciones de las que tomo yo, no las toma nadie".