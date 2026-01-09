Pena de muerte, amenazas y desafío a Trump: Irán endurece la represión ante las protestas

DUBÁI.– El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, aseguró el viernes que su gobierno “no cederá” ante la ola de protestas que sacude al país desde hace días y prometió responder con mano dura contra los manifestantes, en abierto desafío a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de respaldar a quienes protestan pacíficamente.

En sus primeras declaraciones públicas sobre las crecientes manifestaciones contra la teocracia —iniciadas a fines de diciembre—, Khamenei calificó a los manifestantes de “vándalos” y “saboteadores” en un discurso transmitido por la televisión estatal. Acusó además a Trump de tener las manos “manchadas con la sangre de los iraníes”, mientras sus seguidores coreaban consignas de “¡Muerte a Estados Unidos!” en el complejo del líder supremo en Teherán.

“Los manifestantes están arruinando sus propias calles para hacer feliz al presidente de Estados Unidos”, afirmó Khamenei ante la multitud. “Porque él dijo que vendría en su ayuda. Si es tan capaz, debería ocuparse del estado de su propio país”, añadió.

Poco después, el líder supremo profundizó su desafío a Washington a través de una serie de mensajes difundidos en su cuenta oficial en la red X, donde combinó referencias religiosas, advertencias militares y ataques directos a la Casa Blanca. “Dios mediante, muy pronto traerá el sentimiento de la victoria al corazón de todo el pueblo iraní”, escribió, antes de asegurar que Estados Unidos “no conoce a Irán” y que, como en el pasado, volverá a fracasar por sus “cálculos erróneos”.

The Iranian people will not tolerate the hirelings of foreign powers. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2026

Khamenei sostuvo además que hoy el país está incluso mejor preparado que antes de la Revolución Islámica, tanto en fortaleza espiritual como en armamento convencional.

En otro bloque de tuits, el ayatollah responsabilizó directamente a Trump por la muerte de más de 1000 ciudadanos iraníes durante la denominada “guerra de los 12 días”. “El presidente de Estados Unidos dijo que ordenó esto. Así que confesó que la sangre de los iraníes está en sus manos”, escribió, al tiempo que acusó a Washington de alentar disturbios internos y de apoyar a “mercenarios de potencias extranjeras”.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, en un encuentro con campeones locales y medallistas de premios deportivos y científicos internacionales en Teherán, el 20 de octubre de 2025 -� - KHAMENEI.IR�

En una comparación histórica, advirtió que los líderes “arrogantes y tiránicos” —como el faraón, Nimrod o el sha Mohammad Reza Pahlavi— siempre terminaron cayendo en el apogeo de su soberbia. Incluso incluyó una referencia a América Latina al denunciar el asedio estadounidense a países de la región “abiertamente por petróleo”, con una mención explícita a Venezuela.

Por su parte, la prensa estatal iraní también rompió su silencio sobre las protestas y reportó que “agentes terroristas” de Estados Unidos e Israel habrían provocado incendios y desatado el caos, preparando el terreno para una posible represión violenta similar a la aplicada tras movilizaciones anteriores. Reconoció la existencia de “víctimas”, aunque sin ofrecer detalles.

Hasta el momento, la Casa Blanca no respondió oficialmente a las declaraciones del líder supremo aunque Trump reiteró en los últimos días su advertencia de que Estados Unidos actuará si las fuerzas iraníes matan a manifestantes. Esa amenaza adquirió mayor peso tras la reciente operación militar norteamericana que derivó en la captura de Maduro, interpretada en la región como una demostración de fuerza y determinación.

En este clima de creciente tensión, el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, endureció aún más el tono oficial al advertir que el castigo contra los manifestantes “será decisivo, máximo y sin ninguna indulgencia legal”, una señal de que el régimen se prepara para una represión más severa.

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, fue más allá y anunció que algunos manifestantes podrían enfrentarse a la pena de muerte por sus acciones, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Salehi declaró que los actos de vandalismo contra la propiedad pública cometidos en el marco de las manifestaciones contra el régimen se considerarán “moharebeh”, que se traduce como “librar una guerra contra Dios”, y que el castigo incluye la ejecución. “No mostraremos piedad a los terroristas armados”, aseguró.

Esta imagen, tomada de un video distribuido por Iran Press el 9 de enero de 2026, muestra a manifestantes progubernamentales coreando consignas en Ardabil -� - IRAN PRESS�

Pese al endurecimiento del discurso oficial y al bloqueo de internet y de las comunicaciones internacionales, los manifestantes iraníes volvieron a salir a las calles hasta la madrugada del viernes. Breves videos difundidos por activistas mostraban a grupos coreando consignas contra el régimen alrededor de hogueras, mientras escombros cubrían calles de Teherán y de otras ciudades.

El apagón informativo también pareció afectar a los medios estatales y semioficiales. La escueta transmisión de la televisión estatal a las ocho de la mañana del viernes constituyó la primera declaración oficial sobre las movilizaciones. Allí se indicó que las protestas se habían tornado violentas y que había víctimas, aunque sin brindar cifras precisas. La emisora señaló además que se incendiaron autos particulares, motocicletas y espacios públicos —como estaciones de subte, camiones de bomberos y colectivos—, y más tarde informó que seis personas murieron durante la noche en la ciudad de Hamedan, a unos 280 kilómetros al suroeste de Teherán.

Aunque el alcance real de las protestas es difícil de medir por el bloqueo informativo, las movilizaciones representan el desafío interno más serio para la República Islámica en los últimos años. Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, más de 50 manifestantes murieron desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre.

“Al menos 51 manifestantes, entre ellos nueve niños de menos de 18 años, murieron y cientos resultaron heridos en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas nacionales en Irán”, afirmó la organización.

El trasfondo económico agrava aún más la crisis. La guerra reciente debilitó todavía más una economía que arrastra años de presión, en gran medida por las sanciones de Estados Unidos y Europa vinculadas a las ambiciones nucleares de Irán. En diciembre, la moneda nacional, el rial, se desplomó hasta alcanzar 1,4 millones por dólar, un colapso que precipitó el estallido social y dio paso a consignas abiertamente dirigidas contra la teocracia.

El príncipe en el exilio

El líder opositor iraní e hijo del último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, Reza Pahlavi, ofrece una conferencia de prensa en París el 23 de junio de 2025 JOEL SAGET� - AFP�

Las movilizaciones también se convirtieron en la primera gran prueba de liderazgo para el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, derrocado en la Revolución Islámica de 1979. Pahlavi, que lanzó un llamado a manifestarse el jueves por la noche, convocó nuevas protestas para las ocho de la noche del viernes.

Desde el exilio, Pahlavi pidió abiertamente la intervención de Estados Unidos. “Sr. Presidente, este es un llamado urgente e inmediato de su atención, apoyo y acción”, escribió en redes sociales, dirigiéndose a Trump. “Por favor, prepárese para intervenir y ayudar al pueblo de Irán”.

El dirigente, que reside en el área de Washington, denunció el apagón de internet y la amenaza del uso de la fuerza contra los manifestantes. “He llamado al pueblo a salir a las calles para luchar por su libertad y abrumar a las fuerzas de seguridad. Anoche lo hicieron”, sostuvo. “Su amenaza a este régimen criminal ha mantenido a raya a los matones del régimen. Pero el tiempo es esencial”, añadió, al instar a Trump a actuar con rapidez.

Agencias AP y AFP y The New York Times