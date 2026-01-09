La desesperada reacción de Evangelina Anderson al enterarse de que Martín Demichelis y sus tres hijos casi se ahogan

Ya sea un río o un mar, al agua siempre hay que respetarla. Las medidas de precaución cada vez que alguien se sumerge en ellas deben ser totales y siempre hay que estar seguro de que la zona elegida esté habilitada. Justamente esto, según trascendió, fue lo que omitieron Martín Demichelis y sus hijos el 31 de diciembre de 2025, cuando se refrescaron en Laguna Escondida, durante sus vacaciones en Uruguay. Quedaron atrapados entre las olas y tuvieron que ser rescatados. Si bien todo terminó bien, fue una situación extremadamente desesperante y pudo haber sido una verdadera tragedia. Luego de que las imágenes salieran a la luz, se conoció cuál habría sido la reacción de Evangelina Anderson al enterarse de lo que pasó con su familia.

En la emisión del jueves 8 de enero de A la tarde (América TV) compartieron imágenes del desesperante momento que vivieron Demichelis y sus tres hijos Bastián (16), Lola (12) y Emma (8) cuando quedaron atrapados en una zona de Laguna Escondida en la que está terminantemente prohibido bañarse. Lo que pensaron que sería un chapuzón más para hacerle frente a las altas temperaturas del verano se convirtió en una pesadilla. Pero, tuvieron suerte: un grupo de rescatistas que estaba de franco y justo en ese momento practicaba surf cerca de ellos no dudaron en responder ante el pedido de auxilio y los ayudaron a salir del agua.

Martín Demichelis y sus hijos fueron arrastrados por la corriente y tuvieron que ser rescatados por los guardavidas

“Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso”, comentó el periodista Luis Bremer. “Tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen ‘no te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis”, acotó la panelista Claudia Medic. En medio del debate que se generó en el programa, Santiago Sposato reveló cómo habría reaccionado Evangelina Anderson al enterarse, tarde, de lo que le sucedió a su exmarido y a sus tres hijos.

Según A la tarde, Anderson se habría enterado de lo ocurrido cuatro días después y por medio de su hijo mayor

“A ella no le contaron en detalle lo que pasó. Y cuándo se lo contaron fue mucho peor. No se lo contaron en ese momento y tampoco lo hizo el padre de sus hijos”, comentó el panelista. Según comentó, la participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) recién se habría enterado cuando volvía en avión a Buenos Aires luego de sus vacaciones en Punta del Este y por medio de Bastián. “Ella se entera el 4 de enero a la tarde en el avión porque algo le comentó su hijo mayor. No estamos hablando que él le pudo contar la gravedad de lo que sucedió. Evangelina indignada", advirtió.

Martín Demichelis fue captado mientras discutía con su novia Micaela Benítez en un estacionamiento de La Susana; ella aseguró que fue una pelea de pareja y estaban "súper bien" (Fuente: captura de pantalla / América TV)

Pero, este no fue el único momento de tensión que vivió el exdirector técnico de River Plate. El miércoles se viralizaron imágenes de una fuerte discusión que tuvo con Micaela Benítez, su nueva pareja, en un estacionamiento de La Susana, un exclusivo parador de José Ignacio. “Nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”, le dijo la mujer al periodista Oliver Quiroz para A la tarde, e hizo énfasis en que decidieron hablar dentro del auto para tener mayor intimidad, puesto que era un tema privado.“Estamos súper bien. Fue una conversación como la de cualquier pareja”, aseguró.