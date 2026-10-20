Crece la crisis entre Trump y Zelensky por los misiles que Ucrania necesita para frenar los ataques rusos

KIEV.– Las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania atraviesan un nuevo momento de tensión después de que el presidente Volodimir Zelensky denunciara demoras en la entrega de misiles de defensa aérea y fallas en los sistemas de alerta temprana ante los ataques rusos.

En medio de los reproches, Donald Trump volvió a cuestionar al mandatario ucraniano y sugirió que debería ser reemplazado en las negociaciones de paz, mientras Washington negó que exista una decisión política destinada a perjudicar a Kiev.

I spoke with Marco Rubio @SecRubio, and it was a substantive conversation – focused on the issues that matter. I am grateful for his readiness to help and his clear position. First, ballistic missile interceptors, which are needed to protect lives. Second, early warning of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

La disputa se intensificó el lunes, cuando Zelensky acusó a sus aliados de debilitar la capacidad defensiva de Ucrania mientras flexibilizan la presión sobre Moscú. “Cuando se bloquean las entregas de misiles para la defensa aérea de Ucrania, mientras Rusia recibe un alivio de las sanciones o aplazamientos, esto es, lamentablemente, una negación de la realidad por parte de nuestros socios”, afirmó en redes sociales.

El mandatario también cuestionó la falta de advertencias de sus aliados antes de una ofensiva rusa que incluyó el lanzamiento de 16 misiles balísticos. “Una vez más, hubo un ataque ruso con misiles balísticos en varias oleadas durante la noche y, una vez más, no hubo ninguna advertencia de nuestros socios”, sostuvo.

Pese a las críticas, Zelensky insistió en que Ucrania respalda los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, aunque reclamó una posición más firme frente a Moscú. “Debemos llamar agresor al agresor y ayudar a Ucrania a proteger vidas”, afirmó.

Misiles Patriot en el Aeropuerto Rzeszow-Jasionka de Polonia en 2022 Evan Vucci - AP

Las denuncias del presidente ucraniano se producen en medio de crecientes dificultades para garantizar el suministro de armamento esencial. Según informó The Washington Post, el Pentágono mantiene sin autorizar la transferencia a Ucrania de misiles interceptores Patriot procedentes de países aliados, cuando Kiev enfrenta una escasez crítica de ese armamento para repeler los ataques rusos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, no rechazó formalmente los envíos, pero tampoco concedió la autorización necesaria para concretarlos. A esa situación se suman demoras en la entrega de armamento estadounidense financiado por los aliados de la OTAN mediante el programa PURL. La gravedad del faltante quedó reflejada en el testimonio de un funcionario ucraniano, quien aseguró que al país le quedaban apenas “un par” de interceptores.

La respuesta de Rubio

Ante las acusaciones de Kiev, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reconoció este martes que podría no haberse entregado un lote de interceptores adquirido por los aliados europeos mediante el programa PURL, aunque rechazó que las demoras respondieran a una decisión deliberada de Washington.

“No se le está negando deliberadamente nada a Ucrania”, declaró durante una visita a la India. “Se trata de un equilibrio entre nuestros compromisos con otros socios y, francamente, nuestras propias necesidades para nuestras propias instalaciones”, explicó.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a su llegada al hotel Taj Mahal Palace, en Mumbai KYLIE COOPER - POOL

Rubio también reveló que Trump está “frustrado” por las acusaciones de que su gobierno busca perjudicar deliberadamente a Kiev, en particular por las denuncias sobre una supuesta interrupción del intercambio de inteligencia.

“El presidente está frustrado porque, en primer lugar, no le gusta que se le responsabilice por cosas que no son ciertas, incluidas las acusaciones de que, de alguna manera, ordenó interrumpir el intercambio de información de inteligencia”, afirmó. “Y eso no es cierto, como él ha repetido en varias ocasiones”, agregó.

“El presidente reacciona especialmente a la insinuación de que haría cosas para perjudicar deliberadamente a Ucrania. Eso no es justo ni cierto”, insistió.

En un intento por desactivar la controversia, Rubio mantuvo una conversación telefónica de 45 minutos con Zelensky. Según el mandatario ucraniano, ambos abordaron tres cuestiones centrales para la defensa del país, la entrega de interceptores, las alertas tempranas ante ataques rusos y el funcionamiento de los servicios satelitales Starlink y Starshield, que, según afirmó, debía restablecerse.

Los daños tras un ataque nocturno en Donetsk, ciudad ucraniana bajo control ruso STRINGER - AFP

“Por supuesto, todo esto se produce en el contexto de nuestros esfuerzos diplomáticos para poner fin a esta horrible guerra y a la matanza constante de personas”, escribió Zelensky en X.

Uno de los principales puntos de fricción es el funcionamiento de los sistemas satelitales utilizados por las fuerzas ucranianas. Kiev sostiene que los receptores dejan de operar cuando están instalados en dispositivos que se desplazan a gran velocidad, como los drones. Washington, en cambio, niega haber impuesto restricciones a Starshield y asegura que tampoco suspendió el intercambio de inteligencia.

Rubio atribuyó las fallas en las alertas tempranas a un “problema de software” que está siendo investigado por el Comando Europeo estadounidense. Sin embargo, también dejó entrever el malestar de la Casa Blanca con Zelensky. “Lo que queremos es concentrarnos en poner fin a esta guerra. Eso es en lo que él debería concentrarse”, sostuvo en referencia al presidente ucraniano.

Trump endurece su postura

Las explicaciones de Rubio contrastan con el tono cada vez más crítico de Trump hacia Zelensky, a quien volvió a responsabilizar por las dificultades para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Donald Trump habla con la prensa a su llegada a la Casa Blanca Jose Luis Magana - FR159526 AP

“Zelensky no está ayudando mucho. Creo que no quiere detenerlo”, afirmó el lunes en la Casa Blanca. Y fue un paso más allá al poner en duda su continuidad como interlocutor en las conversaciones. “Creo que es hora de que otra persona negocie en nombre de Ucrania”, agregó.

En contraste con sus cuestionamientos a Kiev, Trump tuvo palabras favorables hacia Moscú. “Rusia, francamente, se ha portado bien con Ucrania”, sostuvo, mientras las fuerzas rusas intensificaban sus bombardeos contra ciudades e instalaciones energéticas ucranianas.

Detrás del nuevo enfrentamiento diplomático también aparecen las diferencias sobre los ataques ucranianos contra refinerías rusas. Trump ha presionado para que Kiev suspenda esas operaciones y, al mismo tiempo, levantó sanciones sobre las exportaciones rusas de diésel, una decisión que justificó por la necesidad de reducir los precios del combustible en Estados Unidos.

Ucrania aceptó interrumpir durante varios días sus ofensivas contra las instalaciones petroleras rusas a pedido de Trump, pero finalmente las reanudó ante la falta de reciprocidad de Moscú. La continuidad de los ataques rusos agravó aún más el malestar en Kiev. Los últimos bombardeos dejaron al menos nueve muertos y provocaron cortes de electricidad en distintas regiones del país.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, en Oslo Heiko Junge - Pool NTB

En ese escenario, y pese al deterioro del vínculo bilateral, los contactos diplomáticos continúan. Zelensky tenía previsto reunirse este martes en Oslo con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff para intentar recomponer las relaciones. Las conversaciones, organizadas por Noruega y Finlandia, también contemplaban la participación virtual de Jared Kushner, yerno de Trump.

En paralelo, el Kremlin manifestó su expectativa de organizar próximamente una reunión entre Witkoff y el presidente ruso, Vladimir Putin. Los contactos se producen mientras Washington intenta avanzar hacia un eventual acuerdo de paz, aunque las condiciones para poner fin a la guerra siguen siendo un profundo motivo de desacuerdo.

Según The New York Times, Trump también busca presionar a Zelensky para que acepte un pacto que incluya concesiones territoriales en el Donbass, una de las principales exigencias de Moscú y uno de los obstáculos más difíciles de superar en las negociaciones.

Agencias Reuters y ANSA